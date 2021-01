Siamo all’Epifania e nella calza non c’è ancora la Tari? Arriverà, arriverà. Tempi tecnici per l’invio, anche a causa del periodo natalizio, e poi il bollettino di versamento da pagare -senza oneri aggiuntivi- per i tempi di scadenza consentiti. Se siete pratici e siete nelle condizioni di farlo potrete anche provvedere dal sito web dedicato di Matera digitale, così come per tutta un’altra serie di adempimenti. Il 2020, del resto, a causa del covid ha scombussolato i tempi delle imposte, fatta eccezione per le quote del canone Rai giunte con quelle del gestore dell’energia elettrica, del gas o della telefonia. L’anno bisesto e funesto è passato ma l’interrogativo sul quando pagare le imposte dovute allo Stato e agli Enti Locali resta tutto, anche perchè il decreto Ristori giunto alla quarta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale deve chiarire alcune direttive su situazioni e categorie, che ricadono nelle zone rosse (cangianti) e per le quali(forse) potrebbero esserci rinvii o revisioni delle tasse da pagare che, comunque, vanno onorate.



Sul come e sul quando?, con il persistere della crisi economica, la carenza di liquidità, l’orizzonte è tutto da rischiarare. Una materia che, oltre a rinviarvi sui siti del Governo,alla consultazione dei decreti, necessita degli eventuali ragguagli degli addetti ai lavori: consulenti, caf, agenzia delle entrate, amministratori locali. Oltre a tanto buon senso e pazienza. Anche oggi ci sono giunte richieste su quando pagare la Tassa rifiuti, parliamo di quella per utenze domestiche, e con la domanda ricorrente: ” Ma a te, a voi, sono arrivate le cartelle di pagamento?” E ancora ho letto delle scadenze delle rate… E quindi?”. E quindi le date di scadenza sono atti di dovuti. Una nota rassicurante dell’Amministrazione comunale sull’argomento sarebbe opportuna. Non resta,comunque, che aspettare. Gli avvisi di pagamento delle imposte arrivano. Su questo non c’è da preoccuparsi. E,a proposito di imposte, La giunta comunale tra le tante delibere adottate ha confermato le tariffe dell’Imu dello scorso anno anche per il 2021. Una buona notizia. Consultate e annotate.

https://servizionline.comune.mt.it/edoc-files/view/files/5fedcce359e1dc00016d5e69/PAP-06216-2020.pdf?guest=true