Parchi eolici a Matera? Abiusi ,tra vincoli Unesco e buffer, dice : ” inutile proseguire…”

Definitelo anche rompiscatole, ma a Pio Abiusi referente di ”Ambiente e Legalità” e ”assessore ad honorem” alla trasparenza e alla concretezza va dato che ” si legge i ccart” ( documenti, relazioni e via elencando) mette le mani nel cuore dei problemi sui quali, spesso, enti locali e istituzioni girano a vuoto e senza quella ”attenzione e tensione” per dire come stanno le cose. E così impianti eolici e di altra modalità energetica. La valutazione di impatto ambientale per il progetto ” Serra Brizzolina” è tra questi con tutta una serie di considerazioni, inviate a Comune di Matera, Regione Basilicata e via elencando, che – sintetizziamo- dicono che è inutile dannarsi. E’ ”irricevibile” ed è inutile andare avanti ”…Da quanto detto emerge – scrive Abiusi- ritento che sia inutile proseguire nello esame della procedura atta a rilasciare le dovute autorizzazioni in quanto la proposta presentata contenente il progetto di impianto eolico denominato “Serra Brizzolina” da realizzarsi nel Comune di Matera (MT)-cod. MYTERNA n. 2022002202- è irricevibile.

Irricevibilità – precisa riguarda anche i seguenti progetti di parchi eolici:”Iesce” (cod. MYTERNA

n. 202304859),”Masseria Terlecchia Piccola”, (cod. MYTERNA n.202306371),”Matera”( cod.

MYTERNA n. 202400355). tutti rientranti nel buffer sopra indicato di Km.8

Tanto dovevamo nell’ottica di costruttiva collaborazione e con l’occasione porgiamo distinti saluti”.. Si poteva fare prima ? Certo ma se non si leggono ” i ccart” si perde tempo. Si attende ora che sulla questione si metta la parola fine e in questo caso ”carta canta”.



LA LETTERA DI ABIUSI

Oggetto:Progetto di un impianto eolico denominato”Serra Brizzolina” da realizzarsi nel

Comune di Matera (MT)-cod. MYTERNA n. 2022002202-

SEGNALAZIONE

La Società Apollo Wind S.r.l. con sede legale in via della Stazione 7 – 39100 Bolzano (BZ) ha

presentato in data 04/08/2023 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi

dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto

Ambientale del progetto “impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica “Serra

Brizzolina” di potenza nominale, costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW,

per una potenza PARI A 47.6 MW”

Procediamo a segnalare così come abbiamo fatto per ben altri due parchi eolici ricadenti nella

medesima area che la Regione Basilicata ha emanato la LR 54/15 per il “recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai

sensi del D.M. 10/9/2010”, tale legge è in vigore e consta del testo e di tre allegati denominati: A,B

e C.

Per semplificare la ricerca specie da parte degli organi ministeriali produciamo anche in questo caso

gli allegati: 1,2,3 e 4 e sono la legge di riferimento ed i documenti ad essa allegati A,B e C.

I criteri e le modalità di inserimento sono stabiliti dall’art.2 comma 1 di cui ad Allegato A della

predetta legge e tali disposizioni vanno applicate.

A fronte del Protocollo d’Intesa tra gli ex MIBAC e MATTM si instaurò una proficua

collaborazione istituzionale per garantire una corretta gestione del territorio, un’efficace ed

efficiente tutela e valorizzazione dei suoi caratteri paesaggistici,storici, culturali e naturalisticoambientali e le parti dopo aver individuato la metodologia avviarono apposita istruttoria e giunsero

alla individuazione delle aree e dei siti non idonei.

Tralasciamo di addentarci perchè è tutto ben descritto nei documenti allegati.

Tra le aree e siti non idonei all’istallazione di impianti alimentati da F.E.R. sono stati inseriti i siti patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Per i Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera che sono Patrimonio dell’Unesco IT670 è stato individuato un buffer di 8000 metri per l’installazione di impianti eolici di grande generazione,

vedasi all.C della lr 54/15.

La Società Apollo Wind S.r.l. come previsto ha presentato oltre al resto lo Studio di Impatto

Ambientale – 2/3 –Analisi dello stato dell’ambiente che è presente tra i Documenti della procedura

di Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) di cui al

link : https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10135/14916

dal predetto documento abbiamo estratto la pag 10 la Figura 2: Layout di impianto su base ortofoto

All.5, alleghiamo inoltre l’ubicazione planimetrica All.6 ed una ricostruzione curata da noi All.7, in

cui si evince con chiarezza come l’intero impianto rientri nel buffer che è delimitato dai puntini

verdi.

Da quanto detto emerge che sia inutile prosegiure nello esame della procedura atta a relasciare le

dovute autorizzazioni in quanto la proposta presentata contenente il progetto di impianto

eolico denominato “Serra Brizzolina” da realizzarsi nel Comune di Matera (MT)-cod.

MYTERNA n. 2022002202- è irricevibile.

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

firmato digitalmente

Matera, 16 Febbraio 2025

Recinto S Nicola,20

75100 Matera