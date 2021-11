…e la nota canzone ambientalista di Sergio Endrigo di quasi 50 anni fa, non a caso, ha risuonato nelle vocine dei piccoli scolari delle elementari (le primarie di oggi) delle scuole Giovanni Pascoli e Padre Semeria, con il sottofondo della fisarmonica di un insegnante per una festa dedicata alla natura e a una coscienza di rispettare per il verde da consolidare nei fatti di tutti i giorni. Non basta piantare, ma occorre anche prendersi cura di un bene che va preservato, evitando atti vandalici, incendi e provvedendo a innaffiare, oltre a quello che potrà venire dall’alto con le piogge. Ed è quello che abbiamo letto negli occhi dei piccoli cittadini di domani,pronti a distrarsi se vedono in volo passeri o un drone, in fila per due e per tre, accanto agli insegnanti con un cesto di pensieri colorati scritti sul cartoncino colorato da regalare ai coetanei e agli amministratori pubblici intervenuti a Matera alla festa dell’albero, con i buoni auspici di un giovane sacerdote come don Michele Larocca che ha benedetto piante e bimbi, ricordando la forte resistenza e l’ostinazione del ‘’mandorlo’’ a crescere e a dare frutti.



E così Piante di mandorli, lecci e melograni sono serviti per celebrare la festa dell’albero e promuovere la cultura del verde, della tutela e ambientale e della sostenibilità tra le giovani generazioni. Con questi obiettivi su iniziativa del Comune e della Provincia di Matera, e l’apporto dei Carabinieri forestali e dell’Associazione ”Amico Bosco 2050 sono state messe a dimora 15 piante su un versante degradato del Parco di Macamarda, accanto al campo di atletica leggera di via delle Nazioni Unite, al rione Serra Venerdi. Le piante, provenienti dal vivaio della Provincia nel bosco della Manferrara di Pomarico (Matera) rappresentano essenze autoctone per il ripristino del patrimonio ambientale del territorio.



Un cesto di ghiande è stato donato alla Provincia, su iniziativa dell’associazione Amico Bosco 2050, per la crescita di nuove querce nel vivaio della Manferrara. Al sindaco Domenico Bennardi, all’assessore all’ambiente Luigi Digilio e al presidente della Provincia Pietro Marrese tocca raccogliere la sfida di ripristinare il patrimonio verde depauperato e a attivare, nonostante le oggettive limitazioni di risorse, tutto quanto possibile per la gestione del verde. Per fare un bosco ci vuole un fiore, un seme, un albero e via piantumando.