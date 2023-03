Pedibus? In attesa del bando di gara

Per quest’anno è andata, purtroppo. E finora l’Amministrazione comunale, presa da tante cose, non è riuscita a bandire la nuova gara per il servizio di ”accompagnamento a scuola – a piedi- degli alunni delle scuole primarie” noto come Pedibus, portato avanti nei mesi scorsi da operatori della Uisp ed eventualmente, da genitori. Tutti insieme a una fermata convenuta, e contrassegnata da un cartello, per raggiungere gli edifici scolastici. Il sindaco Domenici Bennardi, a margine della conferenza stampa per il Vivicittà 2023, e su richiesta della presidente della Uisp Claudia Coronella, ha detto che si sta lavorando al bando insieme ad altri. Dirigente al lavoro. Ma alla fine dell’anno scolastico mancano poco più di due mesi. Difficile che si faccia in tempo visti i tempi delle procedure. Peccato. Bimbi e genitori attendono…