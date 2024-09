Pale eoliche…e Piano paesaggisitico. Inu Basilicata riprende dibattito

Se ne sentiva la mancanza e ci fa piacere che l’Istituto nazionale di urbanistica torni a lavorare, dopo un periodo di silenzio, anche a Matera dove i temi di confronto e di preoccupazione non mancano su forma, prospettive e gestione del territorio. L’ultimo, fresco fresco, è quello dei progetti di realizzazione di pale eoliche https://giornalemio.it/ambiente/no-alle-pale-eoliche-non-si-puo-utilizzare-lambiente-per-stuprare-il-paesaggio/ con la presa di posizione ”netta” dell’Amministrazione comunale, con il sindaco Domenico Bennardi, che ha evidenziato l’assenza dei piani paesistico regionale e nazionale. E’ l’occasione per tornarci con il convegno organizzato venerdì 27 settembre, alle 15.30, presso la casa delle tecnologie. Da Matera a Potenza con tanti interventi in programma, introdotti dal presidente nazionale Michele Talia



PROGRAMMA DEI LAVORI

venerdì 27.09 – Casa delle Tecnologie Emergenti Matera

15.30 Saluti Istituzionali

16.00 Introduzione a cura del Presidente nazionale INU Michele Talia

Lo stato della Pianificazione in Basilicata

16.30 Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) quale strumento di tutela, governo

ed uso del territorio della Basilicata

Anna Abate e Antonello Azzato – Regione Basilicata, Direzione generale dell’ambiente del

territorio e dell’energia

17.00 La deroga che diventa regola. La Legge Piano casa in Basilicata

Rosa Nicoletti, pianificatrice territoriale, già Vicesindaca e Assessora all’urbanistica del Comune

di Matera

Roberto Cifarelli e Nicola Massimo Morea, Consiglio Regionale della Basilicata

17.30 La pianificazione strutturale di area vasta e sovracomunale e gli strumenti

urbanistici nel Comune di Potenza e Matera

Piergiuseppe Pontrandolfi, architetto e urbanista, già Docente UniBAS di Pianificazione

urbanistica e Territoriale

Giuseppe D’Onofrio, Delegato nazionale CeNSU – Uffi cio urbanistica del Comune di Potenza

Giuseppe Gaudiano, dirigente Settore Gestione del territorio del Comune di Matera

Annarita Marvulli, architetto – Settore Gestione del territorio del Comune di Matera

18.30 Il progetto del Gemello digitale (CNR) a supporto delle scelte urbanistiche

Giordana Castelli e Ida Giulia Presta – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento

di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (CNR – DIITET)

Dibattito: Quale futuro per la sezione INU Basilicata?

19.00 Stato attuale

Francesco Scorza, presidente Sezione INU Basilicata

19.15 Inu – Giovani

Giada Limongi, rappresentante INU giovani nel Consiglio Nazionale direttivo INU