Lattine di bibite, bottigliette, incarti di cibo, gli immancabili fazzolettini di carta, cicche, ma anche materiali di scarto edilizio e segnali della presenza di tossicodipendenti sono le tipologie di rifiuti sversati dove capita nel Parco della Murgia Materana. Un segno di maleducazione e di inciviltà più volte denunciato dall’Ente, dal personale del Centro visite e dagli appassionati anche con campagne dedicate, ma che finora non hanno inciso in maniera efficace sul decoro dei luoghi. Eppure nei luoghi di maggior riferimento ci sono cestini e cassonetti, ma i segni del degrado sono ovunque. L’Ente Parco provvede alla pulizia in proprio nei luoghi raggiungibili, come dimostra la foto di un motocarro stracolmo di rifiuti.



Un passaggio- ci dice il presidente Michele Lamacchia- che effettuiamo ogni due giorni. “Da quest’anno c’è anche contrada Murgecchia, che si aggiunge a Murgia Timone. Gli inviti al rispetto del parco sono frequenti e lo facciamo in tutte le iniziative promozionali e nelle attività rivolte ai visitatori. Occorre far crescere la cultura del rispetto, accanto a quella di vigilanza con le attuali risorse umane e finanziarie”. E questo è un problema di fondo, in attesa che cresca il buon senso di cittadini e visitatori. Gli ingombranti, il materiale di scarto edilizio vanno portati nei centri di raccolta o in discarica. Il Parco è di tutti. Rispettiamolo.