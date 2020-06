Intonare una delle osterie delle tradizione cantiniera o da caserma italiana viene facile dopo il tour di Antonio Serravezza, che si è divertito a misurare l’altezza dell’erba a ridosso delle panchine della zona nord di Matera o delle alberature, che meriterebbero lo stesso metro di trattamento visto nella parallela di via Nazionale a ridosso del rione Spine Bianche dove quel ” Vieni via con me…It’s wonderful (è meraviglioso)indurre Paolo Conte alla sosta. O Roger Peynet, l’artista francese degli arcinoti ”fidanzatini” , a disegnare di rose e fiori. Ma quelli sono fuori osteria. Servirebbe sotto con tosaerba e decespugliatore per portare a livello l’erba che avvolge le panchine e provvedere a sistemare ghiaia, pietre o mattoni per evitare che l’erba fresca e non diventi ricettacolo di rifiuti. E a proposito di verde…serve una mano di colore di verde, naturalmente.

VIENI VIA CON ME…IT’S WONDERFUL….

 Quando si parla di verde urbano, sembra di trovarsi di fronte ad una dicotomia, da una parte il centro città abbastanza curato, dall’altra le periferie assolutamente abbandonate all’erba e al degrado: marciapiedi invasi dall’erba, giardini lasciati alla crescita selvaggia del verde, panchine affogate nell’erba che in molti casi supera i sessanta centimetri. È la fotografia del verde pubblico dopo un mio piccolo viaggio da sud a nord e da ovest ad est della città, con qualche eccezione: le rotatorie di città, nella maggioranza dei casi gestite dai privati o da cooperative. Un viaggio fatto in seguito alle numerose segnalazioni di miei concittadini.

Faccio dietrofront e termino il mio giro più depresso che mai. “C’è l’erba troppo alta per giocare” è l’unica spiegazione che si può dare a un bambino che solo da pochi giorni è uscito di casa a causa del virus a corona. Due pensionati invece “ capiamo che al momento ci siano altre emergenze ma troviamo incredibile che non si riesca a mantenere nella decenza un’area pubblica in zona densamente abitata“ .