Partito il tour di “green game” nelle scuole di Matera

Entusiasmo e ampia partecipazione delle Scuole di Matera al Green Game, al progetto didattico che coinvolge gli studenti su argomenti legati alle corrette modalità di raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale, il format ideato dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi, BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA. E’ quanto si apprende da una nota in cui si legge che: “Quest’anno il progetto festeggia il 10^ anno di attività, dopo le edizioni nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, in Lazio, in Calabria, in Campania, in Abruzzo e due edizioni digitali. Il format approda in Basilicata e Molise “in presenza” e avvierà anche un’edizione digitale per le scuole di tutta Italia. Ad oggi il calendario di Green Game conta la partecipazione di oltre 160 Scuole.

Il grande successo del format è dovuto dalla metodologia utilizzata, estremamente “giovane” e vicina al linguaggio delle nuove generazioni. Il relatore/formatore, Alvin Crescini, fa una lezione non frontale che coinvolge attivamente i ragazzi. Successivamente, durante la fase di verifica, vengono utilizzate tecnologie interattive che attraverso il quiz, misurano il livello di apprendimento degli studenti. Lavoro in team, sana competizione, velocità nelle risposte e l’attenzione prestata durante la lezione faranno la differenza!

Le due classi, per ogni Istituto, che ottengono il punteggio più alto passano di diritto alla Finale Regionale dove si deciderà le scuole che rappresenteranno Matera e Potenza all’evento Nazionale previsto a Roma. Alla Finale Nazionale sono attesi migliaia di studenti provenienti da tutta Italia che gareggeranno per ottenere l’ambito titolo di CAMPIONE NAZIONALE GREEN GAME 2022-2023, oltre agli importanti premi previsti.

Il tour della 10^ edizione è iniziato lunedì da Matera, dall’ITCG “Loperfido – Olivetti” dove i ragazzi hanno ottenuto ottimi risultati durante le gare.

I docenti al termine dell’attività hanno dichiarato: “È stata un’attività meravigliosa! – ha esordito la professoressa Marilena Cuccarese – I ragazzi hanno imparato senza accorgersene! L’attività ludica è utile per noi docenti per trasmettere le conoscenze, le nozioni e per farli diventare competenti. Abbiamo avuto oggi la conferma che Green Game è stato molto formativo, i ragazzi hanno appreso importanti nozioni sul riciclo. È il primo anno che partecipiamo e d’accordo con gli altri docenti, vorremmo assolutamente ripetere l’esperienza: abbiamo visto i ragazzi divertirsi, esultare, incoraggiarsi a vicenda, quindi grazie per questa bella esperienza!”.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la vostra proposta sia per quanto riguarda la tematica che fa parte dell’insegnamento di educazione civica, sia anche per la modalità – ha proseguito la professoressa Mercedes Clemente – Lo staff è stato bravissimo, i ragazzi si sono entusiasmati, hanno imparato tantissimo e hanno affrontato questa esperienza con tanta grinta. Sicuramente riporteranno quello che hanno fatto anche in famiglia e quindi parte questo circolo virtuoso di informazioni. Grazie infinite per averci coinvolto!”

“Bellissima attività che rafforza quello che facciamo a scuola cercando di formare ragazzi responsabili – ha concluso la docente Giuseppina Angela Maria Amati – Green Game è capitato proprio nel momento in cui andavamo ad iniziare un percorso di educazione civica relativo il nostro essere “cittadini responsabili”, civili e preoccupati per il nostro pianeta!”.

Prosegue il tour con gli studenti dell’IIS “G. B. Pentasuglia” di Matera, dell’IIS “Isabella Morra” di Matera, del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, dell’IIS “Pitagora” di Policoro e dell’IIS “Enrico Fermi” di Policoro.

Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, da Regione Basilicata e da Regione Molise

Tutte le informazioni e per le iscrizioni su www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.”