Petizione on line per Bosco Coste di Grottole

A lanciarla, su change.org, due consiglieri comunali di opposizione del gruppo Movimentiamo Grottole preoccupati per l’impatto che avranno a bosco Coste dell’arrivo di nuovi impianti eolici e solari.Con la petizione si chiede alla politica di rivedere quell’insediamento e, in proposito, si citano i motivi per i quali è inopportuno farlo in quella zona. Siamo alle solite. Possibile che non si tiene conti degli aspetti naturalistici di comprensori simili a quelli di bosco Coste. Scelte a ”tavolino”, seguite dalle inevitabili prese di posizioni a tutela dell’ambiente

Siamo i consiglieri di opposizione del gruppo Movimentiamo Grottole, Filippo Carretta e Rocco Iacovino, e presentiamo una raccolta firme per la salvaguardia del Bosco Coste, minacciato da un nuovo progetto di insediamento di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, che potrebbero distruggere questo prezioso ambiente naturale. Il Bosco Coste è una parte fondamentale del nostro ecosistema locale, un gioiello di macchia mediterranea che deve essere preservato. Purtroppo, ci troviamo di fronte ad una nuova minaccia.

Chiediamo che l’ambiente naturale non venga deturpato e violentato per favorire gli interessi personali ed economici di un ristretto gruppo di persone.

Secondo il World Wildlife Fund (WWF), la costruzione di impianti eolici può avere effetti negativi sulla fauna selvatica locale, tra cui uccelli e pipistrelli. Inoltre, gli impianti fotovoltaici possono alterare l’habitat naturale attraverso la rimozione della vegetazione.

Chiediamo ai responsabili delle decisioni politiche una revisione dei piani per l’insediamento degli impianti nel Bosco Coste e di lasciare quest’ultimo INALTERATO.

Per favore, firmate questa petizione per proteggere il Bosco Coste da danneggiamenti ambientali.

