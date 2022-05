Spalliera, assi,divelti o danneggiati , tombini aperti, su un versante del percorso salute del Parco Centrale, prossimo a via Lazzazzera e alla recinzione a ridosso del camposcuola di Matera intitolato a ” Raffaele Duni”, che mostra i segni del degrado e dell’oblio. Ci siamo andati di persona, dopo aver raccolto la segnalazione di alcuni giovani sportivi.



Il posto è bello, all’ombra, ma gli attrezzi di un tempo sono spaccati o quel che resta poggiato a un albero in attesa di ripristino o sostituzioni. ” E’ così dallo scorso anno- ci dice un giovane atleta- ma finora non è successo nulla”. Poi si avvicina una mamma con bambini e sollecita il taglio dell’erba. ” Il posto è bello, silenzioso, centrale – commenta- ma erbacce, arbusti, rami spezzati la fanno da padrone. Quando interviene il Comune?”. Giriamo le segnalazioni all’Amministrazione comunale, settore verde e sport,patrimonio ecc, perchè effetuino un sopralluogo e provvedano direttamente o indirettamente alla manutenzione del caso. E nel frattempo che siano espletati i tre bandi sul verde non sarebbe male dare una pulita e rimuovere gli attrezzi danneggiati. Attendiamo risposte e saremo ben lieti di darle…