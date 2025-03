Persone disperse? Buone pratiche da esercitazione con i Volontari per l’Ambiente

Può capitare che una persona, per un motivo o per un altro si perda in un luogo impervio, magari durante una escursione e perda l’orientamento. Comincia a far freddo è buio e il telefonino è scarico, dopo l’ultima chiamata di soccorso. E allora quanti si occupano di Protezione civile devono stare all’erta e seguire un modus operandi che non lasci nulla al caso, mettendo a frutto esperienza e professionalità come ripete da sempre il veterano del gruppo e responsabile della formazion Pio Acito. Ed è quello che hanno nel corso di una esercitazione, svoltosi nella giornata di domenica 2 marzo, i Volontari per l’ambiente di Matera presieduto da Marilisa D’Ercole. Una esercitazione conclusa a tarda serata, con esito positivo… In campo 12 volontari, con la partecipazione di tre mezzi che hanno contribuito alla ricerca di due personaedispersa in tre ore con il coordinamento della Sala Operativa regionale



IL PROGRAMMA DELLA ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE NEL CORSO DI FORMAZIONE PER

VOLONTARI SUL RISCHIO IDRAULICO

CONVENZIONE SUI PRESIDI IDRAULICI marzo 2024

(ricerca persone –art.1; adeguatamente formati art.6)

SCENARIO PER LE ATTIVITA’ ESERCITATIVE DEL GIORNO

DOMENICA 2 MARZO 2025

Come previsto dal PIANO PROVINCIALE PER LA RICERCA DI PERSONE

SCOMPARSE

prot. 11413/F.6603/10 della Prefettura di Matera, l’ufficio regionale di Protezione civile ha disposto

la attivazione del Gruppo Volontari per l’Ambiente di Matera e di altre associazioni perché

collaborino nella ricerca di due persone scomparse nel territorio materano.

A distanza di circa 30 ore dalla prima segnalazione della scomparsa dei signori XXXXXX

XXXXX e XXXXX XXXXXXX residenti a Matera al rione Villa Longo, al GVA – Matera sono

assegnate dal “Direttore delle operazioni di ricerca dei VVF”, sulla base di segnalazioni ricevute,

due aree di ricerca nelle località Monte Igino e sp. Timmari Santa Chiara, precisamente alle

coordinate Lat.40.64368230° Long. 16.504911398° (colle Igino) ed il secondo Lat. 40.69209999°

Long. 16.49990388° sp. Timmari-Santa Chiara.

Il signor XXXXXX XXXXX al momento di allontanarsi indossava abbigliamento scuro, mentre

l’altro indossava una maglietta chiara.

Si effettua preliminarmente una breve riunione illustrativa assegnando località, compiti,

verificando le dotazioni personali e di gruppo, le radio, etc.

Sono formate due squadre con n. ——– Volontari e sono indicati come referenti i Volontari —— e ——; – alle ore —– i Volontari si muovono dalla sede di piazza sant’Agnese 7,

la squadra A con il furgone Ford e la squadra B con il Defender ed il Ranger.

I rapporti con il Posto Comando Avanzato dei VVf saranno tenuti dal coordinatore arch. Pio

Acito, eventuali esigenze e/o segnalazioni nelle aree di ricerca assegnate saranno comunicate al

coordinatore.

La esercitazione avrà una durata presumibile di n.4 ore.

Responsabile della attività esercitativa è arch. Pio Acito disaster manager del GVA – Matera.

