Pazienza. Niente fuochi sulla Murgia. Colpa di Eolo…

…E’ cosi’. Il dio del Vento della mitologia greca, passando indenne sui libri e nella memoria degli studi classici, ci ha tenuto a soffiare su Murgia Timone impedendo, lo svolgimento, dello spettacolo dei fuochi pirotecnici per l’Ottava della Festa della Bruna. Niente fuochi nella notte di domenica 9 luglio, con rammarico per tanti, a cominciare dal presidente dell’Associazione Bruno Caiella e del delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio, che spiegano in una nota i motivi del rinvio. Confermata la processione nei Sassi delle 19.30, preceduta dalla Messa in cattedrale alle 18.00. Quanto ai fuochi saranno recuperati tra una settimana al rione Piccianello, sul retro della fabbrica del carro, dove il 23 giugno si tenne un intenso e apprezzato spettacolo pirotecnico per la inaugurazione del manufatto di cartapesta. Di buon auspicio per mettere a punto, e per tempo, la programmazione dei diversi aspetti della Festa (fuochi compresi) per l’edizione 2024. Buon lavoro…e con la benedizione della Santa Patrona.



Comunicato Stampa

Con vivo rammarico, il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella, unitamente al delegato arcivescovile Don Francesco Di Marzio e al Comitato Esecutivo, comunicano che lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, previsto per la serata di oggi, Domenica 9 luglio, 2023, su Murgia Timone, è stato annullato.

La direzione e la velocità del vento monitorati in questi ultimi tre giorni, con l’utilizzo di apposito anemometro e confrontati con i dati della centralina di riferimento della cementeria, purtroppo, non rispettano i limiti imposti dalla delibera autorizzativa e, viste le previsioni per la giornata di oggi, corre l’obbligo di annullare lo spettacolo. Il vento, in questi giorni, spira dal quadrante Nord e supera il limite di 10 km/h di velocità.

Inoltre, considerata la Valutazione d’Incidenza Ambientale del 26 Giugno u.s., a cui è seguito il parere favorevole ottenuto dalla Regione Basilicata con la Determina Dirigenziale 23BC.2023/D.00606 del 29 giugno u.s., lo spettacolo non potrà essere riproposto, nello stesso luogo e con le stesse modalità, nei giorni successivi; pertanto, si intende realizzare uno spettacolo pirotecnico differente, nei pressi della Fabbrica del Carro Trionfale, sabato 15 luglio, a conclusione dei festeggiamenti.

Sono confermati tutti i riti e le celebrazioni di questa sera, a partire dalle 18.00 presso la Basilica Cattedrale, con la Celebrazione Eucaristica delle ore 18.30 e con la processione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna che attraverserà le vie degli antichi rioni Sassi, alle ore 19.30.