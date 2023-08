Pedalate alternative. L’impresa vale l’Altraspesa…

Conveniente, veloce, solidale …e sostenibile. Le pedalate di servizio…della cooperativa Altraspesa a Matera sono una realtà e quando incrociamo Tommaso Conese, pioniere in città di iniziative, che richiedono cuore, mente e muscoli, non possiamo che chiedergli come sta andando, visto che la città- tranne poche lodevole eccezioni- è ferma ai colpi a salve di pum, pum pum e pums che verrà. Servono persone concrete e progetti concreti e Altraspesa lo è con quella ‘’portineria’’ mobile che non sarebbe male fosse installata presso le stazioni ferroviarie delle Fal o alle fermate(per ora precarie) dei bus extraurbani, come quella di via Don Sturzo in attesa di essere resa fruibile, come abbiamo letto- sintetizziamo- sulla pagina social della cooperativa.

“ Siamo nati circa 7 anni fa -dice Tommaso. Altraspesa ha cominciato a sviluppare percorsi della logistica dell’ultimo minuto , con una mobilità alternativa e sostenibile . La prima esperienza a Matera è stata la raccolta delle eccedenze alimentari , percorso che ha favorito quella che a suo tempo si chiamava Cibus e Altraspesa solidale. Eccedenze alimentari prese da piccole attività, soprattutto, a sostegno delle mense cittadine per persone indigenti. Secondo la stessa logica, profilo,sei anni fa ci siamo impegnati per identificare strumenti più agevoli’’. E la bici da carico ‘’cargo bike’’ che Tommaso inforca ne è l’esempio evidente.



“Questa è una cargo bike, attrezzata per il trasporto merci- precisa Tommaso- a trazione umana e a pedalata assistita da una batteria elettrica. In altre località in nord Europa è utilizzata per la logistica dell’ultimo miglio. Qui, a livello locale, ci stiamo provando. Nella ‘flotta’ della cooperativa abbiamo una cargo bike, per merci e bagagli, ma abbiamo anche due velomobili, che sarebbero piccole bici utilizzabili anche per fini turistici . Con la stessa filosofia abbiamo due trike , bici reclinate per percorsi turistici , noleggiabili presso la nostra struttura in via dei Messapi 29 bis al rione Serra Rifusa con recapito telefonico tel 339/2768276 E a completare la disponibilità c’è una golfkart completamente elettrica , un piccolo mezzo di colore rosso per trasporti leggeri, che evita il transito di mezzi pesanti in centro o nei Sassi.Abbiamo iniziato da tempo il dialogo con il Comune -conclude Tommaso Conese- e speriamo che si concretizzi con ricadute per la città , i cittadini e i turisti’’.



Nel frattempo lui continua a pedalare e a sensibilizzare operatori economici e cittadini sulla importanza della mobilità alternativa, nonostante i limiti oggettivi per la presenza in centro di mezzi inquinanti e dell’assenza di corsie privilegiate o di piste ciclabili. Vecchia questione, contrassegnata dagli annunci del ‘’faremo, diremo’’ e dello ‘’stiamo facendo’’ per la città ‘’ Start, smart, green’’ e via con gli anglicismi da vuoto a perdere.Contano i fatti. E l’esperienza di Tommaso è un esempio concreto di volontà.Bravo. Basta pedalare…