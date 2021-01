Ormai le prese di posizioni si susseguono ma i lavori a Murgia Timone vanno avanti e del resto non ci sono state finora richieste ufficiali (fatelo sapere alla città e a quanti ne difendono immagine e identità) per una pausa, un confronto e una revisione su quanto previsto e su quello che si è visto finora nella esecuzione delle opere, che hanno destato non poche perplessità. Segnaliamo la lettera aperta della redazione di reforming alla Commissione Unesco per l’Italia e all’Ufficio di riferimento presso il Ministero per il Beni culturali e il turismo con una richiesta ben precisa di intervento e di chiarimenti. Non sappiamo se e quando cambierà qualcosa, anche in visto ad altri progetti che interesseranno altre aree del Parco della Murgia e i rioni Sassi. Il tempo passa ma il Ministro Dario Franceschini continua a tacere, fatta eccezione per celebrare Pompei. Cultura ? E quale cultura del restauro e della valorizzazione. Immaginate Pompei trattata come Murgia Timone? Ma passato l’anno da capitale europea della cultura si può fare quello che si vuole… O no?

Roma, 6 gennaio 2020

Oggetto: Lettera aperta – Verifiche urgenti per la tutela del patrimonio archeologico, culturale, artistico,

naturalistico dell’Area Murgiana prospiciente i Rioni Sassi della Città di Matera, parte integrante del sito iscritto

alla lista dei Patrimoni dell’Umanità sotto l’alta tutela dell’UNESCO

Spettabile Commissione UNESCO presso il Ministero degli esteri italiano,

Spettabile Rappresentanza UNESCO presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo,

Si ritiene necessario riportare a codesti Uffici quanto sta accadendo sul plateau murgiano

direttamente prospiciente gli antichi quartieri dei Sassi di Matera.

In premessa

Si tratta di un’area sotto doppia tutela: sia quella del “Parco archeologico storico naturale delle Chiese

rupestri del Materano” (o Parco della Murgia) istituito dalla Regione Basilicata nel 1990, sia quella

dell’UNESCO che dal 2007 la ha accorpata ai Sassi in una definizione onnicomprensiva di sito

Patrimonio dell’Umanità. Questa estensione è stata necessaria perché i Sassi si sono sempre collocati,

sin dalla notte dei tempi, in stretta corrispondenza con il dirimpettaio territorio murgiano e la grande

forra del torrente Gravina che scorre di mezzo, formando un unico habitat biologico e culturale per

le comunità che qui si sono avvicendate nei millenni e un ecosistema integrato uomo-natura sul filo

di sottili equilibri rimasti intatti dalla preistoria a noi.

È esattamente il valore di queste antiche radici, rinnovate nel tempo dalla spontanea misurata azione

dell’uomo, che è stato riconosciuto dall’UNESCO. Si legge, infatti, nella descrizione consultabile sul

sito web istituzionale dell’UNESCO: “This is the most outstanding, intact example of a troglodyte

settlement in the Mediterranean region, perfectly adapted to its terrain and ecosystem. The first

inhabited zone dates from the Palaeolithic, while later settlements illustrate a number of significant

stages in human history. Matera is in the southern region of Basilicata”. Dove, al centro della

valutazione, campeggia la caratteristica di perfetto adattamento al terreno e all’ecosistema.

Ma l’importanza di non separare i Sassi dal contesto murgiano emerge chiaramente delle tre

motivazioni specifiche sulla cui base Matera è stata iscritta nella lista dei Patrimoni dell’Umanità: “1)

Matera’s I Sassi and park represent an outstanding example of a rock-cut settlement, adapted

perfectly to its geomorphologic setting and its ecosystem and exhibiting continuity over more than

two millennia”; 2) “The town and park constitute an outstanding example of an architectural

ensemble State of Conservation of World Heritage Properties in Europe SECTION II and landscape

illustrating a number of significant stages in human history”; 3) “The town and park represent an

outstanding example of a traditional human settlement and land-use showing the evolution of a

culture which has maintained over time a harmonious relationship with its natural environment”.

Ancora una volta si cita il Parco della Murgia, parte integrante dell’habitat dei Sassi, rispetto al quale

i nostri progenitori hanno costruito e mantenuto un costante rapporto di intimo adattamento e

scambio e di cui bisogna conservare i tratti salienti di integrità e autenticità. Sono precisamente

queste le due qualità distintive sottolineate dall’UNESCO: integrity e authenticity.



Infine, all’interno della parte del sito web istituzione dedicato a Matera, l’UNESCO cita due degli

interventi legislativi più importanti adottati negli ultimi tempi per il recupero e la valorizzazione dei

Sassi e del loro contesto murgiano. Si tratta della Legge speciale n. 771/1986, il cui obiettivo era quello

di portare a conclusione un processo complesso e lungo avviato dalla prima Legge speciale che ha

riguardato i Sassi in età repubblicana, la n. 619/1952 che ne dispose lo sfollamento e indirizzò gli

abitanti verso le nuove borgate. “The special Law 771 led to the establishment of a management plan

between private and public parties to ensure the architectural, urban, environmental and economical

conservation of the ancient Sassi districts and to safeguard the Murgia highland plateau”. Anche qui

la salvaguardia dei Sassi è non scindibile, anzi viene vista tutt’uno, con quella del loro involucro

murgiano.

L’altro intervento è la già menzionata Legge regionale n. 11/1990, di creazione del “Parco

archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano” (o Parco della Murgia). Molto

apprezzata anche dall’UNESCO che così la commenta come fosse un completamento fisiologico del

riconoscimento già avvenuto anni prima con l’iscrizione dei Sassi tra i Patrimoni dell’Umanità: “This

institution provides protection for some 6,500 ha to effectively protect the natural open space and

archaeological sites of the Murgia, including the recovery and valorization of areas of prehistoric and

historic archaeology. This law further provides for the protection, conservation, safeguarding,

valorization and management of the rupestrian habitat, of the natural ecosystems, biotic communities

and their habitat, biotypes and the relevant geological, geomorphologic and speleological formations,

watercourses and related hydrological systems”.

È forse il passaggio più bello e pregnante rinvenibile sulle pagine web dell’UNESCO dedicate a Matera,

perché se ne mette in evidenza l’aspetto raro di concentrare, in un’area ristretta a cavallo della forra

del torrente Gravina, rocce e grotte formatesi durante ere geologiche, testimonianze archeologiche

(preistoriche e storiche) di comunità che su queste rocce e in queste grotte hanno vissuto, in un

contesto di un vero proprio ecosistema con accesso all’acqua, rimasto vitale dalla notte dei tempi e

nel quale l’uomo si è sempre collocato in maniera sostenibile, non come protagonista dominatore

ma come tassello di equilibri minuziosi da non alterare nei passaggi generazionali. E anzi da ammirare,

potremmo dire oggi noi di fronte alle sfide ambientali del nostro tempo. “Fra la gariga e la macchia

mediterranea, nei boschetti residui di roverella e di fragno, si nasconde, oltre all’interessante flora

rupestre, una fauna ricca e pittoresca” (si legge sul sito web istituzionale del Parco della Murgia).

-Lavori e movimentazioni inerti in corso a fine 2020-

È avendo in bene in mente questa rarità, che mette assieme le motivazioni per l’iscrizione tra i

Patrimoni dell’Umanità e quelle per l’istituzione del Parco della Murgia, che con molta

preoccupazione si sta assistendo, da diversi mesi ormai, a una serie di lavori che interessano sia il

plateau della Murgia prospiciente i Sassi sia il primo tratto della parete della forra degradante verso

il torrente Gravina. Si tratta di lavori di movimentazione inerti, costruzione di muretti e cordoli in

pietra, apertura di vie di accesso e di sentieri in terra battuta, allargamento di zone di sosta,

posizionamento di lunghe passerelle e balaustre e, da ultimo, collocazione, proprio sul limitare tra il

plateau e l’inizio della forra, di appariscenti panchine dotate di spalliere di protezione. I lavori sono

condotti anche ricorrendo a mezzi pesanti come furgoni, camion, pale meccaniche ed escavatori. A

dimostrazione di tutto ciò, come allegato a questa lettera, si propongono alcuni scatti fotografici, tra

i tanti che in questi giorni di fine 2020 e inizio 2021 stanno circolando all’interno della comunità

materana che inizia a interrogarsi sulla reale utilità e soprattutto sui potenziali danni che possono

scaturire per le singole vestigia (tracce della presenza dell’uomo su un orizzonte di tempo

lunghissimo, antiche sepolture, chiese rupestri) e per l’ecosistema murgiano nel suo complesso.

I materiali, i mezzi, il tipo di opere, il tipo di manodopera, l’ampiezza degli interventi, la natura di

definitiva alterazione dei luoghi intuibile in monte delle opere, tutto farebbe pensare o a lavori di

sistemazione di un giardino o di una pubblica piazza non soggetta a particolari vincoli, oppure alla

creazione di un parco “avventura” come ne stanno nascendo anche in Italia (ma non nel cuore di

Patrimoni dell’Umanità!) sull’esempio di esperienze nord-europee, oppure, in alcuni punti, a lavori

straordinari di compattamento di terreni franosi e di messa in sicurezza di carreggiate di montagna.



Le panchine design, alcune delle quali già sistemate fronte Sassi, potrebbero, per dimensioni e

corredo di spalliera e piantana, tranquillamente svolgere la loro funzione nei parchi che circondano

le grandi sale per i banchetti matrimoniali o su qualche lungomare.

Insomma, più o meno consapevole che sia, si percepisce un progetto di fondo di standardizzazione,

di adattamento alle più ampie finalità di svago e di ricreazione, e di commercializzazione del tutto

incompatibile con gli sforzi di conservare e valorizzare ricchezza e bellezza archeologica, storica,

naturalistica e paesaggistica. Del tutto incompatibile con la sensibilità e le attenzioni con cui si

dovrebbe vegliare su un Patrimonio dell’Umanità, anche quando, anzi soprattutto quando, lo si renda

giustamente fruibile a tutti. Non è facile trovare equilibrio tra la preservazione dei luoghi e il richiamo

e la soddisfazione di quei flussi di visitatori di cui l’economia della Città ha bisogno, ma i lavori in corso

sulla Murgia sembrano eludere alla radice questa necessità.

-Richiesta di verifiche

Alla luce di quanto sopra sintetizzato, si scrive perché codesti Uffici possano valutare di:

– Chiedere dettagliate spiegazioni al Comune di Matera e alle altre Istituzioni coinvolte nella

amministrazione dei Sassi e dell’area murgiana;

– Chiedere la immediata sospensione in via cautelativa di ogni nuovo lavoro nell’area murgiana

prospiciente i Sassi, sino alla piena chiarificazione dei fatti;

– Inviare una missione in situ per confrontare lo stato dei luoghi rispetto agli obblighi e agli

obiettivi di cui una Città Patrimonio dell’UNESCO, e già Capitale europea della cultura per il

2019, deve sentirsi assegnataria.

Si ritiene non sarebbe risolutiva una semplice verifica formale, di regolare ottenimento di permessi e

autorizzazioni. Non si dubita, infatti, della correttezza procedurale di quanto sta accadendo. Si teme

che, pur nella pienezza della legalità, vengano profondamente intaccate integrità e autenticità dei

Sassi e del loro universo murgiano. C’è urgenza, perché lavori e movimentazioni sono in pieno corso.

