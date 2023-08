Pericoli da rimuovere lungo la strada per la grotta dei Pipistrelli

Se non fosse per i camminatori in libertà, che battono in lungo e il largo Matera e dintorni situazioni come quella denunciata da ”Zio” Rocco Castellano finirebbero nel consueto ” Poi si pensa”. Ed è così per la strada dell’Angelo che conduce alla grotta dei Pipistrelli o du ”Mattvogghj” come si dice in dialetto, con un tombino sfondato, una palina da sistemare e il rischio che qualcuno a piedi, in moto o auto, si possa far malare, soprattutto di sera…quando tramonta El Sol. Ferragosto è passato ed è il caso di annotare le piccole cose da fare. Zio Rocco- siamo in via Cappuccini. ha segnalato l’assenza di una campagna informazione, con tutti gli strumenti di comunicazione a cominciare da quelli tradizionali, sui box per la raccolta differenziata dei rifiuti e sui distributori di acqua …Giriamo le segnalazioni agli amministratori e tecnici comunali affinchè provvedano.