Pale Eoliche a Muro Lucano. GRE con i cittadini. E la Regione, che fa ?

Siamo alle solite con l’arrivo, puntuale, di progetti per Parchi eolici, centrali a biomasse, estensioni di pannelli fotovoltaici impattanti e non poco che deturpano il paesaggio e che finiscono, in generale, con il danneggiare l’economia locale. Se dobbiamo vivere di turismo e tutelare la salute non si può continuare a subire e a farsi sorprendere da iniziative imprenditoriali che devono fare business e basta. Il gruppo di ricerca ecologica Basilicata, riunitosi a Montalbano jonico, ha preso posizione in maniera netta condividendo preoccupazione e protesta del sindaco di Muro Lucano e della popolazione, che hanno protestato il 6 giugno scorso. Regione silente al momento. E non è la prima volta. Al Ministero,aldilà della contiguità politica, va detto una volta per tutte che la Basilicata deve potere investire in sostenibilità. E invece siamo all’arrivo di nuovi progetti devastanti. Anche a Matera ci sono progetti che, puntualmente, fanno capolino a ridosso della Città dei Sassi patrimonio dell’Unesco. E che dire di Bosco Coste di Grottole, diventato un parco misto con investimenti intensivi di Pale eoliche e impianti fotovoltaici. Economia locale devastata e con l’emigrazione giovanile che continua, danneggiando anche le piccole iniziative di privati nel settore agrituristico .



GRUPPI DI RICERCA ECOLOGICA – BASILICATA

Via Giordano Bruno n. 30 75023 MONTALBANO JONICO

Comunicato – Stampa

Montalbano Jonico 09.06.2025. I Gruppi di Ricerca Ecologica – Basilicata, riunitisi e Montalbano Jonico come Comitato Regionale, condividono e fanno proprie le preoccupazioni esternate dal Sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro circa la realizzazione di un parco eolico nel territorio del suo comune.

La valenza paesaggistica ed ambientale del territorio di Muro Lucano e di altri comuni limitrofi non può essere assolutamente compromessa da quello che, erroneamente, si definisce un “parco eolico” quando si tratta invece di “sistema di grandi pale di metallo” che impattano fortemente su di un paesaggio unico e straordinario che abbisogna di essere tutelato. Il Sindaco Setaro fa bene a protestare. I G.R.E. – Basilicata gli sono solidali e faranno eco alla sua meritevole battaglia a favore del suo territorio.

Comitato Regionale G.R.E. Basilicata