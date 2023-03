Parco Serra Venerdi. La primavera è vicina ma il cantiere non fiorisce…

Ne avevamo parlato in un servizio del 23 gennaio scorso, citando una variante in corso per accrescerne la dotazione di servizi e per provvedere alla gestione. Ma finora il cantiere non è ripreso e il commissario dell’Udc, Giovanni Angelino, sollecita una accelerazione nella nota che pubblichiamo più avanti, esprimendo preoccupazione per lo stato di degrado dei luoghi. E non sarebbe male che venga fuori il punto della situazione.” Se son rose… sbocceranno – avevamo scritto in quella nota. E per il progetto di Parco al rione Serra venerdì pare sia giunto il momento per la ripresa dei lavori, fermi dallo scorso anno per varie vicissitudini, come accade- purtroppo- per le opere pubbliche in generale. Una delle quattro “delibere di indirizzo” su alcuni progetti prevede percorsi definiti, che consentiranno di completare alcuni interventi come il Teatro ‘’ Ludovico Quaroni’’ al Borgo La Martella e quel parco rimasto a metà e con problematiche gestionali come quello di Serra Venerdi. Ad annunciarlo l’ing. Emanuele Lamacchia Acito, tecnico del Comune di Matera, nel corso della conferenza stampa per la consegna della scuola ‘’ Donato Bramante nel quartiere Villa Longo. L’impresa esecutrice sta procedendo, sintetizziamo, a una variante per realizzare tra gli altri alcuni campetti per l’attività sportiva ( è il caso del padel) e spazi per ospitare campeggiatori. Funzioni che accresceranno l’offerta del Parco, che è dotato di spazi verdi, giochi e di un’area per camperisti. L’Amministrazione comunale dovrà mettere a punto la gestione, prima della conclusione dei lavori. Naturalmente attendiamo il cronoprogramma con le date di inizio e consegna del cantiere. Un’opera a servizio del rione, della città e con funzioni turistiche interessanti.



LA NOTA DI GIOVANNI ANGELINO

“La pineta di Serra Venerdì abbandonata dall’Amministrazione Bennardi, città di Matera alla deriva”

Siamo sempre a Serra Venerdì: dopo il caso della scuola Torraca di cui abbiamo denunciato il rischio di perdere i finanziamenti per la costruzione del nuovo immobile questa volta ci occupiamo della pineta presente in questo storico quartiere materano. In campagna elettorale avevano promesso di riqualificare le periferie e gli spazi verdi della città di Matera ma dopo aver conquistato il palazzo di Via Aldo Moro i pentastellati e tutti coloro che sostengono l’Amministrazione Bennardi al Comune di Matera, tra cui anche i Verdi, hanno portato la città di Matera ad un lento declino. Un esempio? La pineta di Serra Venerdì. L’Amministrazione Bennardi aveva garantito l’avvio dei lavori in tempi rapidi ma dopo due anni e mezzo il cantiere è sempre fermo, ad eccezione di un alcuni alberi tagliati durante il periodo in cui l’area è stata transennata. La pineta di Serra Venerdì è uno dei polmoni verdi della città di Matera ed è sempre stato un punto di riferimento per le famiglie che vogliono trascorrere qualche ora di svago con i propri figli piuttosto che per gli anziani. Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova struttura in cui ospitare un’attività di ristoro al posto di quella che è stata rimossa dopo una serie di atti vandalici registrati nel corso degli anni.

Caro Bennardi, amministrare una città non vuol dire solo fare post su facebook, twitter e tik tok (pensate che Bennardi è riuscito anche a fare un post in cui prende in giro quelli del PD che hanno votato alle primarie per Stefano Bonaccini, sconfitto al ballottaggio da Elly Schlein) ma impegnarsi quotidianamente per la crescita di Matera, sotto tutti i punti di vista. Bennardi purtroppo ha dimostrato di non essere adatto al ruolo che ricopre e non ha intenzione di dimettersi ma il tempo scorre inesorabilmente e anche a Serra Venerdì la pineta recintata e abbandonata riflette lo stato comatoso in cui versa tutta la città di Matera, a causa dell’incapacità palese di chi amministra il Comune di Matera. Ci piacerebbe avere risposte ai nostri appelli ma temo che anche questa segnalazione relativa alla pineta abbandonata a Serra Venerdì non sarà presa in considerazione dall’Amministrazione Bennardi, troppo distratta sui social e completamente assente nella vita reale, quella che vede una città alla deriva, in cui non c’è nessuno in grado di indicare un obiettivo, di stilare programmi e presentare progetti, di provare, almeno provare, ad immaginare la città del futuro. Il caso della pineta di Serra Venerdì è emblematico. Con l’Amministrazione Bennardi il Comune di Matera è un fallimento continuo.