Onde elettromagnetiche? Incontro a La Martella

Spuntano antenne ovunque e i cittadini chiedono spiegazioni, tutele, organizzano proteste , petizioni (l’ultima nel parco di Macamarda)ma non se ne viene a capo. Con i Comuni, privi di piani, professionalità, competenze per affrontare e regolamentare una materia dove le porte sono sempre aperte per investimenti e installazioni che generano non poche apprensioni per la salute… Questa sera, mercoledì 9 ottobre, se ne parla – con inizio alle 19.00- al borgo La Martella presso il cinema all’aperto del teatro Quaroni nel corso del convegno ” Ciò che non si vede: onde elettromagnetiche. Benefici e rischi”. Intervengono Roberto Linzalone, Fiorella Belpoggi componente del comitato scientifico Isede Italia,l’associazione medici per l’ambiente, il biologo Fiorenzo Marinelli, Roberto Nuzzo sottufficiale riservista dell’aereonautica militare e Antonio Nacci delegato cub e conoscitore delle norme di settore. A moderare i lavori l’astronomo Franco Vespe.