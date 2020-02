Per dirla con lo scrittore del Cinquecento Teofilo Folengo, padre della poesia maccheronica,la divagazione sia pur sgrammaticata ma aulica “Pans sana in mens et corpore sani ” ci sta tutta per la prima uscita a tavola… del movimento materano della Pagnotta, impegnato a promuovere e a difendere il Pianeta con i sapori, i saperi, le buone pratiche del buon senso, della cultura e della tradizione. E così un succulento piatto della cucina dei padri, come gli spaghetti alla San Giuannin, che ha aperto le portate sulla tavola imbandita della ” Cantina della Bruna” ha deliziato spirito e palati. Naturalmente il piatto forte non poteva essere che la lettura della ”Carta” del movimento affidato alla musa Angela Vicino con l’assenso culturale e curiale di Nunzio Maria Paolicelli, arciduca di nobili origini a quanto pare, ma commensale tra i commensali per una nobile causa. ll movimento, per restare in tema, di carne al fuoco (ma anche di pesce, pane,formaggi e verdure) ne ha da mettere e servire. Perchè il tema ambiente, alimentazione e cultura si intreccia anche con comunità, legalità, lavoro e speranza per un mondo migliore. Son tutti pronti a fare la propria parte e con i bicchieri in alto per brindare a un’armonia che ha deliziato la compagnia. Qualcuno li vorrebbe in campagna elettorale, ma i soci sono tutti – e su questo non si discute – più propensi per una scampagnata didattico-gastronomica. Il Pianeta si difende anche così tra versi, una forchettata di pignata e tanta buona musica

