Panchine bagnate…per la villetta di piazza Marconi

Panchine bagnate, panchine fortunate. Erano state annunciate e la loro posa in opera è avvenuta il 23 dicembre, alla vigilia di Natale, e con la “benedizione” pre inaugurale della pioggia pomeridiana. Arredo,pertanto, completo per la villetta di piazza Marconi con l’arrivo delle panchine (come riportato nelle foto) in sostituzione delle seduta di pietra, che erano state paragonate ironicamente a delle bare…Avevano comunque garantito a bimbi e anziani spazi per la seduta per anni. Le panchine con seduta e spalliera in legno sono senz’altro più confortevoli. Progetto di rigenerazione urbana con funzioni e idee differenti per la piazza con piantumazioni differenti e altri elementi di arredo, organi illuminanti e percorsi di accessibilità anche per le persone non vedenti. Ora si attende il taglio del nastro dell’Amministrazione comunale che ha portato avanti il progetto. A breve, https://giornalemio.it/ambiente/la-villetta-di-piazza-marconi-e-quasi-pronta/ , come abbiamo scritto qualche giorno fa.

