Pepite e polvere d’oro nei fiumi di Basilicata. C’è da arricchirsi con il prezzo alle stelle!

La corsa all’oro in California è sempre in auge e ha consentito a generazioni di cercatori, con setacci, picconi e altri strumenti di arricchirsi. Stessa cosa in Italia dove hobby e buone pratiche vedono donne e uomini stare chini lungo i corsi d’acqua di Piemonte (fiumi Orco, Elvo, Ticino), Valle d’Aosta, Lombardia (Ticino) e Veneto (Piave), ma anche in Toscana lungo la dorsale appenninica. E proprio lungo quella catena, che interessa anche la Basilicata, con cinque fiumi che arrivano al mare c’è la possibilità di avviare la ricerca o la corsa all’oro anche da noi. Il suggerimento viene da Antonio Serravezza, che continua a vedere i lingotti brillare in borsa e poi in gioielleria, complice quel clima da ‘bene rifugio’ procurato dall’effetto graticola e preoccupazione alimentato dai conflitti in corso ( da Gaza all’Ucraina, dall’Iran all’area asiatica) che stanno facendo- secondo il presidente degli States, Donald Trump- la fortuna dell’economia a stelle e strisce, in danno di quella europea e mondiale. E allora che la Regione Basilicata si attrezzi. Dalle concessioni potrebbe tirar fuori risorse per ammodernare una rete idrica colabrodo e sistemare, ma senza forzature, il corso dei fiumi. Ma niente carrozzoni e società subergionali. Basta il Dipartimento ambiente per la estrazioni di inerti.



IL SUGGERIMENTO DI ANTONIO SERRAVEZZA

L’oro nei fiumi: perché la Basilicata potrebbe diventare un nuovo fronte di ricerca

Negli ultimi anni la televisione ha iniziato a raccontare con crescente frequenza un fenomeno che, fino a poco tempo fa, sembrava appartenere ai romanzi d’avventura: la ricerca dell’oro nei letti dei fiumi. Dalle grandi produzioni americane ai format europei, le telecamere seguono gruppi di appassionati che setacciano corsi d’acqua attivi o ormai asciutti, alla ricerca di minuscole pagliuzze capaci — se accumulate — di cambiare una vita. Il contesto globale rende questo interesse ancora più comprensibile. Le tensioni internazionali, l’instabilità dei mercati e la sfiducia nelle valute tradizionali hanno spinto il prezzo dell’oro verso livelli sempre più alti. L’oro è tornato a essere rifugio, simbolo di sicurezza, materia prima che non perde valore. E quando un bene cresce, cresce anche la fantasia di chi prova a cercarlo. La Basilicata, terra di fiumi antichi e di geologie complesse, potrebbe sembrare lontana dalle grandi corse all’oro raccontate in TV. Eppure, a ben guardare, non è un’idea così assurda. I nostri territori sono attraversati da corsi d’acqua che nei millenni hanno modellato valli, scavato canyon, trasportato sedimenti dalle montagne al mare. Basento, Agri, Bradano, Cavone: nomi che conosciamo bene, ma che per un cercatore d’oro rappresentano potenziali scrigni naturali. Tra tutti i corsi d’acqua lucani, il Sinni è forse quello che più stimola l’immaginazione. Nasce alle pendici del massiccio del Pollino, attraversa vallate antiche, riceve le acque di torrenti impetuosi che scendono sia dal gruppo del Sirino sia dalle dorsali montuose circostanti. Il suo alveo, ampio e spesso modellato da grandi eventi alluvionali, racconta una storia di trasporto continuo di sedimenti: ghiaie, sabbie, minerali trascinati per chilometri prima di depositarsi nelle anse più tranquille. È proprio in questi ambienti, le “voti” alluvionali, le zone dove il fiume rallenta e lascia cadere il suo carico, che, in teoria, potrebbero trovarsi minuscole tracce d’oro. Non pepite, non ricchezze improvvise, ma quella polvere finissima che in molte regioni europee rappresenta la base della ricerca aurifera fluviale.



Il Sinni, con la sua larghezza e la sua dinamica naturale, è un laboratorio a cielo aperto. Un luogo dove la geologia del Pollino e del Sirino si incontra con la pazienza millenaria dell’acqua. E anche solo immaginare che tra quei sedimenti possa nascondersi qualche granello prezioso aggiunge un fascino nuovo a un fiume che già di per sé è un patrimonio. In molte regioni d’Europa la ricerca dell’oro nei fiumi è diventata un’attività regolamentata, sostenibile, spesso legata al turismo esperienziale. Non si scava, non si altera il corso dell’acqua, non si usano macchinari invasivi: solo una batea (scodella larga e poco profonda adatta per la ricerca manuale dell’oro) un setaccio, e la pazienza di chi sa osservare. Immaginare qualcosa di simile in Basilicata significa aprire una riflessione più ampia: come valorizzare i nostri fiumi non solo come risorse idriche, ma come luoghi di cultura, natura e curiosità scientifica. Significa raccontare un territorio che non ha paura di sperimentare, che sa trasformare anche un’idea televisiva in un’occasione di conoscenza. Forse, alla fine, la Basilicata non diventerà mai una nuova Klondike. Ma non è questo il punto. Il vero oro dei nostri fiumi è la loro storia, la biodiversità che custodiscono, la possibilità di riportare l’attenzione su un patrimonio spesso dimenticato. E se un programma televisivo può accendere una scintilla di interesse, ben venga. Perché a volte basta un granello, minuscolo, quasi invisibile, per far brillare un’intera regione