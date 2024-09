Pale eoliche su Matera ? No, grazie. Petizione per Mattarella

Perché non attivarsi anche nella Città dei Sassi, da dove passano, sono passati tanti esponenti della cultura nazionale ei internazionale, coinvolgendo associazioni, cittadini, i comuni della Basilicata, dove – ahinoi- così come a livello nazionale non c’è un ‘’Piano paesistico’’ che eviti di violentare paesaggio, beni culturali e ambientali con l’installazione di Pale eoliche in aree che hanno una valenza di tutele ben precisa. E allora, aldilà, dei comunicati e dei post sui social, è bene attivarsi perché il Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, faccia sentire la sua voce nei confronti del Governo, favorevole agli investimenti delle imprese e a una politica energetica che ha aperto al nucleare pulito. Sfida da raccogliere dopo la presa di posizione del Comune di Matera https://giornalemio.it/ambiente/no-alle-pale-eoliche-non-si-puo-utilizzare-lambiente-per-stuprare-il-paesaggio/. Petizione, lettera appello. Avanti!. Lo hanno fatto in Umbria, con una lettera appello di esponenti del mondo della cultura contro la richiesta di privati che intendono piazzare le ‘’Pale di Eolo’’ nel territorio di Orvieto. A firmarla figure come Paola Cortellesi, Eike Schmidt, Alice Rohrwacher, Salvatore Settis e altri che hanno chiesto al presidente Sergio Mattarella per fermare il progetto Phobos di costruzione di 7 mega a Castel San Giorgio, dove è viva la protesta di cittadini e associazioni ambientali contro la deturpazione del paesaggio. Lì, per la cronaca, il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto tutti i ricorsi. Da qui la lettera appello dei 100 firmatari, pubblicata sul Corriere della Sera, nel quale chiedono di fermare quel progetto, di forte impatto paesaggistico, che contrasta il Codice dei beni culturali e del paesaggio,Il Tar a giugno aveva respinto vari ricorsi. Ora è scesa in campo la cultura con una lettera di 100 firmatari, di grandi nomi italiani, pubblicata sul Corriere della Sera. Attendiamo risposta per Orvieto e anche per Matera…