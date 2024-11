Piano neve, oltre al sale…tanta organizzazione

Le temperature si abbasseranno ulteriormente nel fine settimana e non è detto che anche a bassa quota non arrivino gelate e nevicate. E allora occorre organizzarsi per tempo, per evitare disagi. Le modalità di attuazione del piano neve in provincia di Matera sono state illustrate oggi a Matera nel corso di un incontro convocato dal prefetto Cristina Favilli, presso la sala operativa integrata di protezione civile. Nel corso della riunione Anas, Rfi, società di servizi ed enti locali hanno esposto procedure e piani nel caso di maltempo e di eventuali emergenze. Sono state esaminate, inoltre, eventuali criticità che potrebbero verificarsi con l’attivazione dei codici di allerta e le conseguenti fasi operative, per l’esecuzione degli interventi di ripristino della viabilità e di soccorso alle persone in difficoltà.

Il Prefetto di Matera Cristina Favilli nell’odierna mattinata ha presieduto, presso la Sala operativa integrata di protezione civile, una riunione alla quale hanno preso parte i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale, del Comune di Matera e di altri Comuni della provincia, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, nonché i referenti dell’ANAS, dell’ASM, del 118, di RFI, di Terna e di Enel, per l’esame dei vari profili connessi all’attuazione delle misure operative in caso di eventi nevosi sul territorio provinciale.

Nel corso dell’incontro l’ANAS, la Provincia di Matera e gli altri Enti coinvolti hanno illustrato i rispettivi Piani Neve e le procedure predisposte per l’attivazione degli interventi atti a consentire lo sgombero neve sulla viabilità interessata, l’erogazione dell’energia elettrica in situazioni di emergenza e gli interventi di soccorso sanitario in caso di innevamento.

In particolare, è stata data indicazione delle aree di stoccaggio per i mezzi pesanti, delle aree di filtraggio e dei cancelli da attuare da parte delle Forze dell’Ordine, al verificarsi di situazioni di criticità sulla viabilità stradale statale, in presenza di precipitazioni nevose.

Sono state puntualmente esaminate altresì le possibili problematiche che potrebbero determinarsi sulla viabilità provinciale e valutate le diverse attività da svolgere, in caso di necessità, per un pronto intervento a salvaguardia della sicurezza stradale e della incolumità pubblica da parte del sistema provinciale di protezione civile.

Sono stati, infine, analizzati tutti gli scenari di criticità che potrebbero prefigurarsi, con l’attivazione dei progressivi codici di allerta, nonché le conseguenti fasi operative, per l’esecuzione degli interventi di ripristino della viabilità e di soccorso alle persone in difficoltà.

Il Prefetto Favilli, nel richiamare la massima attenzione di tutti i partecipanti sull’importanza delle varie attività operative propedeutiche all’attivazione delle rispettive pianificazioni e sulla necessità del massimo raccordo operativo tra i componenti del Comitato Operativo Viabilità, ha evidenziato l’imprescindibilità di un preventivo approntamento da parte dei Comuni delle necessarie misure di protezione civile a livello locale, con particolare riguardo alla tempestiva individuazione delle situazioni di maggiore rischio e di eventuali condizioni di fragilità che richiedano interventi dedicati nelle fasi più acute dell’emergenza meteorologica.