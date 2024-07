Piante pericolanti? Si aspetta che cadano come le foglie oppure

La foto scattata da Antonio Serravezza in via Lanera è emblematica e denuncia lo stato d salute di alberi che potrebbero cadere, ‘’collassare’’ come ripetono alcuni e procurare danni a persone o cose. C’è un piano di abbattimenti, ma non sappiamo se coincida con le potature e gli appalti autunnali della manutenzione del verde. Del resto la burocrazia, a Matera come a Milano, non aiuta a risolvere i problemi. Programmazione. Certo. Se ci sono risorse umane, finanziarie e tanto buon senso anche l’abbattimento di piante pericolanti possono essere fatte per tempo.



LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

Non vi impressionate se camminate in salita in via la Nera e qualche albero vi sembra storto. Però fate attenzione se tira vento potrebbe cadervi quest’albero in testa o sulla vostra auto. Vi preoccupate? … ma se chi si deve preoccupare non si preoccupa perché passando ci preoccupiamo e chi ha il dovere di preoccuparsi della salute dei propri cittadini si gira dall’altra parte. Non c’è solo l’albero in foto che è pericoloso ma in città ce n’è tanti altri che aspettano la visita di….?