Pannelli fotovoltaici flottanti alla diga. Dalla Provincia un secco ”No”

A ribadirlo con una nota inviata prima di Natale ai dirigenti della Regione Basilicata è il dirigente di settore della Provincia di Matera, Enrico De Capua, che ricorda le peculiarità della Riserva di San Giuliano e la assoluta incompatibilità a ospitare quel tipo di installazione. Argomento sul quale sono intervenuti sindaci, associazioni ambientaliste, alcuni esponenti politici e precisazioni sono venute dalla stessa Regione. Ma ribadirlo per evitare sorprese ci sembra la cosa migliore. I progetti legati alla filiera dell’energia, dal fotovoltaico all’eolico alle centrali di diverse alimentazioni, continuano a comparire e ricomparire con periodicità. Se arrivano in Regione o presso altri Enti è giusto che le comunità ne vengano informate e che ” a monte” si faccia una scrematura tra le propose possibili e impossibili da attuare, soprattutto alla riserva di san Giuliano. Lì c’è una chiusa in cemento e metallo che sbarra le acque dell’invaso. I Pannelli fotovoltaici, verificandone la possibilità tecnica e di impatto, potrebbero essere installati lì. Se serve energia…Ma non tocca a noi farlo. E’ un compito per addetti ai lavori. Pannelli su tetti di aziende agricole, stalle, scuole, edifici pubblici e via elencando. Ma, stranamente, in Basilicata si preferiscono località amene…



LA NOTA DELLA PROVINCIA

Matera, lì 20/12/2023

Al Dirigente

Ing. Roberto TRICOMI

ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Al Dott. Geol. Gerardo COLANGELO – Responsabile del Procedimento

gerardo.colangelo@regione.basilicata.it

All’ Ing. Lara FERRIGNO – Funzionario istruttore

lara.ferrigno@regione.basilicata.it

All’ Ufficio Parchi, Biodiversita’ e Tutela della Natura

ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it

All’Ufficio Compatibilità Ambientale

ufficio.compatibilita.ambientale@regione.basilicata.it

E p. c. Al Sig. Presidente Provincia di Matera

Avv. P. Marrese

Al Segretario/Direttore Generale della Provincia di Matera

Dr.ssa M. Ettorre

S E D E

OGGETTO: Avviso di pubblicazione: Istanza di concessione per l’utilizzazione di beni del demanio

pubblico dello Stato – ramo idrico. Ubicazione: Invaso di San Giuliano in agro dei Comuni di Matera e

Miglionico (MT). Comunicazioni.

_________________________________________________________________________

Si apprende della pubblicazione del seguente avviso: Istanza di concessione per l’utilizzazione di beni

del demanio pubblico dello Stato – ramo idrico. Ubicazione: Invaso di san Giuliano in agro dei

Comuni di Matera e Miglionico(MT) Informazioni catastali Matera (MT) , Foglio 128 p.lle varie –

Miglionico (MT) Foglio 7 p.lle varie Superficie richiesta: Ha 39.44.00 Utilizzazione richiesta:

Impianti fotovoltaici flottanti Potenza impianto 60.032 MW.

Avente per oggetto: “Concessione suolo del Demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico, Invaso di

San Giuliano in agro dei Comuni di Matera e Miglionico (MT) per l’istallazione di impianti

fotovoltaici flottanti. Pubblicazione ai sensi dell’ art. 4 bis del Decreto Legge n. 39 del 14/04/2023,

coordinato con legge di conversione n.68 del 13/06/2023”.

Avviso emanato da codesta Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Ufficio

Risorse Idriche della Regione Basilicata.

PROVINCIA DI MATERA

AREA VI – Aree Protette

AREA III- Ambiente

Polizia Provinciale

Ufficio Trasporti

Transizione Digitale

In effetti, tra i suddetti 15 avvisi pubblici inerenti il tema, a ben vedere, ed operando ulteriori

approfondimenti non vi è alcun dubbio che sia incluso proprio l’invaso di S. Giuliano che, come è

noto, costituisce una Zona Speciale di Conservazione (ZSC). Essa rientra nel programma di “Rete

Natura 2000” regolamentata dalla Direttiva comunitaria 92/43/ CEE del 21 Maggio 1992 relativa alla

conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche.

Il sito è codificato con il Codice IT 9220144 San Giuliano e Timmari.

Vieppiù, il sito è una Riserva Naturale Orientata, nata originariamente come Oasi di protezione della

fauna CON D. P. G. R. n.1137 DEL 06/11/76, successivamente tutelata anche con vincolo paesaggistico

sin dal 1977, inserita tra le IMPORTANTI BIRD AREAS – IBA ai sensi della Direttiva CEE 92/43.

Nel 2000, in riferimento alla Legge Regionale 28/94, è stata individuata come Riserva Naturale

Orientata dichiarando tale biotopo “RISERVA NATURALE ORIENTATA con Legge Regionale n. 39 del

10/4/2000”.

La particolare circostanza ci induce, inoltre, a rammentare quanto segue.

Con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 13/376 N.448 è stata data esecuzione alla

Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli

uccelli acquatici firmata a Ramsar il 02/2/71. Tale Convenzione è entrata in vigore per l’Italia il

14/4/71 e con DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA dell’11/04/87 N. 184 è stato reso esecutivo

in Italia il protocollo di Emendamento della Convenzione adottato a Parigi.

L’area naturalistica di S. Giuliano è stata dichiarata di IMPORTANZA INTERNAZIONALE COME HABITAT

DEGLI UCCELLI ACQUATICI ai sensi della CONVENZIONE DI RAMSAR con DECRETO MINISTERIALE del

05/5/03 (G. U. del 29/7/03 n. 144), AREA n. 47.



L’ART. 4 della Convenzione prevede, per le parti contraenti, l’impegno a prestare particolare

attenzione alla protezione delle aree che rivestono importanza per le specie migratrici e per le specie

svernanti in quanto luoghi di raduno, alimentazione, riproduzione e muta. In virtù del regime di

protezione la zona umida “Riserva S. Giuliano”, di origine artificiale, ha contribuito, e contribuisce, ad irradiare ed ampliare la sua componente floro-faunistica originaria, successivamente arricchita poiché colonizzata da nuove entità di importanza naturalistica.

E’ indubbio che l’area protetta rivesta un ruolo di notevole importanza a livello nazionale ed

internazionale per l’avifauna acquatica quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici. Basti pensare che nell’area sono presenti almeno un centinaio di specie ornitiche ricomprese nell’elenco di cui alla DIRETTIVA CEE 79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (allegati I e II della “CONVENZIONE RELATIVA ALLA

CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL’AMBIENTE NATURALE IN EUROPA”.



Tralasciando i vari articoli e commi relativi alla Legge Istitutiva della Riserva S. Giuliano, più che

inequivocabili riguardo alla inammissibilità ed irrealizzabilità dell’azione di che trattasi in un tale

ambito, già i principali scopi ed obiettivi della Convenzione di Ramsar sanciscono, di per sé, senza

alcun dubbio o incertezza, la assoluta incompatibilità, e quindi improponibilità, di tale installazione

con il regime di tutela della Riserva Naturale.

Pertanto, questo Ufficio preposto dell’ente gestore dell’Area Protetta per le chiare motivazioni su

esposte non può che esprimere piena contrarietà all’installazione di pannelli fotovoltaici flottanti su 39 ettari dell’invaso della Riserva Naturale, dichiarando, sin d’ora, il proprio parere sfavorevole per

l’intervento di cui all’avviso.

Il Dirigente

Enrico L. de Capua