Matera ”clean city”, Matera ”città pulita” è il termine che abbiamo sentito nei commenti degli ospiti del G20, tra colleghi giornalisti, e tra i componenti delle delegazioni, estasiati per la unicità del paesaggio, l’aria salubre e la pulizia dei luoghi visitati : dal centro ai rioni Sassi. Percorsi obbligati, per motivi di sicurezza, ma il colpo d’occhio è stato di quelli che li ha sorpresi. Apprezzamenti all’Amministrazione comunale, naturalmente, per la tenuta di strade e piazze girati ai ragazzi della Cosp Tecno service, la società che gestisce i servizi di igiene urbana che davvero non si sono risparmiati per intervenire laddove necessario sgrassando, spazzando e via pulendo.



La sequenza di foto che alleghiamo al servizio ne sono una conferma. Squadre di personale al lavoro anche di notte, nel rispetto delle ordinanze, con l’impiego di mezzi e attrezzature diverse. E nel vertice tematico della sostenibilità su ” People, Planet e Prosperity ” del vertice è comparso anche un mezzo elettrico, una bici elettrica a tre ruote con il bidoncino dei rifiuti, che ha fatto la spola tra un angolo e l’altro delle due sedi del Vertice. Un bel segnale di innovazione e rispetto dei luoghi.



E a proposito di rispetto (da oggi, come da ordinanza comunale, si riprende lo svuotamento dei mastelli della differenziata in cento) cittadini e operatori economici sono chiamati a fare altrettanto per la città. Perchè è più facile tenere pulito che sporcare. Ci riferiamo a quella sparuta minoranza che, per pigrizia o altro, potrebbe fare di più per tenere pulito davanti al proprio uscio o magari richiamando al decoro quanti abbandonano resti di cibo, bottiglie, incarti , deiezioni di fido facendo finta di nulla.



Serve insistere. L’obiettivo della città pulita riguarda tutti. Non è facile, ma con un pizzico di buona volontà e programmazione si possono raggiungere ottimi risultati, aldilà di eventi eccezionali come il G20 o di ricorrenze (quest’anno in tono minore a causa del covid) come la festa del 2 Luglio.