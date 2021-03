I concittadini del Comitato Sassi sono stati di parola e con una proposta di ” Protocollo di indirizzo” hanno indicato temi e percorsi per la gestione e la tutela dei Parchi della Preistoria e della civiltà rupestre a Murgia Timone, luogo dove le perplessità di intervento e dei silenzi che l’hanno accompagnato non sono ancora sopiti, e del Parco della Civiltà contadina con un ”cantiere da avviare. Destinatari della proposta sono il Comune di Matera e l’Ente Parco della Murgia materana, soggetti direttamente interessati ai problemi di gestione, in relazione alle opportunità di fruizione turistica dei luoghi quando l’epidemia da covid lo consentirà. Non va dimenticato che, aspetti amministrativi a parte, nella gestione diretta o affidata a terzi, occorrerà tener conto dei privati e non sarebbe male trovare formule di coinvolgimento per accrescere la competitività dell’offerta sul piano della fruizione e dei costi. E questa, ricordiamo, è stata una delle pecche di Matera 2019 evidenziata dall’assenza di un piano strategico del turismo, di una card unica per favorire accessi e sconti sui servizi. Serve un cambio di passo e di una cultura di impresa che rispetti le peculiarità del territorio, in relazione ai diversi aspetti gestionali sollevati e ai contenuti – sui quali sappiamo ben poco- di ciascun parco. Buon lavoro. E si fissino i tempi di elaborazione e sintesi di esame della bozza di protocollo. Il rischio, come accaduto per altre situazioni, che si chiudano i cantieri, senza aver ben chiari strumenti e bandi (se sarà necessario) di gestione.



PROTOCOLLO D’INDIRIZZO IN MERITO ALLA GESTIONE DEL

PARCO DELLA PREISTORIA E DELLA CIVILTA’ RUPESTRE (MURGIA TIMONE) E DEL PARCO DELLA CIVILTA’ CONTADINA A CASALNUOVO

Il Comitato Sassi, secondo quanto annunciato nel Comunicato Stampa dell’11 febbraio scorso, ha proceduto a redigere il “Protocollo d’Indirizzo” che segue.

Il Protocollo vuole costituire un contributo di cittadinanza attiva agli Organi di governo del territorio, ed all’Ente Parco Murgia Materana in particolare, per evitare che le opere eseguite a Murgia Timone, che incrementano l’accessibilità a siti a delicatissimo equilibrio naturalistico-storico-culturale, e che il Comitato non condivide, si tramutino in un ulteriore danno “da accessibilità incontrollata”.

Soprattutto quando riprenderanno i notevoli afflussi del turismo culturale materano.

Il Protocollo vuole inoltre richiamare l’attenzione dell’Amministrazione Comunale, sulla necessità di affidare ad un Comitato Scientifico, l’indirizzo e la regia culturale della realizzazione del Parco della Civiltà Contadina a Casalnuovo.

PARCO DELLA PREISTORIA E DELLA CIVILTA’ RUPESTRE (MURGIA TIMONE)

1. SEMPLIFICAZIONE E CONOSCIIBILITA’ DELLE REGOLE VIGENTI

a. Mettere a fuoco – tra le tante norme nazionali, regionali, regolamentari e tecniche, spesso anche sovrapposte, che disciplinano la gestione, l’utilizzo dell’area e le sanzioni per la mancata loro osservanza – le regole più importanti, semplificandone il contenuto;

b. Rendere immediata la conoscibilità delle regole semplificate e delle sanzioni, utilizzando il portale/web dell’Ente Parco, cartelli da porre davanti agli accessi, brochures, media, e diffondendo i testi nelle scuole e nelle agenzie turistiche.

2. INDIRIZZI DI ACCESSIBILITA’:

a. VEICOLARE: limitare e/o regolamentare gli accessi veicolari fino alle aree di parcheggio individuate, con eventuale chiusura totale (da Jazzo Gattini) nei giorni di particolare afflusso turistico;

b. PEDONALE:

i. regolamentare gli accessi liberi (ad eccezione di quelli escursionistici) fino al Belvedere di Murgia Timone, e le chiese di S. Falcione e Madonna delle Tre Porte.

ii. vietare l’accesso libero sui sentieri di versante (compresi quelli di recente “potenziati”, e la “passerella” sulla Gravina), ed al Villaggio Trincerato.

iii. I sentieri pedonali non devono essere accessibili per le mountain bike, che devono invece seguire percorsi appositamente segnalati.

c. ESCURSIONISTICO:

i. consentire esclusivamente le escursioni accompagnate dalle “Guide del Parco”, e/o Guide autorizzate previa prenotazione obbligatoria (da facilitare tramite portale/web del Parco); con partenze sia dai Sassi (S. Lucia alla Civita), che da Murgia Timone (Jazzo Gattini);

ii. applicare il “Regolamento per le Escursioni nel Parco”, già vigente, semplificandone i contenuti ai fini di una più diffusa conoscibilità, come si è detto, e con le limitazioni di cui sopra.

3. INDIRIZZI DI GESTIONE DELLE VISITE E/O ESCURSIONI

a. applicare il “Regolamento per le Escursioni nel Parco”; controllandone il rispetto;

b. utilizzare il portale/web dell’Ente per le prenotazioni e il pagamento del biglietto

c. prevedere facilitazioni e/o accesso gratuito ai cittadini materani.

4. INDIRIZZI PER LA VIGILANZA

a. Installare telecamere sugli accessi e sui luoghi di maggiore interesse storico/artistico/ambientale

b. In conformità alla Legge Regionale 21/2000 che istituisce il servizio volontario di vigilanza ambientale, organizzare presidi di controllo ai monitor connessi alle telecamere, attivando altresì il collegamento con i presidi di Polizia

PARCO DELLA CIVILTA’ CONTADINA (CASALNUOVO)

a. aprire il dibattito con la comunità materana su “tipologia” e “racconto”, e consentire il monitoraggio continuo del procedere dei lavori e/o degli allestimenti;

b. costituire un “Comitato Scientifico”, in collaborazione con SIMBDEA (Società Italiana per la museografia ed i beni demoetnoantropologici);

c. valutare insieme al Comitato Scientifico la tipologia museale prevista dai lavori appaltati, ed il “racconto” della “civiltà contadina” che essi prevedono;

d. richiedere al Comitato Scientifico una proposta di definizione complessiva del “Museo DEA” (istituzione culturale e scientifica), del quale il Parco in attuazione possa, anche con eventuali modifiche/integrazioni, diventare una “componente divulgativa”;

e. organizzare per tempo una proposta di gestione del Museo e del Parco, da inquadrare in risorse finanziarie europee per la cultura ed il turismo sostenibile.

