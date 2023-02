Palme ”sfrondate” mamme e pedoni ringraziano

Diamo atto della tempestività e della cura con la quale l’Amministrazione comunale di Matera ha proceduto a soddisfare una esigenza di pubblica utilità e a rimuovere una situazione oggettiva di rischio per i pedoni. E così una segnalazione all’Ufficio Ambiente del Comune di Matera, che si è impegnato a provvedere ”appena possibile” , ha portato all’ intervento di ”sfrondature” di alcune palme che all’incrocio tra via Cererie e via Marconi, al rione Piccianello, ingombravano i marciapiedi , rendendo rischioso il transito di mamme e carrozzini diretti a scuola. E per l’occasione anche di quelle dell’aiuola attigua a un distributore di benzina, chiuso da 16 anni… Le foto del servizio dimostrano che, risorse umane disponibili e tempi necessari, portano a buoni risultati e a rafforzare quel necessario rapporto di dialogo tra cittadini e amministratori, per mantenere il decoro della città.