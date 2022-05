Gira da qualche giorno e quel video sul Parco della Murgia,dal titolo azzeccato ” Un luogo senza tempo” realizzato dall’Ente Parco nella programmazione istituzionale, attivato dal presidente Michele Lamacchia, con il colpo d’occhio e la professionalità di Michele Buono e i testi di un altro appassionato e conoscitore del territorio come Gianfranco Lionetti, corre di sequenza in sequenza negli apprezzamenti di quanti vorrebbero che l’habitat rupestre fosse fruibile, pienamente, all’insegna della sostenibilità e delle tutele.

Come chiede, del resto, un polmone verde, legato alla storia della civiltà delle popolazioni che hanno abitato l’altipiano murgico, la gravina e i rioni Sassi. Il video può essere una leva, per ora virtuale, per invertire la tendenza e sensibilizzare quanti dovrebbero mettere, e in maniera adeguata, mano alla coscienza e al portafogli. E così il ciclo dell’acqua apre, nel senso pieno del termine, il video alla scoperta del Parco, con una goccia che dalle nubi scende su roccia, piante e popolazione anfibia, dei rettili e degli insetti della gravina,apre al fiorire di piante dai colori stupendi. Una immagine poetica, sul pentagramma della vita, con la voce narrante di Felice Griesi, dai ritmi giusti per trasferirsi idealmente nei luoghi filmati dalla telecamera.

Mentre in alto il falco grillaio, simbolo dell’Ente Parco, domina i tanti percorsi che portano alla scoperta di tratturi percorsi da mandrie di vacche podoliche e cavalli, siti rupestri e neolitici, neviere,apiari, cisterne e altri luoghi che hanno visto la presenza millenaria dell’uomo. Anche nella grotta dei pipistrelli, scoperta e studiata dal senatore, medico e archeologo Domenico Ridola. E così lungo gli 8000 ettari di aree prodotte, tra Matera e Montescaglioso che comprendono le gravine di Matera e Picciano in continuità con la murgia pugliese. Ambienti segnati dalla presenza umana,, che risale al paleolitico inferiore, e poi i villaggi neolitici, iazzi, masserie, pozzi,asceteri e cenobi dove vissero eremiti e monaci, dediti alla preghiera e all’arte.

Ma è il fiorire della natura nelle diverse stagioni dell’anno a colpire per intensità, profumi , fioriture, segnati dal silenzioso passaggio di serpenti o dal ronzio degli insetti.Un luogo senza tempo da preservare, con adeguate risorse, e da far conoscere ai giovani, eredi di un patrimonio di sostenibilità e di vita vissuta che lega passato, presente e futuro. E il programma ‘’RaccontArti’’che sarà illustrato sabato 7 maggio al Centro visite ‘’Pianelle’’ nel territorio di Montescaglioso è un’altra occasione per amare il Parco.



“RaccontArti”, si presenta il progetto dell’Ente Parco della Murgia Materana

L’Ente Parco della Murgia Materana presenta “RaccontArti”, progetto promosso nell’ambito del Piano di Azione START2020 del GAL Start 2020 S.r.l.

Sabato 7 Maggio si terrà il primo appuntamento dei 10 in programma presso il Centro Visite Pianelle di Montescaglioso alle ore 18. Ci sarà un’inaugurazione e lancio del progetto con la partecipazione di Michele Lamacchia, Presidente Ente Parco Murgia Materana, Leonardo Braico, Presidente GAL Start 2020, Nicola Raucci, Direttore Gal Start 2020, Enrico De Capua, Direttore Ente Parco Murgia Materana, Vincenzo Zito, Sindaco di Montescaglioso e Luigi Esposito, Responsabile Attività Culturali Ente Parco Murgia Materana

Sono previsti anche gli interventi di Rita Montinaro, Fabrizio Festa, Andrea Santantonio, Raffaele Pentasuglia, Francesco Foschino, Michele Morelli, Maria Riveca, Nunzia Rossetti.

I Briganti Montesi allieteranno la serata: si tratta di una band di Montescaglioso che pratica contaminazioni musicali tra ritmi locali e rielaborazioni in chiave contemporanea, con l’utilizzo rigoroso di strumenti della tradizione locale. Gruppo di supporto all’evento “La Notte dei Cucibocca“, “Cavalcata del Borbone“ e Carnevalone di Montescaglioso.

Nell’occasione verrà illustrato il ricco programma che vedrà la presenza di molti degli esperti/testimonial che alimenteranno i laboratori/eventi tematici successivi, i quali, grazie al giornalista Franco Martina, moderatore dell’incontro, racconteranno e descriveranno il programma degli eventi nel dettaglio.

05/05/2022

Ente Parco della Murgia Materana