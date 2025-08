Ottimo lavoro. Giochi e spazi in salvo nel Parco delle Cave in via San Vito

Gli operai del Consorzio di bonifica della Basilicata hanno fatto davvero un ottimo lavoro per ripulire da erbacce e arbusti, che avevano ricoperto- e con un concreto rischio di incendi- l’area del parco della cave prossime a via San Vito, all’ingresso di Matera. Così l’area giochi è visibile e, potenzialmente, fruibile se ci fosse la gestione e così vialetti intorno ad aiuole o perimetrali a ridosso di mura e grotta. Un intervento esemplare che merita apprezzamento e che ora deve avere il riconoscimento della gestione. Bando, affidamento nel quadro di affidamento degli spazi della Cava del Sole? Chissà. Argomento all’attenzione dell’Amministrazione comunale, come è per altri manufatti e siti diffusi tra i rioni Sassi, il Piano e i borghi. E, a proposito di borghi, pare giunto a conclusione la gestione del teatro ”Ludovico Quaroni”. Martedì 5 in Municipio il sindaco Antonio Nicoletti e l’assessora al Turismo e alla Cultura Simona Orsi

GLI SPAZI PULITI AL PARCO DELLE CAVE