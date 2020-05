A un numero crescente di materani piace andare in bici , correre o passeggiare a piedi, ma vorrebbero farlo in tutta sicurezza, sopratutto se si tratta di bimbi o adolescenti. E ne abbiamo avuto riscontro dopo la pubblicazione del servizio sui contributi per il bando bici elettriche del Comune https://giornalemio.it/cronaca/per-rendiconto-acquisto-bici-tempo-fino-al-10-giugno/ e su una serie di segnalazioni come questa https://www.ilpost.it/2020/05/19/codice-strada-bici-dl-rilancio/

che sollecitano gli enti locali a realizzare infrastrutture protette per la mobilità alternativa. Matera sta progettando, ma di fatto il problema resta. I parchi per il footing e la ginnastica. Ma per le bici siamo allo zero e porto zero. Occhio, pertanto, al traffico in continuo aumento. Occorre voltare pagina e guardare anche a quello che si fa altrove. Pubblichiamo le immagini di Aosta sulle piste ciclopedonali, sulla loro gestione e uso. Un ‘altra dimensione e tradizione. Noi siamo per strada, in tutti i sensi…Attendiamo di vedere progetti ,cantieri e un disegno di città ”sostenibile”ma nei fatti.