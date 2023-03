Passerella e sentiero sulla gravina. Serve un ‘’passaggio’’ per un progetto da finanziare

Ufficialmente, come da ordinanza dell’Ente Parco della Murgia materana, la n.50/2023, il percorso n.406 è chiuso da gennaio 2023 “ per motivi di sicurezza e incolumità pubblica’’ a seguito di un distacco roccioso. Ma gli escursionisti fanno finta di nulla e tirano dritto fino in cima, utilizzando la passarella in legno ( si chiama così, in quanto il ponte tibetano è altro e potete attraversarlo in Basilicata recandovi a Castelsaraceno) sul torrente gravina. Da più parti (a cominciare da quella di Antonio Serravezza) sono venute segnalazioni per la riapertura del percorso (non nuovo a simili problematiche) visto che è un attrattore turistico consolidato. Siamo fermi a un sopralluogo tecnico effettuato nelle scorse settimane dall’ing. Vincenzo Simeone , docente di geologia applicata presso il Politecnico di Bari. Dalle perizie sul come intervenire dovrà scaturire un progetto da presentare alla Regione Basilicata per il finanziamento. Cosa che dovrebbe avvenire per la consegna del progetto in tempi ragionevoli, in modo che l’Ente Parco possa avviare l’iter amministrativo a Potenza. Le cose stanno così e non sappiamo dire quando comincerà e durerà l’intervento. Un dato è certo è che quel percorso che interessa in primis tanto il Comune che l’Ente Parco, e la Regione, va messo in sicurezza una volta per tutte e con la necessaria attività di monitoraggio di personale dedicato, per evitare i rischi di incidenti , procurati spesso alla irresponsabilità di quanti frequentano quel percorso. Questione più ampia da piano di gestione, che abbia sentito risuonare…anche in occasione del deludente consiglio comunale sui lavori a Murgia Timone, a oltre un anno dalla conclusione dei lavori della commissione speciale presieduta da Pasquale Doria. Come abbiamo scritto nel servizio https://giornalemio.it/ambiente/murgia-timone-meglio-murgia-pilato/ e nell’anno del trentennale dell’iscrizione dei rioni Sassi e nell’habitat rupestre tra i beni tutelati dall’Unesco. Ma la tutela deve partire da Matera…



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Ogni anno questi sono mesi di bassa stagione e molte attività chiudono per ferie o approfittano per lavori di aggiornamento delle loro attività. Poca gente in giro rispetto allo scorso anno che per gli italiani si sono allargate le maglie delle restrizioni dovute alla pandemia che li ha costretti a restare a casa dagli inizi del 2020.

Questo dovrebbe essere anche il periodo per sistemare o ripristinare alcune criticità che possono ostacolare il grande afflusso turistico che è già previsto nella Città dei Sassi a partire dalle vacanze pasquali, quando manca un mese a Pasqua. A prescindere dai programmi che saranno messi in atto e che non si hanno ancora pubblica notizia voglio ricordare un problema che sembra lontano dal centro della città ma è molto gettonato e richiesto dai turisti che stanno prenotando le vacanze.

Sto ricordando la chiusura del “Ponte Tibetano” sul Canyon della Gravina che consente di osservare il torrente omonimo e collega il Sasso Barisano al Parco delle chiese rupestri ed al Belvedere di Murgia Timone, da dove si gode di uno splendido panorama sui Sassi.

Purtroppo, il 12 gennaio 2023 l’Ente Parco della Murgia ha emesso un’ordinanza di chiusura immediata del sentiero 406, che conduce dall’ingresso di Porta Pistola al famoso Belvedere, a causa di una frattura su uno sperone roccioso. Problema che, a dire dei tecnici, potrebbe causare importanti rischi per la sicurezza. Dopo due mesi e con l’arrivo della bella stagione dedicata alle escursioni tutto tace e non si conoscono informazioni se l’ordinanza potrà essere sciolta perché e quando. Nel frattempo alle continue richieste dei turisti cosa dovranno dire le guide del Parco e le struttura ricettive?