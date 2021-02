Il taglio degli alberi, sopratutto, come sempre accade, non preceduto da una preventiva informazione sul ”perchè e per come” e se ” dove e quando ” saranno ripiantumati lascia sempre uno strascico di polemiche, legato al binomio verde-cemento o conglomerati vari, che portano all’ inevitabile pollice verso. E quanto accaduto per il Parco del rione Serra Venerdì, dopo anni di degrado e abbandono- fatta eccezione per una parentesi dello spazio camper- sembra confermarlo.



Siamo tornati sul posto, di domenica, e abbiamo apprezzato che l’area sia stata interamente recintata con pannelli metallici che ne delimitano il perimetro. E questo rappresenta senz’altro un passo avanti se si vuole tutelare un parco. L’appello, spesso a vuoto, rivolto al senso di responsabilità dei cittadini di rispettare i luoghi, spesso resta inascoltato. Tant’è che gli spazi verdi sono alla mercè dei vandali, che spaccano o portano via suppelettili o altri elementi di arredo. Senza dimenticare l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Un parco chiuso con orari di ingresso e di uscita,e quindi affidato in gestione, ci sembra la soluzione giusta. A patto che il Comune provveda per tempo a pensare a questo aspetto e prima che siano conclusi i lavori. Nel frattempo il cantiere prosegue.





Investimento del progetto ” Parco di Serra Venerdi. Verde di quartiere, verde di comunità” di 648.000 euro e durata dei lavori 256 giorni. Attendiamo che sia ripristinato anche lo spazio camperisti e magari per la buona stagione.