Parliamo di alberi e di vita con Rocciaviva

Saperne di più è importante per volerci bene e voler bene alla natura, che ha i suoi ritmi, cicli e programmi, spesso ”saltati” per quella cultura dello sfruttamento e degli affari a tutti i costi che ne alterano gli equilibri. E quando ne parliamo, come fa l’associazione Rocciaviva con impegno e umiltà, ci viene in mente la nota canzone di Sergio Endrigo ” Ci vuole un fiore”’ per fare un albero, partendo da un seme…. Il sodalizio materano, impegnato nella riforestazione, parte dal seme della formazione e dell’informazione per raggiungere questo obiettivo. Sabato 11 febbraio, alle 18.00, in via Columella al rione Agna il primo degli incontri.Se vi va passate parola…



Presentazione attività formative Rocciaviva

“Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi sa ascoltarli, percepisce la verità. Essi non predicano dottrine e ricette ma predicano, noncuranti del particolare, la legge primordiale della vita. ”

Conferenza di presentazione dell’attività formativa dell’Associazione Rocciaviva per l’anno 2023.

L’attività principale di Rocciaviva è la riforestazione.

Quest’anno abbiamo deciso di integrare e migliorare questa attività proponendo una serie di incontri di formazione dedicati all’ALBERO.

Con le attività proposte, impareremo a riconoscere, a riprodurre, a mettere a dimora, a consociare gli alberi per creare food forest, boschi terapeutici o progetti di rigenerazione territoriale.

Impareremo a comunicare con loro e a usare gli alberi come strumenti per il nostro benessere.

intervengono:

Pietro Franco: presidente Rocciaviva

Marco Di Renzo: agronomo e permacultore

Antonio Corraro: medico forestale

Rocciaviva nasce dalla forte volontà di un piccolo gruppo di ragazzi materani di “tornare alle origini”, fare tesoro della lunga esperienza di vita all’estero e in giro per l’Italia e prendere nuovamente dimora fissa a Matera, per cominciare a costruire davvero una realtà a misura d’uomo in armonia con l’ambiente circostante. La collaborazione con i due colossi internazionali di Plant for the Planet Italia ed Ecosystem Restoration Camps segna un passaggio importante da voler condividere con la comunità.

Associazione Rocciaviva, Via Columella 6 – 75100 Matera

Per info e contatti: www.facebook.com/associazionerocciavivamatera/

Presidente Associazione Rocciaviva: Piero Franco (pierokun87@gmail.com)