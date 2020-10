Che non si sarebbe fatto in tempo ad avviare il servizio di raccolta differenziata dopo il 7 ottobre era pacifico e, tra l’altro, in una fase di transizione dall’Amministrazione comunale uscente guidata da Raffaello De Ruggieri alla nuova…in attesa del nuovo inquilino di via Aldo Moro, che verrà fuori dal ballottaggio tra Rocco Sassone e Domenico Bennardi. Senza dimenticare l’arrivo della doppia tappa del giro d’Italia tra l’8 e il 9 ottobre. Da qui l’emanazione di una nuova ordinanza che proroga al 15 ottobre l’avvio per la zona A (Da Largo Passarelli ai rioni Cappuccini, Lanera e Agna Le Piane), dal 22 per la zona B ( da via Annunziatella,ai rioni Piccianello, Spine Bianche e San Pardo) e dal 29 la zona C (Centro e rioni Sassi), mentre per i borghi e zona Industriale il servizio è già partito.

IL TESTO DELL’ORDINANZA

OGGETTO : Servizio di igiene urbana – Ordinanza Sindacale n. 314/2020 del 15.07.2020 e

successiva Ordinanza Sindacale n. 403/2020 – Differimento termini di avvio.

IL SINDACO

PremesSo:

– con Ordinanza Sindacale n. 314/2020 del 15.07.2020 – prot. n. 047218/2020 è stato disposto, tra

l’altro, l’avvio del servizio con il sistema Porta a Porta in tutta la città di Matera con il seguente calendario

diversificato per quattro zone omogenee:

dal 06.08.2020: Zona Borghi e Zona Industriale

dal 20.08.2020: Zona A

dal 27.08.2020: Zona B

dal 03.09.2020: Zona C e Zona SASSI

come da Allegato E alla medesima Ordinanza;

– il servizio Porta a Porta ha avuto regolarmente avvio nella zona dei Borghi e nella Zona Industriale di

La Martella comprese la Zona PAIP 1 e 2 e varie contrade limitrofe coinvolgendo in tal modo circa 2.900

utenze complessive tra domestiche e non domestiche;

– con successiva Ordinanza Sindacale n. 403/2020 del 12.08.2020 – prot. n. 054710/2020 è stato

disposto lo slittamento del predetto calendario di avvio del servizio con il sistema Porta a Porta secondo il

seguente calendario:

dal 07.10.2020: Zona A

dal 15.10.2020: Zona B

dal 22.10.2020: Zona C e Zona SASSI

– nella giornata del 08.10.2020 a Matera verrà allestito l’arrivo della 6° Tappa del Giro d’Italia 2020

“Castrovillari – Matera” con forti limitazioni al traffico veicolare in numerose strade del centro abitato (Via

Dante, Via Nazionale, Via San Pardo, Viale Italia, Via Olivetti, Piazza degli Olmi ed aree limitrofe del quartiere

Spine Bianche) per consentire sia l’allestimento dei vari spazi destinati alle manifestazioni connesse e

collegate (Quartier Tappa, Hospitality, Giro-E, Open Village, ecc..) sia per garantire in sicurezza il transito e

l’arrivo della carovana dei corridori, sia infine per garantire ampie zone di parcheggi riservati ai mezzi al

seguito della manifestazione;

– nella medesima giornata vi saranno anche limitazioni agli accessi all’abitato di Matera nelle ore

precedenti all’arrivo e al transito sulle strade extraurbane che lambiscono l’abitato;

– il 09.10.2020 a Matera sarà viceversa allestita la partenza della 7° Tappa “Matera – Brindisi” con

analoghe limitazioni che interesseranno Via Lucana, Via Annunziatella, Via Marconi, Via Pentasuglia ed aree

limitrofe a Piazza Vittorio Veneto nonché ampie zone del Sasso Barisano per consentire gli allestimenti e la

sosta dei mezzi al seguito della manifestazione nonché il transito della carovana dei corridori;

– tali limitazioni hanno comportato l’adozione dell’Ordinanza Sindacale n. 488/2020 del 01.10.2020

prot. n. 66715/2020 ad oggetto “Regolamentazione attività didattiche nei giorni 08 e 09 ottobre 2020” motivata dalla necessità di ridurre al minimo il traffico pedonale e veicolare in coincidenza con la tappa di

arrivo e della successiva tappa di partenza del Giro, con particolare riferimento alle aree interessate dalle

predette attività connesse all’arrivo ed alla partenza del Giro d’Italia, al fine di garantire il normale e regolare

svolgimento della citata gara ciclistica;

– nei giorni precedenti occorrerà inoltre, come richiesto dall’Organizzazione del Giro, rimuovere e

spostare i cassonetti stradali dei rifiuti posti sia lungo il percorso di arrivo che lungo il percorso di partenza.

Occorrerà inoltre garantire i servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia di tutte le aree destinate alle varie

manifestazioni connesse come sopra indicato;

– tali eventi ed attività si sovrapporranno inevitabilmente con le attività collegate all’avvio previsto

per il giorno 07.10.2020 del servizio di raccolta Porta a Porta nella Zona A (raccolta e rimozione dei bidoni

stradali) con importanti interferenze anche sugli spostamenti dei mezzi del Gestore per le limitazioni sopra

riportate che comporteranno notevoli difficoltà operative.

Ritenuto:

– per le motivazioni sopra riportate, al fine di ridurre i disagi per i cittadini che naturalmente

scaturirebbero dalla sovrapposizione delle attività connesse all’allestimento delle aree attrezzate per l’arrivo

e la partenza del Giro d’Italia 2020 e di quelle connesse all’avvio del sistema di raccolta dei rifiuti Porta a

Porta, dover stabilire uno slittamento minimo del calendario di avvio dello stesso sistema di raccolta disposto

con la citata Ordinanza Sindacale n. 403/2020 senza modificare nessun’altra disposizione contenuta nella

precedente Ordinanza Sindacale n. 314/2020.

Visti:

– il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

– la Legge n. 689/1981 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 13 e 16;

– l’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

in ordine alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze;

– l’art. 50 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alle competenze del Sindaco;

– lo Statuto comunale;



ORDINA

– che l’avvio della raccolta differenziata sulla restante parte del territorio del Comune di Matera ove

non ha avuto ancora avvio per effetto della precedente Ordinanza Sindacale n. 314/2020 avvenga secondo il

seguente nuovo calendario:

dal 15.10.2020: Zona A

dal 22.10.2020: Zona B

dal 29.10.2020: Zona C e Zona SASSI

come individuate nell’Allegato E alla medesima Ordinanza n. 314/2020;

– che il Gestore provveda, secondo gli obblighi contrattuali, ad informare ulteriormente gli utenti circa

le corrette modalità di conferimento e sulla tempistica di rimozione dei cassonetti stradali compatibilmentecon il suddetto calendario di avvio;

STABILISCE

– che restano confermati tutti i contenuti e tutte le disposizione riportate nell’Ordinanza Sindacale n.

314/2020 del 15.07.2020 non in contrasto con la presente con particolare riferimento ai relativi allegati A – B

– C e D.

DISPONE

1. che sia data massima diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante la sua pubblicazione

all’Albo Pretorio On-Line del Comune, il suo inserimento sul sito del Comune di Matera nella sezione

“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Ambiente” del sito del Comune di Matera;2. che la presente Ordinanza sia notificata al Gestore del Servizio;

3. che la presente Ordinanza sia comunicata a:

– Prefetto di Matera;

Comune di Matera lì, 02/10/2020

IL SINDACO

RAFFAELLO DE

RUGGIERI

– Comando Polizia Locale;

– Questura

– Comando dei Carabinieri di Matera

– Settore Manutenzione Urbana

– Ufficio Tributi Comunale

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Basilicata entro

60 giorni dalla pubblicazione della stessa mediante affissione all’Albo pretorio comunale, oppure in via

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ex. Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Dirigente del Settore Manutenzione Urbana del Comune di Matera.

