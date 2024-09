Parco Alta Murgia è geoparco dell’Unesco

Una buona notizia e un riconoscimento internazionale che sarà di stimolo per l’area murgiana (che comprende 15 comuni) nell’attivare ulteriori strumenti di tutela e di valorizzazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che ha ottenuto il riconoscimento di GeoParco Unesco. Così la cava dei dinosauri, come riporta la foto, ma ci sono altri siti e risorse archeologiche, culturali e ambientali, che meritano attenzione, potranno avere maggiore attenzione. Ne è consapevole il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, che ha ringraziato il presidente dell’Ente Parco Francesco Tarantini per il risultato conseguito. Tutto questo mentre si attende il ” quando? e come?” il Ministero dei Beni culturali, dopo le dimissioni dell’ex titolare del dicastero Gennaro Sangiuliano, trovi il modo di inserire il tratto murgiano della Via Appia Matera, Altamura e Santeramo in colle ( Bari), Laterza e Castellaneta ( Taranto) , tra i beni tutelati dall’Umanità https://giornalemio.it/politica/via-appia-sangiuliano-ci-mette-una-pezza-ma-occhio-alla-lingua-inglese/. Una vicenda all’italiana…



Comunicato.

Messaggio del sindaco Vitantonio Petronella e dell’Amministrazione comunale di Altamura per il riconoscimento GeoParco Unesco.

“Con grande gioia abbiamo appreso dal presidente del Parco nazionale dell’Alta Murgia, Francesco Tarantini, che l’Alta Murgia è stata dichiarata GeoParco mondiale Unesco. A nome della comunità altamurana, l’Amministrazione comunale esprime entusiasmo per il riconoscimento, un grande risultato che è il frutto di un lavoro di squadra e che sarà un importante strumento per l’ulteriore tutela e valorizzazione del nostro ingente patrimonio di geo-diversità.

Tagliare la linea del traguardo non è la conclusione del percorso ma rappresenta un nuovo inizio, per raggiungere altri risultati importanti e per rafforzarci come comunità.



Un sincero ringraziamento al presidente Tarantini, per la visione e l’intuizione nel perseguire questo obiettivo, al personale dell’ente Parco, ai nostri uffici comunali e a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo”.

Questo il messaggio del sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, e dell’Amministrazione comunale di Altamura, dopo la proclamazione dell’Alta Murgia e delle Premurge (territorio comprendente 15 Comuni tra cui Altamura) a Geoparco mondiale dell’Unesco.



In allegato un’immagine della Cava dei dinosauri di Altamura.

Grazie per l’attenzione, Staff del Sindaco