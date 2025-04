Piante e primarie a compensazione energetica

Non sappiamo se alcune delle piante che saranno messe a dimora domenica 13 aprile al rione Serra Venerdì dai giovani di Matera Open City insieme a quelli dei ‘’Custodi del Bello’’ porteranno i cognomi dei candidati sindaci che hanno partecipato alle elezioni primarie libere del 6 aprile scorso, che hanno scelto Roberto Cifarelli per il voto del 25 e 26 maggio, ma non sarebbe male che possano cominciare a prendersi cura di un patrimonio ambientale che ha bisogno di essere ‘’manotenuto’’ e ampliato. Sostenibilità è un concetto vasto, insieme alla compensazione energetica, per abbattere il tasso di inquinamento da anidride carbonica. Comunque l’iniziativa va incentivata. E il confronto con i residenti, dopo la piantumazione, invita a proseguire su questa strada.



“Così compensiamo le primarie!”

Custodi del Bello e Matera Open City insieme per un gesto concreto di restituzione

Matera, 11 aprile 2025 – Le primarie si sono concluse, ma l’impegno di chi le ha promosse non si ferma. Domenica 13 aprile, a partire dalle ore 10:30, all’Orto urbano di Vico Gioberti, i Custodi del Bello e i giovani di Matera Open City promuovono un nuovo appuntamento pubblico: una giornata dedicata alla compensazione ambientale, per restituire alla città ciò che è stato consumato in queste settimane intense di partecipazione.

Volantini, schede elettorali, energia elettrica utilizzata per consentire a migliaia di materani e materane di partecipare alle primarie: una scelta bella, ma che ha avuto anche un “costo”ambientale.

Per questo, domenica mattina verranno piantumati nuovi alberi, simbolo concreto di restituzione e di cura.

“Non volevamo che le primarie si chiudessero solo con una conta di voti” – spiega Luca Colucci, portavoce dei giovani promotori – “Abbiamo detto dall’inizio che la nostra proposta era prima di tutto un gesto civico. E chi agisce sulla città deve sempre chiedersi anche cosa lascia e cosa restituisce. Lo facciamo simbolicamente con questi alberi, ma lo facciamo anche come idea di fondo: restituire senso, bellezza, comunità.”

Dopo la piantumazione degli alberi, la mattinata proseguirà con un momento di confronto con cittadini e cittadine sui temi della sostenibilità, intesa non solo come tutela ambientale ma come approccio responsabile a tutte le scelte che riguardano il territorio, la cura dei beni comuni, il protagonismo delle comunità.

“Ci piace pensare che chi ha partecipato a queste primarie oggi sia chiamato a partecipare anche a questa fase: quella del prendersi cura, del custodire, del seminare per chi verrà dopo” – conclude Colucci.

L’iniziativa è aperta a tutti e tutte.

Non è necessario iscriversi: basta esserci, portare un’idea o semplicemente la voglia di stare insieme.