Opere in malora nel Parco. E nessuno interviene. A chi giova?

A chiederselo e a chiederlo a quanti continuano a parlare a vuoto di sostenibilità, tutela, valorizzazione del Parco della Murgia materana nell’anno del trentennale dell’inserimento nel patrimonio Unesco, dell’habitat rupestre e dei rioni Sassi, è quel camminatore inarrestabile che è ”zio” Rocco Castellano. Scuote la testa per lo stato di degrado delle opere di ”fruizione” realizzate nei mesi scorsi tra Murgia Timone , l’area archeologica e i fronti della gravina e che ora sono diventate un pericolo per i turisti. E così spuntoni, porte divelte, passerelle sconnesse, muretti franati, paline e via elencando sono l’esempio di quanto c’era da aspettarsi senza una gestione di quegli spazi. ” Sapete come la penso- dice zio Rocco- il Parco della Murgia aveva bisogno di attenzione, cura, manutenzione, vigilanza e invece si sono sprecati soldi della collettività per arrivare a un risultato di degrado , che era facile da immaginare. Chi paga? Perchè nessuno interviene e si continua a far finta di nulla? Altro che turismo sostenibile! Eppure il consiglio comunale ha approvato ben due ordini del giorno, l’ultimo a febbraio scorso, dopo la commissione speciale presieduta da Pasquale Doria. Da allora non si è mosso nulla…A chi giovano degrado e spreco di risorse?” Un amaro sfogo e la constatazione che dietro tanto silenzio non ci siano amore e rispetto per la natura. E così Rocco, che attende la nomina del nuovo presidente dell’Ente Parco e il rilancio del centro visite dedicato a Mario Tommaselli, segnala quanto si vede all’ingresso della strada di accesso al parco che sembra ”terra di nessuno” a situazione di Sant’Agnese, i percorsi con gradini rotti e pericolosi, il passamano di San Vito alla Murgia finito nella cisterna e con uno spuntone sulla rocco pericoloso, paline sconnesse o poggiate sulla parete , le passerelle in legno spaccate o che hanno ceduto.Altro che percorso per disabili… E poi il grande vecchio, quella roccia, che attende lavori di consolidamento sul percorso di accesso che parte dalla passerella in legno sul torrente Gravina. Si continua a scavalcare…a rischio che qualcuno si faccia male o che accada il peggio. E allora, solo allora, come si dice in dialetto materano qualcuno ”andrà scappando…”. Zio Rocco annuisce e guarda i tetti delle case dei Sassi, che accolgono – a causa del rifacimento dei tetti- sempre meno coppie di falchi grillai…Il simbolo del Parco, ”u’ strscign”, sfrattato. E’ il nostro piccolo rapace. Qualcuno, però, per ignoranza o mediocrità, non lo sa o fa finta di non saperlo…



IL PERCORSO DEL DEGRADO