… Cantava così nel 1974 Sergio Endrigo con ” Ci vuole un fiore”, un brano lungimirante, nato dalla collaborazione con Luis Bacalov e Gianni Rodari che, con l’Albero di Trenta Piani di Adriano Celentano,resta una bandiera ambientalista per la cultura del verde nei centri urbani. E piantare alberi in sostituzione di quelli abbattuti, per realizzare strade, palazzi e altre opere pubbliche è un dovere morale, civico, di sostenibilità che non può essere ignorato, sopratutto dopo i guasti procurati dal buco dell’ozono , gli incendi e gli attacchi devastanti alla foresta amazzonica ” polmone verde del pianeta” . Anche Matera, dopo l’approvazione del piano del verde e del regolamento urbanistico deve fare la propria parte. A cominciare dal parco della vita, con la piantumazione di alberi per ogni nato come è stato fatto davanti all’Ospedale ” Madonna delle Grazie” e nel parco di Macamarda. A ricordarlo il cittadino dal pollice verde, Antonio Serravezza, che elenca altre situazioni avviate o rimaste a livello di annunci. Per fare un albero ci vuole un seme, passione e gestione continua. Attendiamo che il giardiniere di comunità si attivi.



LE RIFLESSIONI DEL GIARDINIERE SERRAVEZZA

Correva il 7 dicembre 2019 quando per iniziativa del Comune di Matera furono messi a dimora centottanta alberi nel Parco IV Novembre e il 21 dicembre 2019 duecento alberi nel Parco Macamarda. Una nobile iniziativa “un albero per ogni dei 380 neonati del 2019. I trecentottanta alberi piantumati esistono ancora tutti e qualcuno si è preso il compito di controllarli? Non si sa e speriamo di sì.

Anche a Lanera, in occasione della rotonda e sistemazione del viale che dalla chiesa di Sant’Antonio porta in via Lucana, il sindaco di allora promise che per ogni albero rimosso dovevano essere messi a dimora cinque nuovi alberi come da regolamento della città dei Sassi. Non è dato sapere dove e quando.

Matera è una delle città più verdi d’Italia ma si continua, imperterriti ad eliminare alberi di alto fusto che regalavano frescura e un tono di verde al paesaggio.

Settembre è iniziato così, con un taglio secco di tre alberi di fianco al nuovo parcheggio di Lanera e non si sa chi ha ordinato e perchè l’operazione fulminea.

C’è da notare che nel parcheggio a raso strada di Lanera furono piantumati anche degli alberelli per creare ombra ma molti dei questi sono diventati delle mazze di scopa secchi. Siamo sempre alle solite. Vediamo in positivo quando si fanno le cose ma non riguardiamo se ciò che è stato fatto continui a essere positivo o un nulla di fatto.

La città continua ad espandersi ma non ha le risorse per la sua gestione e dobbiamo continuare ad arrangiarci? No, o le cose si fanno con una logica, con un seguito positivo per il futuro della città, altrimenti fermiamoci e decidiamo di proseguire facendo fede solo sulle risorse che si hanno in cassa.