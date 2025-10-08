Pedala pedala e Ginosa diventa ciclabile

Pedalare è salute e consente di alleggerire lo stress del traffico veicolare, con le strade che sono rimaste quelle di un tempo , con gli spazi per la sosta sempre più risicati anche a causa dell’aumento delle dimensioni delle auto con i ‘suv’ che soprattutto nelle stradine dei centri storici hanno difficoltato a trovar posto e ne procurano a quelli di dimensioni normali. E allora ? Usiamo i mezzi pubblici? Certo, lo prevedono i Piani per la mobilità urbana sostenibile, se i bus potessero contare sulle corsie preferenziali, Altrimenti usate la bici: quelle normali o a pedalata assistita. Ginosa ciclabile avvia la prima pedalata il 9 ottobre… Nel comunicato il programma della giornata.



COMUNICATO STAMPA

“Ginosa Ciclabile”: un percorso partecipato per rigenerare la città

attraverso la mobilità sostenibile

Il Comune di Ginosa avvia “Ginosa Ciclabile”, un percorso di progettazione urbana partecipata dedicato alla realizzazione del nuovo tracciato ciclabile previsto dal PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Il progetto, finanziato nell’ambito dell’Avviso della Regione Puglia “Mobilità urbana sostenibile” – Azione 3.1, entra ora in una fase decisiva: quella dell’elaborazione del progetto esecutivo, ultimo livello di progettazione.

In questa fase cruciale, l’Amministrazione comunale apre uno spazio di dialogo e confronto con cittadini, tecnici, associazioni e portatori di interesse, per condividere idee, individuare criticità e co-costruire una visione di rigenerazione ecologica e sociale della città di Ginosa.

“Ginosa Ciclabile” è un percorso che unisce ascolto e azione, alternando passeggiate esplorative, momenti di confronto pubblico e laboratori di co-progettazione. L’obiettivo è costruire, insieme alla comunità, un’infrastruttura che promuova mobilità dolce, identità locali e cura collettiva del territorio.

📍 Primo appuntamento – Social Mapping

9 ottobre 2025 – ore 16:30

Punto di ritrovo: Piazza Marconi (davanti al Municipio)

Un’esplorazione collettiva dei luoghi interessati dal progetto per far emergere risorse, bisogni e criticità. Un momento di incontro tra cittadini, tecnici e amministratori per conoscere i luoghi con gli occhi di chi li vive ogni giorno.

Programma:

16:30 – Introduzione e benvenuto

17.00 – Passeggiata di quartiere

18.30 – Ritrovo in Piazza Nusco (Plesso S. G. Bosco)

19.00 -Discussione di gruppo (tre tavoli tematici)

20.00 – Plenaria di ricomposizione



🛠 Secondo appuntamento – Microdesign Lab

10 ottobre 2025 – ore 16:30

Luogo: Plesso S. G. Bosco – Piazza Nusco

Un laboratorio partecipato dedicato alla definizione condivisa dei valori e delle strategie di rigenerazione dello spazio urbano. Un’occasione per approfondire le criticità e potenzialità emerse e per individuare soluzioni comuni e concrete insieme a cittadini, tecnici, associazioni e organizzazioni sociali.

Programma:

16:30 – Accoglienza e registrazione

17:00 – Presentazione del progetto “Ginosa Ciclabile”

17:30 – Lavori di gruppo

19:00 – Plenaria di ricomposizione

Il Comune di Ginosa invita tutta la cittadinanza a partecipare a questi momenti di confronto e co-progettazione, contribuendo alla costruzione di una città più sostenibile, connessa e condivisa.

📞 Per saperne di più:

– https://www.comune.ginosa.ta.it/Novita/Notizie/Partecipa-a-Ginosa-Ciclabile

– https://www.cittafertile.it/openlab/ginosa-ciclabile