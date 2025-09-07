Pet therapy? Se ne parla a Matera con Azzurro Donna

E il sottotitolo ” Salute e benessere per le persone” , legato alla terapia con gli animali, con riferimento in particolare ai bambini e via via anche agli adulti, la dice tutto di quanto queste ”buone pratiche” possono incidere nel superare difficoltà psicofisiche e riprendere la normalità. L’argomento sarà trattato, come riporta la locandina, nel corso di un convegno organizzato a Matera da Azzurro Donna mercoledì 10 settembre, alle 18.30, presso l’Una Hotels. Ne parleranno esperti della materia e rappresentanti politici. L’incontro servirà a fare il punto su quanto è stato fatto e si può ancora fare per incrementare diffusione e impiego di questa pratica, nelle diverse fasce di popolazione.