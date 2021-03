L’annuncio è di quelli da salutare con interesse in una zona di Matera, quella a nord, dove l’unica area attrezzata e ”gestita” è quella dei ”Quattro Evangelisti” ,frequentato da persone di diverse fasce di età e dove gli animali a quattro zampe hanno spazi definiti. L’amministrazione comunale ne aggiungerà un altro in un comprensorio fortemente urbanizzato, tra le ‘lottizzazioni’ -come vengono denominate- Arco, Aquarium e Giada, sorte in sequenza, in epoche diverse e con identità differenti. Ma tutte, circondate, chi più, chi meno da spazi verdi ma incolti, aldilà delle singole pertinenze residenziali. La realizzazione di un Parco dedicato alla educatrice Teresa Vezzoso (docente e filantropa, Matera 1912 – Matera 1996), nonchè prima donna consigliere comunale tra il 1946 e il 1952 nella amministrazione guidata da Giovanni Padula, unisce idealmente aspetti identitari, funzioni per diverse fasce di età e un po’ di segni della storia rurale di 40 anni fa lungo via Gravina. Allora non c’era nulla. Gli ultimi fabbricati moderni, in sequenza, erano un frantoio e la palazzina che ospitava la Snam, demolita nei giorni scorsi. Più avanti a destra e a sinistra la sequenza di muretti a secco lungo via Gravina e quindi la strada per Picciano, fatta di tornanti, e parchi di mandorle e ulivi. L’edilizia intensiva ha lasciato poche tracce di quella architettura rurale, insieme alle tecniche di costruzione, lontane da quelle di oggi affidate spesso a maestranze dell’est europeo. Il nuovo parco conserverà,però, un buon pezzo dei muretti a secco, realizzati con le pietre residuali dei campi. A luglio, termine dei lavori, i residenti potranno fruire di quel parco. Per quella data, auspichiamo, dovrà essere definito anche l’aspetto gestionale: comune, privati, cittadini? Aspettiamo.



Ma si attendono segnali di ripresa di attenzione anche per un parco, quello più a monte di ”Serra Rifusa”, noto alle cronache per le tante incompiute. E per gli atti vandalici su una struttura, progettata negli anni Ottanta, ma che non ha avuto molta fortuna. Occorre pensarci insieme al recupero e alla gestione.

NUOVO PARCO URBANO PER MATERA: SARA’ INTITOLATO A TERESA VEZZOSO

Sorgerà nei pressi delle zone residenziali Arco, Aquarium e Giada, con aree ricreativa, giochi e street workout

Un nuovo parco urbano per Matera: sorgerà nei pressi della zona Arco, laddove si sono sviluppate anche le zone residenziali Aquarium e Giada e sarà intitolato a Teresa Vezzoso, la professoressa materana che ha lasciato un ricordo indelebile di impegno civico e sociale.

L’intervento – i cui lavori stanno partendo in questi giorni – prevede la riqualificazione di un’area di 7.400 metri quadrati, tra le vie D’Antona, Dalla Chiesa e Impastato, al confine con l’asse stradale di via Gravina. Il parco urbano “Teresa Vezzoso” sarà organizzato secondo diversi temi funzionali, per rispondere alle principali finalità di fruizione e di aggregazione: un’area giochi per fasce di età diverse, per stimolare il movimento e l’aggregazione; un’area dedicata allo street workout, per consentire e incentivare la pratica sportiva; aree ricreative. Il progetto, inoltre, prevede un percorso pedonale tra gli alberi di ulivo già presenti nei luoghi.



“E’ un investimento che risponde all’esigenza di creazione di spazi per la socialità e all’idea che abbiamo di città sostenibile – afferma il sindaco, Domenico Bennardi –. La qualità del territorio passa anche attraverso il verde urbano, in quanto elemento di attrattiva tra i più importanti, fattore di qualità per la vita dei suoi cittadini e identità paesaggistica della città. Il tema dell’identità – prosegue il sindaco – ricorre anche nella scelta di intitolare questo nuovo parco urbano ad una donna: la professoressa Teresa Vezzoso è stata un esempio di disponibilità, generosità e umanità, come ci raccontano le storie e gli episodi che accompagnano la sua memoria, ed è stata anche la prima donna impegnata nel primo Consiglio comunale di Matera, guidato dal sindaco Giovanni Padula dal 1946 al 1952”.



L’assessore ai Lavori Pubblici, Graziella Corti, sottolinea “l’importanza di realizzare un parco in una zona della città fortemente urbanizzata, nella quale si sono sviluppate le lottizzazioni Aquarium, Giada e Arco”.

“Nel progetto – prosegue Corti – oltre ad inserire le aree dedicate ai giochi e allo sport, abbiamo voluto mantenere alcuni elementi caratteristici, come il preesistente muro perimetrale a secco costruito con tecniche tradizionali; inoltre, sarà realizzato l’impianto di illuminazione e un sistema idrico-fognario funzionale alla installazione di una fontana artistica in ghisa. Intorno al parco – conclude – saranno realizzati marciapiedi che percorreranno via D’Antona, via Dalla Chiesa e via Impastato”. I lavori si concluderanno entro il prossimo mese di luglio.



Sull’intitolazione del parco a Teresa Vezzoso interviene anche l’assessore alle Pari Opportunità, Tiziana D’Oppido. “È importante che la città di Matera si racconti e s’identifichi attraverso le storie di cittadine e cittadini che hanno contribuito a darle lustro – afferma -. L’idea di intitolare un parco urbano a una donna che tanto si è spesa nella sua vita per la comunità materana, è peraltro una conferma dell’interesse che quest’Amministrazione ha nel portare avanti un processo di sensibilizzazione verso la parità di genere, riportando alla luce presenze femminili a volte dimenticate eppure fondamentali per la storia e la cultura della città”.

Matera, 16 marzo 2021