“LE SPIEGAZIONI DI ENI NON POSSONO CONVINCERCI” si legge in una nota dell’Osservatorio popolare per la Val d’Agri che così prosegue:

“L’episodio di “spill” di fine ottobre non è il primo (come noto) e purtroppo non sarà neppure l’ultimo cui assisteremo.

Mentre ArpaB sta facendo analisi e valutazioni sull’accaduto, a noi non rimane che il superamento di ben 100 volte il livello di trialometani nel suolo e probabilmente nel sottosuolo di tali inquinanti. Certo, non siamo ai livelli dello “spill” di gennaio 2017 che diede inizio al procedimento giudiziario contro Eni, comunque rimane un fenomeno che saltuariamente si verifica e che tende a peggiorare la situazione ambientale e sanitaria della Val d’Agri.

Una delle prime avvisaglie, lo vogliamo ricordare, ci venivano dalle analisi fatte da ricercatori della ex “Metapontum Agrobios” che mettevano in guardia, nel 2007, sui livelli “strani” di alcune sostanze tra cui IPA nell’asta fluviale dell’Agri alla confluenza nel Pertusillo (vedi “Akiris” – 2007).

Qualche anno più tardi, la stessa ArpaB riscontrava livelli elevati di trialometani in Pertusillo, acqua deputata al consumo potabile (34%) di lucani e pugliesi, e per la restante parte per uso irriguo (e qui non bisogna trascurare il passaggio eventuale di tali inquinanti nel ciclo alimentare!).

Toccherà ai tecnici di ArpaB, cui abbiamo affidato la nostra sicurezza sanitaria ed ambientale, il difficile compito di trovare l’origine di tali inquinanti, dal momento che ENI afferma di non utilizzare tali sostanze; poi occorrerà capire come possono propagarsi ed incontrare le falde acquifere: perdita di continuità di qualche rete?

Non ci accontenteremo delle spiegazioni date in relazione all’incidente rilevante di “spill” del gennaio 2017!

E’ la stessa ArpaB, che attraverso una sua funzionaria (“Relazione tecnica ArpaB del 27-28/11/2017” Milano AssoArpa) evidenziava diverse criticità “… nella corretta individuazione della presenza di prodotto in fase separata, la non corretta intercettazione e rimozione del surfactante e successiva migrazione in falda, criticità nel reporting dei dati, criticità della superficie freatimetrica della Val d’Agri…,” ecc.

Due cose sappiamo con certezza:

che i trialometani sono delle sostanze che vengono utilizzate anche per procedure di raffreddamento di acque (comprese quelle di strato) e come solventi;

per quanto riguarda la salute umana possono provocare tumori al fegato ed al rene ed in parte alla vescica, sebbene siano catalogati in Classe 2B – IARC, cioè probabili cancerogeni per l’uomo;

come sappiamo pure che vi sono analisi chimiche che possono “speciare” l’origine di tali inquinanti.

Quello che ci aspettiamo ora da ArpaB è solo e soltanto la verità, tutta la verità!”

Cos’è l’osservatorio popolare per la Val d’Agri?

Nasce dopo anni di presidio del territorio, ma prende slancio dalla recente esperienza (aprile 2016) di incontro e dibattito promossa da cittadini e associazioni del territorio della Val d’agri sui temi dell’ambiente e della salute in relazione alle dinamiche specifiche del territorio che ospita il più grande giacimento petrolifero europeo su terraferma e in relazione al più generale dibattito sulle risorse energetiche e i beni comuni.

Riteniamo che il patrimonio di partecipazione, condivisione e saperi fin qui prodotto rappresenti un passo importante volto ad accrescere il senso di comunità, la conoscenza e la consapevolezza nei cittadini.

Riteniamo altrettanto che sia importante dare forza e struttura al percorso democratico fin qui costruito e che sia importante farlo a partire da coloro che vivono responsabilmente questo territorio.

L’Osservatorio si propone di monitorare, discutere e approfondire collettivamente, attraverso incontri periodici di discussione e pubblici e attraverso il dialogo (anche online), tutto quanto riguarda l’ambiente, la salute, la sicurezza (sociale e ambientale) e il lavoro nel confronto serrato con le istituzioni; l’Osservatorio contempla la progressiva estensione della propria attività all’intera tematica dei beni comuni, come strumento di analisi e riflessione sulla trasformazione sociale.

L’Osservatorio è stato promosso da WWF, Libera Presidio della Val d’agri, Legambiente, Cea Oasi Bosco Faggeto di Moliterno, Laboratorio per Viggiano, Ass. culturale Catalite, ass. ASud e da liberi cittadini. Rappresenta una realtà aperta a tutt* coloro che ne condividano lo spirito e le finalità.