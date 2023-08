Parco Murgia è come ‘’Terra casa comune’’. Difendiamola cosi…

…e per l’architetto Gianni Dalessandro si deve cominciare, con il cambiare registro, ricorrendo a occhi, energie, menti ‘’esterne’’ al territorio che possono spingere la vanga del cambiamento più a fondo e con l’energia giusta, vista la aridità, l’insensibilità, con le quali si continua a non voler affrontare il problema o farlo in maniera evanescente o inconcludente, sotto il peso errori e di silenzi che hanno finito con l’aggravare la situazione. ‘’ Credo – osserva Dalessandro – che per comprendere i fenomeni ambientali-antropici, la natura reale dei processi di interazione fra l’uomo ed il suo ambiente di vita, fisico e sociale, è fondamentale il coinvolgimento di consulenti esperti in antropologia culturale, sociologia del territorio, sociologia della comunicazione, filosofia estetica, economia urbana, geologia ambientale. E’ senza dubbio un processo complesso, non impossibile, doveroso, che deve coinvolgere, consapevoli della sua complessità, le istituzioni, il governo locale e nazionale, gli organismi internazionali’’. Internazionali? Unesco compreso, visto che ricorre il trentennale – nel prossimo dicembre- dell’iscrizione dei rioni Sassi e dell’habitat rupestre tra i beni tutelati dall’Umanità. Non servono i convegni celebrativi che lasciano il tempo che trovano, ma buone pratiche che finora non si sono viste . E il silenzio seguito durante e dopo gli interventi di ‘’valorizzazione’’su Murgia Timone e dintorni, per esempio, ne sono stati una desolante conferma. A cominciare dai due ordini del giorno approvati in consiglio comunale, dopo i lavoro della commissione presieduta da Pasquale Doria. Servono ‘’mea culpa’’ e inversioni di rotta. Dalessandro insiste, e parla di una sfida vitale per il territorio, la comunità, l’habitat. ‘’Una sfida vitale (nel senso tecnico, letterale del termine) per la comunità che chiama ciascuno alle proprie responsabilità. E chiama ad esse soprattutto gli scettici, i rassegnati, tutti coloro che non osano, non vogliono osare perché le “cose sono difficili”. E in definitiva, non volendo osare, rendono le cose difficili davvero’’ Datevi una mossa…Più chiaro di così!



LE RIFLESSIONI DI GIANNI DALESSANDRO CON MICHELE MORELLI

Ciao Michele,

la lettura dell’articolo sulla tutela e salvaguardia del parco (tutela e salvaguardia da estendere credo all’intero territorio e alla città) non ha fatto altro che risvegliare domande e considerazioni ormai da tempo presenti nella mente, nel pensiero.

La domanda che frequentemente ci si pone è la seguente. Matera deve continuare a espandersi senza il controllo della crescita e della forma urbana, o affrontare con coraggio il riequilibrio strutturale, la riqualificazione urbana e paesaggistica?

E ancora. Chi regge la comunità, chi la rappresenta, deve continuare a far subire al territorio profonde trasformazioni, o deve sentire anche la necessità culturale di una nuova sfida, che parta da un ripensamento urbanistico e che, diciamolo con forza, sappia anche aprirsi a tematiche essenziali per il riequilibrio delle aree urbane, del territorio, per la salvaguardia ambientale?

E’ una domanda retorica ma fondamentale.

Nasce dalla considerazione che la sovraurbanizzazione del territorio, l’ingovernabilità della crescita e della forma urbana, l’incontrollabilità del degrado ambientale, fisico-estetico, fenomeno che si sublima nei rioni in totale assenza di qualità, sono le cause che continuano a generare disfunzioni, squilibri, deficienze alla struttura urbana.

Nasce ogniqualvolta si determinano processi di consumo di suolo e di risorse naturali, risultato delle fallimentari politiche urbanistiche adottate.

La domanda non riguarda solo la grave distruzione di vaste estensioni di terreni con caratteri morfologici, ambientali, storico-testimoniali della città e del territorio di notevole interesse, o la frammentazione ambientale (uno dei fenomeni più preoccupanti per la modificazione degli ambienti naturali), ma ha davanti a sé un orizzonte più generale che è, appunto, quello del significato dell’attuale politica urbanistica e della sua capacità, o incapacità, di dare a se stessa e alla realtà un significato.

Di certo, governare le città è una sfida di complessità crescente. Sono sempre meno governabili per via della mutazione delle traiettorie dello sviluppo urbano in una direzione non sempre virtuoso. E’ altrettanto vero, che la sfida diventa sempre più complessa, se alle tematiche e alle problematiche reali che la Comunità quotidianamente esprime, vanno a sommarsi il pressappochismo dilagante, l’improvvisazione, intesa come scarsa conoscenza dei meccanismi in materia di gestione della cosa pubblica.

Fatte queste considerazioni, cosa fare? come farlo?

Va avviato, in modo serio e concreto, un percorso che dovrà condurre da un modello insostenibile a una società ecologica. Quella che la cultura ecologica sta mettendo in atto, è la più grande rivoluzione culturale della storia, rivoluzione che accomuna non solo gli esseri umani tra loro ma il vivente, sostenendo che la Terra è la casa comune. Concetto che appare scontato ma che, rispetto alla storia delle tradizioni maggioritarie, è eresia.

La cultura fino ad oggi, è stata dominata da tutt’altra idea, sulla quale è stato edificato un mondo per molti aspetti insostenibile, un mondo che forza i limiti fisici del pianeta e viola i valori universali dell’umanità.

La cultura ecologica mette in discussione questo mondo. E’ riuscita a far inserire la questione ecologica nelle agende della politica, portando la sfida a livelli globali.

Con il voto decisivo del Parlamento Europeo sulla Nature Restoration Law, non ci si può più permettere una finta politica ambientale. Vanno date risposte concrete alla perdita di biodiversità, al consumo di suolo, al dramma climatico, al ripristino degli ecosistemi e degli habitat naturali danneggiati o distrutti nel corso del tempo dalle azioni umane più disattente.

È questa la premessa generale del Green Deal e dei programmi specifici che lo articolano, tra cui quelli in materia di clima, mobilità sostenibile, economia circolare e, appunto, natura e biodiversità.



E allora come procedere, quale strategia adottare?

L’area interessata, “Il Parco della Murgia”, è solo una parte di un territorio di dimensioni molto vaste (Area Murgica) che, per i suoi particolari aspetti ambientali e naturalistici, andrebbe sottoposto interamente a tutela di salvaguardia. In questa area gravita una folla immensa di persone appartenenti ad altrettanto comunità, che interagiscono con il loro territorio fisico e sociale, istituendo un rapporto tra individuo e il suo ambiente.

Credo pertanto che, per quanto importanti, con le azioni di piazza, non si acquisisce la consapevolezza della complessità e dell’importanza delle tematiche che si dovranno affrontare.

Bisogna cambiare registro. Per un’azione più incisiva, probabilmente vanno smosse le coscienze di oltre confine.

Per comprendere i fenomeni ambientali-antropici, la natura reale dei processi di interazione fra l’uomo ed il suo ambiente di vita, fisico e sociale, è fondamentale il coinvolgimento di consulenti esperti in antropologia culturale, sociologia del territorio, sociologia della comunicazione, filosofia estetica, economia urbana, geologia ambientale.

E’ senza dubbio un processo complesso, non impossibile, doveroso, che deve coinvolgere, consapevoli della sua complessità, le istituzioni, il governo locale e nazionale, gli organismi internazionali.

E’ questa, insomma, una sfida storica che si offre agli amministratori e a coloro (ma d’altronde a tutti) che più sono responsabili del destino di questo straordinario luogo di grande interesse e diciamolo, dell’intero territorio e della città.

Una sfida vitale (nel senso tecnico, letterale del termine) per la comunità che chiama ciascuno alle proprie responsabilità. E chiama ad esse soprattutto gli scettici, i rassegnati, tutti coloro che non osano, non vogliono osare perché le “cose sono difficili”.

E in definitiva, non volendo osare, rendono le cose difficili davvero.

Gianni