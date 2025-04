Parchi Basilicata in rete. Anche una ”Porta” a Matera per visitarli

Siamo una piccola regione e non possiamo permetterci di sprecare risorse, ma occorre utilizzare al meglio quello che si ha per farci conoscere e valorizzare le risorse del territori, soprattutto quando si parla di aree interne che vivono il dramma dello spopolamento, del taglio e della precarietà dei servizi. E allora Matera, biglietto da visita della Basilicata nel turismo intenazionale non può che fare da ”Porta” e ”Portale” per far conoscere e attivare itinerari parchi del Pollino, dell’Appennino, delle Dolomiti, del Vulture e del parco della Murgia materana. Ed è dal presidente di questa realtà della Città.dei Sassi e dell’habitat rupestre, Giovanni Mianulli, che viene fuori una proposta operativa per fare rete e lavorare insieme. . L’iniziativa, legata a un progetto del 2015 della Regione Basilicata e finanziato con 250.000 euro, prevede la conoscenza e la promozione di attrattive e risorse dei parchi del Pollino, dell’Appennino, delle Dolomiti, del Vulture e del parco della Murgia materana attraverso strumenti innovativi come ologrammi in 3D, teatri ottici, visori della realtà aumentata che offriranno una visione analitica di quello che c’è da vedere. Uno spettacolo coinvolgente, che farà andare in ‘Là” con la fantasia e stimolare la voglia di raggiungere in questa maniera per quanti hanno difficoltà motorie,anche luoghi impervi. Gli altri andranno in escursione. Ma poi ci sono sapori, tradizioni, artigianato e un rapporto uomo -natura di cui fruire. ” Nel Palazzotto del Casale – e ha detto Giovanni Mianulli- stiamo realizzando un hub della valorizzazione territoriale-ha detto Mianulli. Con una offerta che intendiamo portare anche in altri centri. Alla base del progetto c’è un accordo di rete che sottoscriveremo con la Regione, alla quale è affidata la cabina di regia, con gli altri parchi della Basilicata. Una iniziativa comune, che prevede anche attività di animazione delle singole realtà, che intende coinvolgere anche l’Apt e Gruppi di azione locale”. L’intesa sara sottoscritta il 10 maggio in Casa Cava, a Matera, nel corso di una due giorni di progetti e proposte per il sistema dei parchi della Basilicata. Un progetto concreto, condiviso, che non mancherà di avere ricadute positive nei comprensori dei parchi,con concrete opportunità di crescita socio economica.



CONFERENZA STAMPA

Porta dei Parchi: via di accesso ai sistemi dei Parchi della Basilicata

Il 10 e l’11 Maggio, in occasione della inaugurazione del complesso rifunzionalizzato del Palazzotto del Casale nei Sassi di Matera, il Parco della Murgia Materana promuoverà una serie di incontri per illustrare le iniziative e le proposte pensati all’interno del progetto “Porta dei Parchi” quale via di promozione e di accesso all’intero sistema dei Parchi della Basilicata.

Su impulso della Regione Basilicata l’Ente Parco ha progettato la “Porta dei Parchi”, che avrà sede presso il Palazzotto del Casale, per renderlo l’elemento strategico per lo sviluppo del sistema Parchi della Basilicata. Gli incontri previsti ospiteranno infatti confronti con i rappresentanti politici nazionali e locali, con i referenti dei Parchi lucani, con l’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata su diversi temi ma tutti connessi alla necessità di costruire una proposta turistico-ambientale in grado di mettere a valore le specificità dei parchi lucani in un sistema di rete che ne rafforzi la competitività. In programma anche workshop sulla gestione sostenibile dei flussi turistici nelle aree protette e sulla comunicazione digitale e promozione dei Parchi, seminari sul monitoraggio e la conservazione della biodiversità e forum sui Parchi e le comunità locali.

Di seguito il programma in corso di aggiornamento

10 Maggio

MATERA – PALAZZOTTO DEL CASALE, GIARDINO DEL SILENZIO

Ore 9 – Accoglienza e registrazione partecipanti

Coffee break di benvenuto

Ore 10-10.30 – Apertura dei lavori

GIOVANNI MIANULLI

Presidente del Parco della Murgia Materana

DOTT. RAFFAELE RUBERTO

Commissario del Comune di Matera

VINCENZO ZITO

Presidente della comunità del Parco della Murgia Materana

Interventi

In video messaggio ON.GILBERTO PICHETTO FRATIN

Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

VITO BARDI

Presidente della Regione Basilicata

MARCELLO PITTELLA

Presidente del Consiglio regionale della Basilicata

PASQUALE PEPE

Vicepresidente della Regione Basilicata

FRANCESCO MANCINI

Presidente della Provincia di Matera



Una Rete dei Parchi della Basilicata

LUIGI LIRANGI

Commissario del Parco Nazionale del Pollino

ANTONIO TISCI

Commissario del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano

Val D’Agri Lagonegrese

VINCENZO GRIPPO

Presidente del Parco Regionale di Gallipoli Cognato

FRANCESCO DI LUCCHIO

Presidente del Parco Naturale Regionale del Vulture

GIOVANNI MIANULLI

Presidente del Parco della Murgia Materana

A seguire

Firma Accordo di rete della Porta dei Parchi

Conclusioni

LAURA MONGIELLO

Assessore all’Ambiente e alla transizione energetica della Regione Basilicata



A seguire

Inaugurazione della Porta dei Parchi

Trasferimento presso Casa Cava

MATERA – CASA CAVA

Ore 13-14.30 – Pausa pranzo

Light lunch con prodotti tipici

Networking informale tra i partecipanti

Ore 14.30-18-30 – TAVOLA ROTONDA: LA RETE DEI PARCHI DELLA

BASILICATA – Aree protette in connessione per lo sviluppo

Interventi

LUIGINA TOMAY

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

ANNIBALE FORMICA

Già direttore del Parco Nazionale del Pollino

MARGHERITA SARLI

Direttrice APT Basilicata

ANGELO ZIZZAMIA

GAL Start 2020

VITO MARIA ROSARIO D’ADAMO

Capo Segreteria del Sottosegretario Borgonzoni al Ministero della Cultura

FLAVIO FACIONI

Membro del Gabinetto del Commissario Europeo per la Salute

e il Benessere Animale

ANTONELLA LOGIURATO

P.O. Dip. Ambiente della Regione Basilicata

Conclusioni

GIOVANNI MIANULLI

Presidente del Parco della Murgia Materana

MATERA – PALAZZOTTO DEL CASALE

Ore 9.30-13 – Apertura al pubblico della Porta dei Parchi

Visita guidata alla Porta dei Parchi