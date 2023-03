Per Murgia Timone ancora un ordine del giorno. Servono i fatti!

Si riparte dal febbraio 2022, quando venne approvato un primo ordine del giorno dopo la commissione speciale presieduta dal consigliere Pasquale Doria, sulle tante ”perplessità” usiamo un eufemismo, che hanno contrassegnato gli interventi di Invitalia nel Parco della Murgia. E ora un altro ordine del giorno approvato all’unanimità, che pubblichiamo più avanti, che chiede ” …d’intesa con gli Uffici tecnici, si provveda a definire un percorso virtuoso, come richiesto dalla comunità dei materani, finalizzato nei limiti del possibile al ripristino dei luoghi”. E le aberrazioni sono lì con le stradine tracciate dai bobcat, i massi rocciosi sulla volta delle chiese rupestri, i muretti (inutili) deteriorati, e i segni di abbandono, degrado, gli atti vandalici e i tentativi di furto ( il caso dell’affresco alla Madonna degli Angeli, documentato dal consigliere Doria) che hanno messo a nudo lo stato di abbandono di un luogo, per il quale si attende il bando per il piano di gestione. Luoghi che restano una opportunità mancata per gestire con cultura di impresa una risorsa importante e, tra l’altro, un”bene tutelato dall’Unesco’ della Città dei Sassi. Si è perso un anno e abbiamo sentito giustificazioni, all’insegna del ” non possumus” o ” non era di nostra competenza” nel caso dell’ Ente Parco sui mancati passi che gli enti locali (tutti i soggetti che hanno avallato in passato quel progetto ma non lo hanno seguito) avrebbero potuto fare e non hanno fatto. Serviva una interlocuzione che non c’è stata, ma anche esperienza e competenze in materia turistica che, di fatto, non ci sono. E le lamentele, tante, degli operatori intervenuti nel consiglio comunale aperto, ne sono stati la conferma. Accessi limitati con veicoli turistici e tour dirottati in Puglia. Servizi igienici chiusi, perchè hanno un costo. Bloccato, perchè va messo in sicurezza con un progetto adeguato , anche per il percorso 406 che da porta ”Pistola” nei rioni Sassi porta all’altipiano murgico. Non sappiamo quando tornerà praticabile. Ma i visitatori continuano a usare la passerella in legno, che tale è . Lo diciamo a quanti hanno poche cognizioni in materia e continuano a chiamarlo ponte Tibetano. Non è il solo problema. C’è anche una questione di vigilanza e di praticabilità di percorsi, troppo spesso finiti nel ”demanio” privato e questo è un danno di immagine per la città. E’ questione di competenze e di senso di responsabilità. Abbiamo perso un anno e non sappiamo quanto tempo ci vorrà per risolvere tutte le questioni segnalate. Il Comune, del resto, ha un organico tecnico amministrativo limitato ed è oberato di impegni. Servono fatti. Pochi, visibili e credibili. Il resto lo troverete nelle circa tre ore di seduta del consiglio comunale, che potrete rivedere sui canali social del Comune.



L’ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL’UNANIMITA’

Matera, 24 marzo 2023

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: provvedimenti lavori Parco della storia dell’uomo

I sottoscritti Consiglieri comunali

PREMESSO

– CHE il 13 maggio 2021, il Consiglio comunale ha approvata all’unanimità l’istituzione di una Commissione temporanea speciale chiamata a riunirsi per l’esame del progetto denominato “Parco della storia dell’uomo;

– CHE i lavori eseguiti in luoghi quali beni unici, non a caso riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, benché i progetti in questione, non siano stati ampiamente condivisi con la comunità materana in nessuna delle sue componenti, né associative, né professionali e né della cittadinanza, come espressamente richiedeva il Piano di Gestione UNESCO approvato dal Comune di Matera;

– CHE portati a termine gli adempimenti conseguenti all’esame di documenti e di audizioni di tenici ed ex amministratori comunali;

– CHE il lavoro svolto è stato licenziato dalla Commissione speciale quale espressione della volontà unanime del Consiglio comunale;

CONSIDERATO

CHE il giorno 18 febbraio 2021 la relazione finale redatta dalla Commissione Temporanea Speciale (istituita secondo quanto previsto nella seduta consiliare del 13 maggio 2021) dopo il conseguente esame e la successiva discussione in aula è stata approvata all’unanimità dei presenti in Consiglio;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNANO

il Sindaco la Giunta comunale a dare seguito ai seguenti provvedimenti e, al contempo CHIEDONO

– CHE vengano attuate le risultanze degli obiettivi indicati nella delibera del Consiglio comunale approvata approvata il 18 febbraio 2021;

– CHE, essendo trascorso oltre un anno dall’approvazione delle delibera del 18 febbraio del 2021, vengano indicati in tempi brevi i provvedimenti necessari e propedeutici alla corretta fruizione dei luoghi sottoposti a stringenti vincoli ambientali e naturalistici;

CHE vengano definiti e pubblicamente condivisi gli indirizzi del Piano di gestione dell’area, tuttora non operativo e, al contempo, licenziato il bando utile alla riattivazione del Centro di educazione ambientale “Mario Tommaselli”, primo filtro e presidio a salvaguardia del territorio sottoposto a vincolo;

CHE – in ogni caso, d’intesa con gli Uffici tecnici, si provveda a definire un percorso virtuoso, come richiesto dalla comunità dei materani, finalizzato nei limiti del possibile al ripristino dei luoghi.

I Consiglieri comunali