Cattivi odori a zaffate, ondate o come vi pare e con l’aumento delle temperature nella Città dei Sassi ne abbiamo annusate. Ognuno ha detto la sua , da questo o quel versante. E nè si è giunti a certezze, sia per il periodo di ferie e sia perchè su tutte ha prevalso la vicenda dell’incendio del 4 agosto alla discarica rifiuti del borgo La Martella. Ma per il consigliere materano pentastellato Gianni Perrino è il caso di rivedere il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria. Vecchia questione. Il Comune deve attrezzarsi per lavorare in questa direzione. L’inquinamento in città e in centro, in particolare, è aumentato per la frequenza di veicoli e mezzi di diversa tipologia durante la stagione turistica adibiti a servizi e funzioni diverse. La città smart, per ora, è ferma agli slogan insieme a sostenibilità e all’uso improprio del termine resilienza. Roba da Accademia della Crusca…

COMUNICATO STAMPA

Monitoraggio della qualità dell’aria a Matera: qualcosa andrebbe rivisto.

La tutela dell’ambiente è una cosa seria e non può essere sbandierata esclusivamente a seguito di eventi straordinari. L’incendio della discarica a La Martella ha scosso enormemente la comunità materana anche perché i risultati sul controllo delle emissioni e sulla presenza di diossine non sono affatto convincenti tanto da spingerci a chiedere ulteriori chiarimenti nei prossimi giorni.

Sulla città dei Sassi insistono diverse realtà impattanti sulle quali sarebbe bene non abbassare la guardia. Ad esempio, negli ultimi anni, hanno destato particolari preoccupazioni le attività della cementeria presente nel mezzo del Parco della Murgia; un impianto che per il ciclo di produzione è autorizzato anche alla combustione di pet coke.

Da qualche giorno, alcuni cittadini stanno lamentando una cattiva qualità dell’aria dovuta a forti odori nauseabondi. Abbiamo provato a dare un’occhiata ai dati relativi al monitoraggio delle emissioni della cementeria, ma, nonostante l’esistenza di un protocollo che prevedeva la fruizione dei dati online, risulta impossibile conoscerne le rilevazioni.

Il protocollo aveva durata quinquennale e, considerati i link ormai irraggiungibili o inesistenti, sembrerebbe non essere stato rinnovato.

È urgente dare una rispolverata a questi monitoraggi per garantire maggiore sicurezza e serenità alla popolazione di Matera.

Gianni Perrino

Portavoce M5S Basilicata – Consiglio Regionale

Ufficio_Stampa_Comunicazione

Angelo Desiante

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Basilicata