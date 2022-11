“Piantiamo Insieme” sulla Xylella con Soroptimist ed Ente Parco

Quella malattia che ha falcidiato per gran parte gli uliveti salentini, e in parte baresi di Puglia, tanto da mettere in crisi l’economia del comparto, ha aperto la sfida sul “ Che fare?’’,per arginarne la diffusione e lavorare sulla prevenzione. A parlarne, con una nota giunta alla vigilia dell’incontro, il club Soroptimist di Matera e l’Ente parco della Murgia Materana nell’ambito del progetto divulgativo “Piantiamo insieme’’. Appuntamento alle 17.00 presso la sede dell’Ente Parco.



COMUNICATO STAMPA

CLUB SOROPTIMIST MATERA ED ENTE PARCO PRESENTANO “PIANTIAMO INSIEME”

Mercoledì 23 novembre, alle ore 17, il Club Soroptimist Matera e l’Ente Parco della Murgia Materana presentano “Piantiamo InSIeme”, evento divulgativo nell’ambito del progetto Interclub Puglia e Basilicata, vincitore del bando nazionale Soroptimist «un bosco insieme».

L’incontro, che si terrà nella sede del Parco in via Sette Dolori 10, è finalizzato ad approfondire i principali strumenti di prevenzione e contrasto all’epidemia del batterò “Xylella”.

Prenderanno parte all’incontro il dottore Pierfederico La Notte, ricercatore CNR- Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, la dottoressa Patrizia Minardi, presidente del Soroptimist International Club di Matera, il dottore Michele Lamacchia, presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La presidente Minardi dichiara: «L’incontro si inserisce nel progetto di Interclub Puglia – Basilicata, vincitore del Bando “un bosco insieme”. Soroptimist International ha voluto premiare l’interesse concreto da parte dei Club di Puglia e Basilicata nell’ affrontare il tema della Xylella attraverso il sostegno di una borsa di ricerca a favore di una giovane ragazza».

«L’Ente è da sempre vicino a queste delicate tematiche che penalizzano l’ambiente e il territorio, anche per la presenza di molti ettari di ulivi secolari. Sarà un importante momento divulgativo per analizzare il problema e apprendere le giuste misure di prevenzione», ha aggiunto il presidente dell’Ente Parco, Michele Lamacchia

22/11/2022

La Presidente,

dott.ssa Patrizia Minardi