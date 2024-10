Onda su onde…elettromagnetiche. A La Martella le frequenze degli interrogativi.

Se lo sono chiesti in tanti al borgo La Martella mentre si susseguivano gli interventi dei relatori, alcuni anche a distanza, su un tema di stretta attualità, https://giornalemio.it/ambiente/onde-elettromagnetiche-incontro-a-la-martella/, che merita senz’altro attenzione, con una informazione adeguata e con un monitoraggio continuo che rassicuri e non procuri disagi. Ma la realtà è un’altra, tra scommesse e attese della Programmazione nazionale dalle maglie larghe, e quella territoriale degli enti locali in ritardo sul tema e prive delle competenze giuste per evitare – per esempio- che gli impianti del 5 G (acronimo di 5th Generation) alimentino tutto quello che studi e ricerche riportano sui rischi per la salute, dai disturbi sensoriali, all’apparato riproduttivo ai tumori. Correnti diverse di pensiero, tra iper allarmisti, preoccupati comunque, rassicuranti della prima ora che ripetono la frase fatta che ”il progresso ha un prezzo da pagare..” Minimo, minimo, ma se si vuole essere sempre connessi e con rapidità c’è poco da fare. E allora? La tecnologia 5G impiega campi elettromagnetici a radiofrequenza, con effetti per la salute accertati sul piano scientifico sarebbero legati agli effetti ”termici” a breve termine per il riscaldamento dei tessuti biologici…e in varie parti del corpo, a cominciare dal sistema uditivo. E con le persone fragili, a cominciare dai bambini? Beh e qui potete approfondire sulle ricerche universitarie o di privati, italiane comprese.



Finita? No. L’installazione di antenne, in assenza di un Piano delle frequenze ( una richiesta ma senza esito fu effettuata dall’ex consigliere Antonio Sansone durante la consiliatura del sindaco Raffaello De Ruggieri) è destinata a continuare. A rimetterci sono gli impianti tv dei condomini, con le inevitabili proteste del caso- Piccianello è uno dei casi di studio- quando la potenza di trasmissione aumenta, facendo saltare i canali. Del resto alla sera le connessioni dei telefonini aumenta a dismisura finendo con l’intaccare le frequenze tv, anche al disotto del livello 48. Se continua così andrà sempre peggio. E nè serve a molto rivolgere con un ”Help” al Ministero competenze, per l’installazione di filtri sulle antenne. Far west? Servono regolamentazione, certezze e verifiche continue quanto la potenza delle trasmissioni aumenta a dismisura. Quando? Come? Attendiamo che l’argomento venga affrontato con decisione dal legislatore, che continua a favorire il mercato, tenendo in poca considerazione i diritti del cittadino quanto a informazione e garanzie per la salute. Ma proprio quest’ultimo ,nel BelPaese, è un diritto sempre più negato… Onda su onda, cantava Bruno Lauzi. Ma con quelle elettromagnetiche c’è poco da cantare.Servono i fatti. Tra i convenuti al convegno c’erano cittadini, amministratori, consiglieri comunali, tecnici, imprenditori, osservatori. Beh tocca anche a loro continuare il confronto e sollecitare nelle diverse sedi istituzionali gli interventi del caso