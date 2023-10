Omaggio del Fai Basilicata ai 40 di Unibas per le giornate di Autunno

Palazzi nobiliari, sistemi di raccolta delle acque, orti, chiese, un rifugio antiaereo, siti archeologici, musei, ville giardino come villa Ita di Matera, abbazie, luoghi dove si svolgono antichi mestieri come l’apicoltore e poi l’Università degli studi della Basilicata, a 40 anni dalla inaugurazione, sono alcuni dei 44 luoghi, 31 in provincia di Matera e 13 in quella di Potenza, che il Fondazione ambiente Italia farà visitare per le giornate di autunno in programma il 14 e 15 ottobre. Il programma, che si avvale della disponibilità di privati, enti locali e degli ”’apprendisti ciceroni” che accompagneranno i visitatori, è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa, dalla presidente regionale del Fai Rosalba Demetrio alla presenza di capi delegazione( per Matera era presente Beatrice Volpe,Franca Di Giorgio per il Metapontino, Sabrina Lauria per il Medio Basento) e dei gruppi territoriali, come i neonati della Val D’agri, del Lagonegrese e di Pisticci. Le giornate fai d’autunno , incentrate su natura, storia, cultura e istruzione, hanno riservato particolare attenzione ai luoghi della formazione e del lavoro. Tra questi figurano la sede di Potenza dell’Università degli Studi della Basilicata, che aprirà le porte di Macchia Romana ai visitatori e, in particolare,a quelle del Laboratorio di Tecnologia del legno e di Strutture antisismiche .Le visite saranno condotte dai docenti universitari e dai loro collaboratori, che illustreranno il funzionamento dei laboratori e le attività svolte.

Per l’occasione si terrà anche un convegno con la presenza del primo rettore dell’Ateneo, Cosimo Damiano Fonseca. L’altro luogo di interesse per i giovani è l’Istituto Agrario “G. Solimene”,che è dotato di un’azienda agraria, un vero laboratorio didattico a cielo aperto di circa 23 ettari, dove si coltivano vigneti, frutteti, ortaggi e frumento. Qui i ragazzi monitorano lo stato fisiologico delle colture tramite l’osservazione diretta della pianta e l’uso dei droni, realizzando una riduzione dei consumi idrici e dell’utilizzo di trattamenti fertilizzanti e agrofarmaci. Aperta al pubblico e senza prenotazioni è Casa Noha, la casa del Fai nella Civita di Matera, che racconta le vicende e le tradizioni del territorio con un avvincente percorso multimediale . Ma c’è tanto altro da vedere per la prima volta o da rivedere nel solco di quella passione per il nostro patrimonio che va fatto conoscere e salvaguardato. E il sostegno e la disponibilità di enti locali dei privati, a cominciare dalla ospitalità dei proprietari di Palazzo Motta, del Comune di Matera, della Regione, dell’Arma dei Carabinieri che ha stretto un protocollo di intesa con il Fai sono un bel segnale di un cammino comune che va rafforzato.



I LUOGHI DELLE GIORNATE DI AUTUNNO

I calanchi di Aliano ,

Abbazia san Salvatore a Bernalda ,il giardino botanico di Bernalda,

il castello di Torre di Mare a Metaponto, Il tempio di Hera a Metaponto

la chiesetta della Madonna della stella a Craco,

il convento dei Cappuccini di Ferrandina

l’ambiente dei cavalieri di Malta a Grassano

L’acquedotto segreto : i Bottini di Irsina

Contrada degli Orti a Irsina

Il mistero della chiesa diruta di Grottole

Casa Noha a Matera

Villa Ita Il giardino dei carrubi a Matera

I tesori di San Francesco da Paola a Matera

Cantina rifugio antiaereo Matera

La storia scolpita nel sacro: chiesa san Giovanni Battista Matera

Palazzo Miccolis Zagarella Motta a Matera

Madonna delle Vergini di Matera

Castello del Malconsiglio Miglionico

Vecchio Forno di Miglionico

Il Kepos di Nova siri

Santuario Santa Maria della Santità del Casale a Pisticci

Apicoltore per un giorno. Un viaggio nel mondo Api: dalla Natura al Miele a Pisticci

Bosco Pantano a Policoro

I luoghi di Heraclea MUseo della Siritide di Policoro

Palazzo Baronale di Policoro

Viaggio tra i mestieri dimenticati a Pomarico

Palazzo Arcieri, chiesa Madre e Torre feudale San Mauro forte

Grancia di San Lorenzo a Stigliano

Area archeologica di Civita di Tricarico

Il percorso dell’acqua , vallone dei lavandari, terrazzamenti e orti saraceni a Tricarico

POTENZA

Il fascino storico e naturalistico di Monticchio ad Atella

Borgo Marsicovetere: un racconto di storia e bellezza

Azienda agricola didattica Istituto Istruzione superiroe “Solimene” dI Lavello

Museo diocesano Melfi

Cattedrale Santa Maria Assunta a Melfi

Museo della scienza e della tecnica Melfi

Antico lavatoio e cappella della Madonna di Arsieni a Moliterno

Chiesa rupestre di Sant’Antonio a Oppido Lucano

Convento Santa Maria del Gesù , detto di Sant’Antonio, a Oppido Lucano

Chiesa Madre di San Giacomo Maggiore e l’affresco del giudizio universale a Pietrapertosa

Università della Basilicata: il fascino del sapere al servizio del territorio a Potenza

Piazza della Vittorio, villa comunale e largo Cervellino: testimonianza di storia e cultura

Complesso monumentale di Sant’Antonio a Rivello



XII edizione delle

GIORNATE FAI D’AUTUNNO

Evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi

sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023

Con l’Ottobre del FAI torna il grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia

con l’apertura eccezionale di 700 luoghi inaccessibili o poco noti in oltre 350 città

44 APERTURE STRAORDINARIE IN BASILICATA

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana – animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

Il programma dell’edizione 2023 è stato presentato nel Museo dell’Arte Classica della Sapienza a Roma. Tra le aperture di questa edizione, infatti, si segnalano in particolare 11 sedi universitarie, da Trieste a Potenza, e fino a 32 luoghi di istruzione, da scuole ad accademie, da centri di ricerca a laboratori per la formazione. “Questa edizione delle Giornate FAI” – dichiara il Presidente Marco Magnifico – “intende ribadire il ruolo fondante che scuole e università hanno sulla qualità del futuro del nostro Paese”. Università, licei o istituti tecnici in Italia sono spesso edifici di valore storico e artistico, meritevoli di essere visitati, scoperti e valorizzati, ma il loro valore è soprattutto nel custodire, tramandare e promuovere la conoscenza, per costruire la cultura dei cittadini di oggi e di domani. Educare i cittadini alla conoscenza è anche lo spirito che anima la missione del FAI, sussidiaria dello Stato, e in particolare che muove le Giornate FAI: la concreta occasione che il FAI offre agli Italiani per avvicinarsi e appassionarsi al patrimonio culturale del nostro Paese, scoprendo il beneficio e il piacere di apprendere, come in una scuola fuori dalla scuola. Per due giorni 700 luoghi in Italia saranno come “classi” a cielo aperto, in cui tornare ad imparare, e in cui ad insegnare saranno gli Studenti, nella consueta veste di Apprendisti Ciceroni.



I Delegati e Volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo di questo Paese. Un patrimonio sorprendente e inaspettato, che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono fascino, culture e tradizioni, e che tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com’è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.



Settecento proposte in oltre 350 città d’Italia, in tutte le regioni. Settecento meraviglie da scoprire che raccontano, ognuna a suo modo, l’Italia. Oltre ai luoghi del sapere, sarà possibile visitare palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, laboratori artigiani e siti produttivi, ricchi di storia e curiosità. E ancora musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. Insomma: archeologia e architettura, arte e artigianato, tradizione e memoria, antico e moderno, città e campagna. Tutto questo è il patrimonio culturale dell’Italia, il “nostro patrimonio”, che il FAI svela al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento. A chi desideri partecipare verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI.

Le Giornate FAI d’Autunno sono l’evento principale della grande campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi “Ottobre del FAI”, promossa dalla Fondazione a sostegno del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese. A partire dal 2023, infatti, ottobre sarà per il FAI e i suoi iscritti “il mese del patrimonio”. Che è di tutti, e verso cui tutti hanno una responsabilità. Non a caso, lo slogan di Ottobre del FAI è “FAI la tua parte”: perché il destino dell’Italia è nelle nostre mani, e tutti possiamo esserne protagonisti.

Durante le Giornate FAI d’Autunno tutti gli iscritti al FAI potranno beneficiare degli accessi prioritari in ogni luogo aperto, di aperture e visite straordinarie in molte città e altre opportunità e iniziative speciali.

In occasione di Ottobre del FAI, a chi si iscriverà per la prima volta al FAI – sia online che presso i luoghi aperti – sarà dedicata una agevolazione di 10€ in meno su ogni tipologia di quota.



Le Giornate FAI d'Autunno si inquadrano nell'ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97).

Le Giornate FAI d’Autunno 2023 si svolgono con il Patrocinio della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della cultura e di Regione Basilicata. Si ringrazia per il sostegno di Fondazione CARICAL.

Si ringrazia per la collaborazione il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze armate che durante le Giornate FAI d’Autunno concedono l’apertura di alcuni loro luoghi simbolo.

Un ringraziamento per il generoso sostegno alla buona riuscita della manifestazione all’Arma dei Carabinieri per il contributo alla sicurezza dell’evento e un grazie particolare alla Croce Rossa Italiana per la partnership consolidata e per aver concesso anche in questa occasione l’apertura di suoi beni. Grazie al Fondo Edifici di Culto che in questa occasione permette l’apertura di tre suoi beni in Umbria.

Le Giornate FAI d’Autunno chiudono la Settimana di sensibilizzazione Rai dedicata ai beni culturali in collaborazione con il FAI. Dal 9 al 15 ottobre, come ormai da oltre 10 anni, Rai conferma l’impegno del Servizio Pubblico multimediale alla promozione, cura e tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. Rai sarà infatti in prima linea al fianco del FAI con tutti i canali radiofonici e televisivi e attraverso RaiPlay per creare un racconto corale che metterà al centro la bellezza e la sostenibilità del nostro patrimonio. Rai è Main Media Partner del FAI e supporta in particolare le Giornate FAI d’Autunno 2023 anche attraverso la collaborazione di Rai per la Sostenibilità ESG.



Le Giornate FAI d’Autunno 2023 sono rese possibili grazie al fondamentale sostegno di importanti aziende illuminate:

ITA Airways, Main Sponsor, ha scelto di affiancare il FAI per contribuire alla tutela del patrimonio italiano di arte e natura. La sostenibilità, in termini sociali, ambientali e culturali, è parte integrante della strategia della Compagnia che già dallo scorso anno aderisce al FAI anche in qualità di Corporate Golden Donor.

Groupama Assicurazioni, tra i principali player nel settore assicurativo in Italia, da sempre impegnata nella salvaguardia del nostro patrimonio e già Corporate Golden Donor del FAI, per il primo anno accanto alla Fondazione anche in qualità di Sponsor dell’evento.

Despar Italia, insegna della distribuzione alimentare presente in 17 regioni italiane e da oltre sessant’anni attenta alle esigenze dei territori in cui è presente, dal 2022 amica del FAI e per il primo anno Sponsor dell’evento.

Si ringrazia Ferrero, azienda storicamente vicina al FAI da sempre impegnata nello sviluppo delle comunità e al rispetto dell’ambiente, per il prezioso sostegno all’evento.

Grazie inoltre a Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI e Partner degli eventi istituzionali, che ha donato il suo prodotto per l’iniziativa e presente nella lista dei luoghi visitabili con il suo Parco Sorgenti di Riardo (CE), patrocinato dal FAI ed esempio virtuoso di gestione responsabile delle risorse custodite e di valorizzazione del patrimonio agricolo-paesaggistico.

Grazie di cuore alla Rete dei Volontari del FAI – 132 Delegazioni, 110 Gruppi FAI, 93 Gruppi FAI Giovani e 8 Gruppi FAI Ponte tra culture – e a tutti i volontari attivi in Italia, per il loro enorme impegno a individuare i luoghi e organizzare le aperture che verranno offerte al pubblico. Un ringraziamento anche ai 9.000 Apprendisti Ciceroni, Studenti appositamente formati in collaborazione con i loro Docenti, che hanno l’occasione di accompagnare il pubblico in visita nei luoghi aperti dal FAI nel loro territorio, sentendosi direttamente coinvolti nella vita sociale e culturale della loro comunità.

Ringraziamo infine in modo speciale i proprietari delle centinaia di luoghi aperti in aggiunta ai nostri Beni e le amministrazioni comunali che hanno accolto questa iniziativa.

Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI della Basilicata

Educare, dal latino educěre, significa trarre fuori, condurre fuori, allevare. Mi piace pensare che la missione educativa del FAI si realizzi non solo promuovendo la conoscenza del nostro patrimonio culturale globale, la cura e la valorizzazione, ma individuando e “traendo fuori” i tesori inaccessibili o meno noti che la Basilicata in parte racconta e coinvolgendo quanti, come protagonisti o fruitori delle nostre narrazioni, sono “condotti fuori” alla ricerca di storia e natura, memoria e identità.

Così il racconto del nostro paesaggio urbano e rurale, del paesaggio interiore che ciascuno elabora nella relazione con i contesti del proprio vissuto, prende forma attraverso straordinarie aperture di luoghi presentati da Esperti e da Apprendisti Ciceroni che, “apprendendo”, condividono con il Pubblico conoscenza, “alimentando” amore verso la propria terra e generando un processo di crescita comune. Questo “fa” il FAI. È questo un aspetto centrale della sua missione educativa. E questo propone nel claim: L’Ottobre del FAI – Il futuro dell’Italia nelle nostre mani.



In questa XII edizione delle Giornate FAI d’Autunno la Basilicata si racconta attraverso 44 aperture straordinarie proposte dalle cinque Delegazioni territoriali e dai Gruppi con il coordinamento della Presidenza Regionale FAI della Basilicata e naturalmente dal Bene FAI Casa Noha. Un’ampia opera di valorizzazione, attuata grazie al coinvolgimento dei Volontari attivi in Basilicata, delle Scuole, dei Comuni aderenti, delle Istituzioni civili ed ecclesiastiche e dei Privati che rendono possibile il grande evento nazionale promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS anche nella nostra Regione.

CARTELLA STAMPA

A cura di Francesco de Sanctis, Delegato Regionale Comunicazione FAI Basilicata

La presentazione delle aperture straordinarie è a cura dei Capi Delegazione e Capi Gruppo.

DELEGAZIONE FAI DELLA COSTA JONICA

Capo Delegazione Franca Digiorgio

GFA 2023 14-15 ottobre

Pronti per accogliere i visitatori durante le GFA 2023, in linea con la nostra mission di promozione del territorio e di quei luoghi rappresentativi della Costa Jonica Metapontina per valenza archeologica, architettonica, artistica e paesaggistica, nonché identitari del contesto storico e culturale dell’areale Metapontino, saranno offerte diverse aperture distribuite nei Comuni afferenti alla nostra Delegazione FAI. In questa edizione sono in programma 12 aperture in 5 comuni, oltre a 2 eventi speciali, così come di seguito dettagliati.

Le Giornate FAI però sono anche una preziosa occasione per spiegare, attraverso l’attenta scelta dei luoghi e la narrazione che ne verrà fatta, la visione culturale della Fondazione, che oltre ad un attento programma di attività ed azioni di tutela e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio italiano, coglie ogni anno l’occasione per porre l’attenzione su temi di grande attualità per il FAI, come “i luoghi dell’Istruzione”. Questo tema è stato condiviso con il desiderio di mostrare ai visitatori che il concetto di patrimonio culturale può e deve essere ampliato in un’ottica inclusiva. La nostra Delegazione ha sempre avuto uno sguardo attento al territorio, non solo rispetto al patrimonio storico, artistico e paesaggistico, ma anche in riferimento a quel complesso di saperi e conoscenze che caratterizzano luoghi, persone e contesti. Nello specifico, saremo lieti di accogliere i visitatori delle Giornate FAI nella sede del Liceo Classico e Artistico a Nova Siri dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pitagora” di Montalbano J. e nella sede del Liceo Scientifico e del Tecnico a Bernalda dell’Istituto di Istruzione Superiore di Bernalda e Ferrandina, non solo perché rappresentano un fulcro di innovazione e sperimentazione nell’insegnamento pur senza perdere il legame con le radici culturali della classicità, ma anche per la stretta interazione tra formazione e supporto del territorio, che li rendono dinamici e proiettati verso un continuo miglioramento. Inoltre, in tale ottica, è prevista l’apertura anche del Tempio di Hera a Metaponto, già denominato da cartografi e storici “Cattedra di Pitagora”, per richiamare l’insediamento di una Scuola pitagorica fondata dallo stesso maestro e filosofo Pitagora. Ciò con l’intento di promuovere quell’insieme di sedi, storiche o ultramoderne, custodi di antichi saperi o dottrine innovative, che meritano di essere conosciute perché appartengono a pieno titolo al patrimonio culturale del Paese, anche se spesso nella sua dimensione meno “canonica”.



Quindi, durante le GFA 2023 saranno proposti oltre alle visite guidate anche 4 eventi speciali, così come meglio dettagliati nel programma allegato:

TEMPIO DI HERA, TAVOLE PALATINE

 sabato 14/10 visite speciali “Che FAI scavi?” con gli archeologi della Scuola Superiore Meridionale che in situ stanno conducendo una campagna di scavo ed in anteprima ci illustreranno i primi risultati;

 sabato 14/10 evento speciale “Agorà sotto le stelle” una agorà-dibattito, alla maniera classica, per la discussione di un tema specifico “L’Educazione e l’Istruzione: il ruolo dell’educazione per il rilancio sociale ed economico italiano” in un luogo simbolo ed evocativo sotto le stelle e tra le colonne doriche; promosso dalla Delegazione FAI Costa Jonica e dalla Direzione Museo Archeologico Nazionale di Metaponto e dedicato alla Candidatura di Bernalda – Metaponto a Capitale Italiana della Cultura.



CASTELLO DI TORRE DI MARE

 sabato 14/10 visite speciali “Ti racconto Pitagora” durante l’apertura in via eccezionale sarà possibile visitare in anteprima il Museo di Pitagora prossimo all’inaugurazione, in collaborazione con l’Ass. OCSSE Magna Grecia, promotrice e ideatrice del museo.

ABBAZIA SAN SALVATORE – OASI SERRAMARINA

 domenica 15/10 evento speciale “Cena in Abbazia” sui sapori dei prodotti locali, altre eccellenze del territorio, in un sito storico, ma anche sede di un’azienda agricola biologica l’“Oasi Serramarina”, caratterizzata da preminenze archeologiche ed architettoniche, ma anche naturalistiche. Per la cena, dedicata al FAI, è previsto un contributo di € 30 per gli iscritti ed € 35 per i non iscritti, parte del ricavato sarà destinato alla raccolta fondi della Delegazione FAI della Costa Jonica (Per prenotazione cena max 60 persone tel. +39 345 876 7891 – Le prenotazioni saranno chiuse al raggiungimento del numero previsto).

Le attività in programma, promosse dalla Delegazione FAI della Costa Jonica, saranno realizzate

con la partnership:

– del Ministero della Cultura – Direzione Regionale dei Musei Basilicata: Museo Archeologico Nazionale di Metaponto e Museo della Siritide di Policoro

– dei Comuni di Bernalda, Pisticci, Craco, Montalbano J., Policoro e Nova Siri

– della Diocesi Matera – Irsina: Parrocchia San Nicola Vescovo di Craco e Parrocchia Cristo Re di Pisticci

e con la collaborazione:

– degli Istituti Scolastici: l’ISIS “Pitagora” di Montalbano J., l’IIS Bernalda e Ferrandina, dell’IIS “G. Fortunato” di PISTICCI, l’IIS “Fermi” di Policoro e l’IC “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci,

– del Centro Oasi WWF Policoro – Herakleia,

– dell’Associazione AD PYTHAGORAM Metaponto-Matera

– dell’Associazione Slow Food “Magna Grecia” di Pisticci

– dell’Ass. OCSSE Magna Grecia di Bernalda

– team della Scuola Superiore Meridionale Luca Salvaggio, Dan Diffendale, Ilaria Trafficante e Carolina Palumbo (UniSa-JGU Mainz)

– dell’Oasi Serramarina – Abbazia San Salvatore

– dell’Azienda Agricola Coriglione di Pisticci

– dell’Azienda Agricola Santangelalsar di Bernalda

– della Famiglia Ferrara di Policoro

PROGRAMMA GFA2023 14 – 15 ottobre

BERNALDA e METAPONTO

1. Giardino Botanico di Bernalda

Sede di Bernalda dell’IIS Bernalda e Ferrandina – via Schwartz – Bernalda (MT)

Apertura con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Bernalda:

 Sabato 14/10 orari 9,30-13,00

 Domenica 15/10 orari 9,30-13,00

2. Abbazia San Salvatore

S.S. 175km 38, 75012 Bernalda (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Bernalda:

 Sabato 14/10 orari 9,30-13,00

 Domenica 15/10 orari 9,30-13,00/15,30-18,30

Evento speciale “Cena in Abbazia” promosso dalla Delegazione FAI Costa Jonica e dall’Oasi Serramarina domenica 15/10 ore 20,00:

 Cena “I sapori del territorio” dedicata ai sapori dei prodotti locali, altre eccellenze del territorio. È previsto un contributo di € 30 per gli iscritti ed € 35 per i non iscritti, il 10% del ricavato sarà devolto alla raccolta fondi della Delegazione FAI della Costa Jonica. (per prenotazione cena max 60 persone tel. +39 345 876 7891 – le prenotazioni saranno chiuse al raggiungimento del numero previsto)

3. Castello Torre di Mare

S.P. Bernalda-Metaponto, Contrada Mercuragno 75012 Bernalda (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Bernalda:

 Sabato 14/10 orari 9,30-13,00/15,30-17,30

 Domenica 15/10 orari 9,30-13,00

Visite speciali “Ti racconto Pitagora”: sabato 14/10 durante le visite in via eccezionale sarà possibile visitare in anteprima il Museo di Pitagora prossimo all’inaugurazione, in collaborazione con l’Ass. OCSSE Magna Grecia, promotrice e ideatrice del museo.

4. Tempio di Hera, Tavole Palatine

S.P. Bernalda-Metaponto, Contrada Casa Teresa 75012 Bernalda (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Bernalda coadiuvati dal personale del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto:

 Sabato 14/10 orari 9,30-13,00/15,00-19,00

 Domenica 15/10 orari 9,30-13,00

Visite speciali “Che FAI scavi?” Sabato 14/10 dalle 15,00 alle 19,00 condurranno la visita alle Tavole Palatine i membri del team della Scuola Superiore Meridionale Luca Salvaggio, Dan Diffendale, Ilaria Trafficante e Carolina Palumbo (UniSa-JGU Mainz), che in via eccezionale illustreranno gli scavi archeologici in corso.

Evento speciale “Agorà sotto le stelle” promosso dalla Delegazione FAI Costa Jonica e dalla Direzione Museo Archeologico Nazionale di Metaponto e dedicato alla Candidatura di Bernalda – Metaponto a Capitale Italiana della Cultura.

 apertura alle ore 19,00 con accoglienza a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Bernalda e Metaponto

 dalle ore 19,00 alle 19,30 performance musicale a cura degli studenti del Liceo Musicale dell’IIS “Pitagora” di Montalbano J.

 dalle ore 20,00 alle ore 22,45 Agorà sul tema “l’Educazione e l’Istruzione: il ruolo dell’educazione per il rilancio sociale ed economico italiano” in collaborazione con l’Associazione AD PYTHAGORAM a chiusura performance musicale degli studenti del Liceo Musicale dell’IIS “Pitagora” di Montalbano J.

PISTICCI

5. Santuario Santa Maria della Santità del Casale di Pisticci

via Amerigo Vespucci, 2 – 75015 – Pisticci (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni delle Classi III Liceo Classico dell’I.I.S. “G. Fortunato” – PISTICCI, degli alunni dell’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” – Pisticci e della Delegazione Fai della Costa Jonica – Gruppo Volontari di Pisticci:

 Sabato 14/10 orari 15,30-17,30

 Domenica 15/10 orari 9,00-13,00

6. Apicoltore per un giorno. Un viaggio nel mondo delle api: dalla natura al miele

Fattoria Coriglione, Contrada Ficagnole – 75015 Pisticci (MT)

Aperture con visite guidate a cura della Delegazione Fai della Costa Jonica – Gruppo Volontari di Pisticci:

 Domenica 15/10 orari 9,30-13,00/15,30-18,00

CRACO

7. La chiesetta della Madonna della Stella

S.S. 103 in prossimità di Craco vecchia (MT)

Aperture con visite guidate a cura dei Volontari di Craco della Delegazione FAI Costa Jonica:

 Sabato 14/10 orari 10,30-13,00/15,30-17,30



POLICORO

8. Il Palazzo Baronale di Policoro

Via degli Artigiani 12 – 75025 – Policoro (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Fermi di Policoro:

 Sabato 14/10 orari 9,00-13,00

9. I luoghi di Heraclea: Museo della Siritide e Parco Archeologico

Via Cristoforo Colombo 8 – 75025 – Policoro (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Fermi di Policoro e del Museo della Siritide:

 Sabato 14/10 orari 9,00-13,00

10. Il Bosco Pantano

Piazza Siris, 1 – 75025 – Policoro (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Fermi di Policoro e del Centro Oasi WWF Policoro – Herakleia:

– Sabato 14/10 orari 9,00-13,00

NOVA SIRI

11. Il Kēpos … di Nova Siri

Sede di Nova Siri dell’ISIS “PITAGORA” Montalbano J.co – via Bachelet – Nova Siri (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni delle classi del Liceo Classico e Artistico di Nova Siri dell’ISIS “PITAGORA” Montalbano J.co:

– Sabato 14/10 orari 16,00-18,00

– Domenica 15/10 orari 10,00-12,30

DELEGAZIONE FAI DI MATERA

Capo Delegazione Beatrice Volpe

Matera offre, per queste Giornate FAI d’Autunno, una piccola sintesi della sua storia, attraverso sei siti davvero interessanti.

Tra chiese, palazzi, villini e ipogei, si va dal contesto rupestre all’architettura romanica, dal tardo barocco ad alcuni esempi di edifici più recenti.

Per ricordare i 30 anni dall’inserimento dei Sassi e delle Chiese rupestri nel Patrimonio mondiale tutelato dall’Unesco, saremo a Madonna delle Vergini, un luogo importante per la devozione popolare, recentemente ristrutturato, da cui si gode una bellissima vista della città.

In pieno contesto urbano, le Chiese di San Francesco da Paola e San Giovanni Battista ci sveleranno i loro piccoli segreti.

A grande richiesta, dopo il successo dello scorso ottobre, torneremo nuovamente a Palazzo de Miccolis – Motta.

In occasione degli 80 anni dall’eccidio nazista di Matera, ci inoltreremo nei sotterranei di Palazzo Sarra, in una cantina settecentesca indicata come rifugio antiaereo.

La nostra chicca: un giardino che racchiude le piante tipiche dell’area [mediterranea?] e impreziosisce il Villino Ita, appena fuori città.

A Irsina il FAI propone un viaggio negli antichi Bottini, l’originale antica rete idrica del borgo, mentre nella campagna circostante sarà possibile scoprire antiche fonti e tracce di insediamenti monastici in una valle coltivata a orti.

Alcune aperture prevedono concerti o piccole drammatizzazioni lungo i percorsi.

PROGRAMMA GFA2023 14 – 15 ottobre (DELEGAZIONE DI MATERA)



MATERA

1 CASA NOHA

Recinto Cavone 9, Matera (MT)

Apertura con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Artistico Carlo Levi – Matera – Classi 4B-5B-4C-5C

 Sabato 14/10 orari 10:00-19:00 (ultima visita ore 18:00)

 Domenica 15/10 orari 10:00-19:00 (ultima visita ore 18:00)



2 I TESORI SVELATI DI SAN FRANCESCO DA PAOLA

Via XX Settembre, 13, Matera (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni e Studenti del Laboratorio musicale del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” -Matera

 Sabato 14/10 orari 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

 Domenica 15/10 orari 09:00 – 11:30 (ultimo ingresso 11:00) / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Evento musicale: Sabato 14/10 e Domenica 15/10 ore 20:00 – Concerto di musica sacra a cura degli Studenti del Laboratorio musicale del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera

3 LA STORIA SCOLPITA NEL SACRO: CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Piazza San Rocco, Matera (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Duni-Levi Liceo Classico – Matera

 Sabato 14/10 orari 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

 Domenica 15/10 orari 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)



4 CANTINA – RIFUGIO ANTIAEREO

Via Santo Stefano, 5, Matera (MT)

Aperture con visite guidate a cura dei Volontari FAI

 Sabato 14/10 orari 10:00 – 13:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

 Domenica 15/10 orari 10:00 – 13:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



5 PALAZZO DE MICCOLIS-ZAGARELLA-MOTTA

Via Ridola – Matera (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Alberghiero “A. Turi” – Matera

 Sabato 14/10 orari 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

 Domenica 15/10 orari 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30



6 MADONNA DELLE VERGINI

Località Murgecchia, Matera (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Duni-Levi Matera – Liceo Classico

 Sabato 14/10 orari 10:00 – 12:30 / 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

 Domenica 15/10 orari 10:00 – 12:30 / 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:00)



7 VILLA ITA – IL GIARDINO DEI CARRUBI

Via Montescaglioso, Matera (MT)

Aperture con visite guidate a cura di Proprietari, Apprendisti Ciceroni dell’IIS Duni-Levi – Liceo Classico – Matera

 Sabato 14/10 orari 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

 Domenica 15/10 orari 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Villa Ita – il Giardino dei Carrubi

Bel parco alberato di circa un ettaro, introdotto da un viale fiancheggiato di pini marittimi a un vilino residenziale di campagna dei primi anni Trenta, presenta numerose piante autoctone, con bei vialetti che lo percorrono pavimentati con chianche, siepi di oleandro, alberi di carrubo, olivi. La bellezza del luogo è stata valorizzata da una ristrutturazione non invasiva, che ne ha messo in risalto i particolari più significativi attraverso giochi di luce e cromatismi floreali studiati ad arte.

L’edificio presenta una planimetria a forma di V, con la cuspide verso il viale di ingresso e un terrazzo protetto dalle due ali sul retro. Un piano parzialmente interrato con locali di servizio e un piano residenziale costituiscono l’abitato. L’ingresso principale è nel punto di convergenza delle due ali, in asse con il portale esterno, preceduto da una piccola scalinata e da un ballatoio. In sommità, tre archi simulano un loggiato, mentre l’intero perimetro è ingentilito da un decoro sporgente a dente di sega. Sui tetti, in linea con la scalinata di accesso al terrazzo, una luminosa colombaia guarda verso un panorama sorprendente. Un piccolo edificio per il rimessaggio degli attrezzi e due profonde cave a pozzo a sezione quadrata di circa 12 metri, usate fino agli anni Ottanta, corredano l’edificio. Le cave, probabilmente neviere in passato, furono colmate per motivi di sicurezza: oggi ne denunciano la presenza alcuni leggeri avvallamenti nel terreno del giardino.

IRSINAMATERA



8 L’ACQUEDOTTO SEGRETO: I BOTTINI DI IRSINA

Contrada Fontana, Irsina (MT)

Aperture con visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni Apprendisti Ciceroni della Scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado di Irsina

 Sabato 14/10 orari 10:00 – 13:00 / 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

 Domenica 15/10 orari 10:00 – 13:00 / 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

9 CONTRADA DEGLI ORTI

Piazza Giuseppe Garibaldi, Irsina (MT)

Aperture con visite guidate a cura di Gruppo FAI Giovani

 Sabato 14/10 orari 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

 Domenica 15/10 orari 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

GRUPPO FAI DI FERRANDINA

Capo Gruppo Vincenzo D’Aloia

Storia, arte e tradizioni, in un territorio spesso fragile, sono le linee guida che ispirano il Gruppo FAI di Ferrandina della Delegazione FAI di Matera, guidata da Beatrice Volpe e coordinata abilmente dalla Prof.ssa Rosalba Demetrio Presidente Regionale FAI Basilicata, insieme ai Volontari di Grottole, Miglionico, Pomarico e Salandra a sostenere la 12^ edizione delle Giornate FAI d’Autunno con:

Chiesa diruta dei SS. Luca e Giuliano con il suo mistero a Grottole,

Storia di un Vecchio Forno e il Castello della congiura dei baroni a Miglionico,

Viaggio tra i Mestieri dimenticati e scomparsi a Pomarico,

Vicissitudini del 1° e 2° Convento dei Frati Cappuccini a Ferrandina, con la nascita e la vita dell’Orfanotrofio di Sant’Antonio, retto dalle Suore Missionarie del Sacro Costato.

CONVENTO DEI CAPPUCCINI

Salita Cappuccini

Il convento nasce nel 1615 sulla sommità di un colle poco distante dal paese, oggi completamente urbanizzato.

I Frati Francescani Cappuccini giunsero a Ferrandina nel 1566. In quest’anno il signor Andrea Appio destina a questa comunità di religiosi la somma di 500 ducati affinché edifichi il proprio convento. L’impresa si esaurisce nell’arco di 50 anni, grazie anche ai devoti cittadini. La costruzione di questo primo convento rende necessaria la demolizione della vicina cappella di San Pietro. Tuttavia, l’insalubrità del sito prescelto costringe i frati ad abbandonare la casa appena costruita e a trasferirsi su un colle poco distante dal paese dove riprendono a costruire il nuovo e definitivo convento.

L’antico complesso conventuale è individuabile nelle sue forme originarie nonostante le trasformazioni subite. Si presenta come una costruzione a pianta quadrangolare articolata su due livelli. Dell’impianto originario, solo i due fronti laterali est e ovest conservano le caratteristiche strutturali ed architettoniche. Il fronte orientale presenta un muro a scarpa aperto con arcate e cornicioni a romanelle. Un ingresso a doppio arco conduce in un corridoio con voltine a crociera che costituiva, con ogni probabilità, uno dei bracci del corridoio perimetrale del chiostro. Quest’ultimo, ormai solo un modesto cortile, conserva la vera quadrata del pozzo centrale a testimoniare l’antica funzione. Sono comunque leggibili le arcate, ora tompagnate, di quello che una volta doveva essere il portico perimetrale. L’edicola con la Statua del Santo Patrono, presumibilmente traslata dall’originaria Chiesa di San Pietro, e la finestra rettangolare che la sormontava lasciano spazio ad una finestra circolare che la luce all’interno della chiesa. L’interno della chiesa conserva l’impostazione architettonica e stilistica settecentesca.

I visitatori oltre al complesso conventuale con la Chiesa di S. Pietro, potranno fare un viaggio nella storia dell’Orfanotrofio di S. Antonio condotto dalle Suore Missionaire del Sacro Costato e quella del suo fondatore, servo di Dio, Eustachio Montemurro: medico-religioso che dedicò la sua vita all’attenzione dei più deboli e bisognosi.

** Accesso disabili

09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico – IIS Bernalda-Ferrandina – I.C. F. D’Onofrio Ferrandina



GROTTOLE (MT)

IL MISTERO DELLA CHIESA DIRUTA

Viale della Resistenza

La Chiesa si trova nel centro storico del paese. Fu costruita a partire dai primi anni del ‘500 sui resti di due piccole cappelle che, per questo motivo, furono rase al suolo; iniziò a governarsi ed officiarsi a partire dal 1508 dopo che il clero ricettizio aveva perso la propria sede della Chiesa di Santa Maria Maggiore, donata al Duca Onorato III Gaetano che a sua volta la diede ai Frati Domenicani nel luglio del 1509. Purtroppo l’edificio fu caratterizzato da una serie di sfortunati eventi: i primi danni si registrarono con il sisma del 1694; nel 1767 furono effettuati lavori di consolidamento alla struttura con l’aggiunta di un contrafforte per meglio sostenerla. Nel 1774 già si parlava di “Chiesa caduta” come di un edificio estremamente rovinato che continuava ad essere utilizzato, ma in forma assai ridotta.

Al suo interno la chiesa si presenta ad aula unica con una pianta a croce latina e sei cappelle; dagli atti delle Visite Pastorali apprendiamo che la chiesa era munita di ben nove altari riccamente ornati da statue e dipinti, sei confessionali, un pergamo in legno lavorato, un organo a nove registri, un fonte battesimale; possedeva una sacrestia all’interno della quale erano custodite importanti reliquie, quali un braccio di ottone indorato che custodiva al suo interno un dito di San Luca Evangelista, e una crocetta che a sua volta custodiva al suo interno una crocetta di cristallo contenente il legno della Santa croce.

La leggenda racconta che uno degli architetti che si stava occupando di ultimarla, a causa dei continui crolli della cupola principale dovuti a difetti di progettazione, si suicidò in preda a un attacco di ira lasciandosi cadere dal punto più alto della costruzione. Un presagio del funesto destino che sarebbe toccato al complesso.

*** Luogo normalmente chiuso al pubblico. Zone diroccate non praticabili

**** Luogo con criticità. Zone non praticabili

09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Visite a cura di: Volontari FAI



MIGLIONICO (MT)

CASTELLO DEL MALCONSIGLIO

Piazza Castello

Il castello del Malconsiglio è il castello di Miglionico (Matera), costruito su un colle della città a partire dall’VIII-IX secolo, in una posizione strategica.

Noto per aver ospitato nel 1485 la Congiura dei baroni. Ebbe due successivi ampliamenti, il primo nel 1110 ed il secondo nel 1400. Appartenne nel tempo al Conte Alessandro di Andria, ai Sanseverino di Bisignano, ad Ettore Fieramosca, ai Pignatelli, ai Caracciolo ed alla famiglia Revertera, Duchi di Salandra.

Ha la forma di un parallelogramma, fiancheggiato da sette torrioni, alcuni quadrati (i più antichi), due bitorri e altre circolari, poste ai vertici della costruzione. L’entrata attuale è posta a nord-est, mentre quella originaria distrutta dal terremoto in Basilicata del 1857 era rivolta a sud. Al suo interno, e precisamente al piano superiore, vi sono l’androceo ed il gineceo, il salone del Malconsiglio, dove si tenne la congiura, e la sala della Stella o degli Spiriti, la parte più bella e segreta del castello, con il soffitto a stella e con degli scrigni dove venivano custoditi i tesori ed i documenti più preziosi.

L’evoluzione della tattica militare, sia offensiva che difensiva, fa sì che i castelli, una volta edificati esclusivamente per ragioni militari, assumano nel tempo funzioni più prettamente residenziali e diventino l’espressione della grandezza del Signore. Il castello del Malconsiglio incomincia ad assumere l’aspetto di imponenza che tuttora conserva. Si costruisce il piano superiore: le merlature scompaiono inglobate nella nuova muratura: le torri si elevano e forse quelle d’angolo posteriori assumono la configurazione attuale: l’inserimento della zona destinata ai collegamenti verticali ne raddoppia il volume: la scalinata esterna diventa lo scalone di accesso alla residenza comitale, mentre nuovi collegamenti vengono realizzati per raggiungere le postazioni di difesa superiori (scalinata a ridosso del muro perimetrale, interno al cortile, della Sala del Malconsiglio). Il corpo triangolare conserva la propria fisionomia.

** Accesso disabili

09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Visite a cura di: Volontari FAI

VECCHIO FORNO

VIa Trento s.n.

*** Luogo normalmente chiuso al pubblico per cessate attività.

09:30 – 13:00 / 13:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Visite a cura di: Volontari FAI di Miglionico



POMARICO (MT)

VIAGGIO TRA I MESTIERI DIMENTICATI

Corso Vittorio Emanuele, 160

Il viaggio che intraprenderemo è un viaggio della memoria, tramite il quale ricostruiremo il puzzle di un passato che ci appartiene, al fine di riappropriarci della nostra identità e non lasciare che il tempo ne cancelli ogni traccia. L’ era moderna ed il miracolo economico, l’avvento della rivoluzione tecnologica e tutto ciò che ne è derivato, hanno smantellato non solo uno stile di vita, ma hanno ridisegnato i nostri piccoli centri, impoverendoli.

Un tempo, grazie alle botteghe artigiane che le abitavano, le vie dei nostri paesi pullulavano di vita; aleggiavano nell’aria una sinfonia di suoni e rumori, un effluvio di odori e profumi che segnavano la vita per tutto il giorno. Con la modernità si sono perse conoscenze e cultura del lavoro, difficilmente recuperabili, poiché sono scomparse molte professioni caratterizzate da un’elevata capacità manuale. Il nostro viaggio vuole riportare alla memoria i mestieri del passato, quelli dimenticati o, forse, mai conosciuti dalle giovani generazioni. Molti mestieri venivano svolti all’aria aperta, girando per i paesi o per i rioni cittadini, magari trainando sgangherati carretti, oppure esibendo la povera mercanzia su banchetti di fortuna, messi strategicamente nei punti più frequentati.

Il nostro percorso verrà ospitato nella corte del maestoso Palazzo Marchesale. Esso prende il nome dai Baroni di Pomarico, i Donnaperna, la cui realizzazione fu commissionata all’ingegnere Giuseppe Falchignano, per volere di Filippo Maria Donnaperna, tra il 1773 e il 1778. Nei primi anni dell’Ottocento il Palazzo fu venduto ai Signori Massarotti che, successivamente, lo cedettero, suddiviso in più parti, a vari proprietari. Oggi il Comune detiene la quasi totalità dei locali. Il palazzo, a forma rettangolare, possiede la struttura architettonica di un fortino con due imponenti ingressi, rivestiti in marmo travertino e un tempo dotati di porte in legno. Il palazzo è provvisto di una corte centrale a forma quadrangolare e di tre livelli abitativi. Decorano la facciata principale altri due ingressi: a destra si trova la Cappella di famiglia e a sinistra il Teatro.

Nell’ampia corte i nostri visitatori potranno rivivere e gustare le seguenti maestranze all’opera: lo stagnino, il fabbro-maniscalco, il cuci-piatti, il tintore, il cestaio, il calzolaio, l’impagliasedie, la ricamatrice, l’innestatore, il mola forbici, l’intarsiatore di legno, il rilegatore, il vasaio. Il viaggio sarà arricchito dalla visita al Museo della Cultura contadina e delle Tradizioni popolari di Pomarico, che occupa alcune stanze ristrutturate al primo livello della nostra possente dimora. Il museo fa parte del circuito dei piccoli musei d’Italia e gli oggetti qui esposti, ordinati per settori, provengono dal territorio di Pomarico e sono stati sottoposti ad inventariazione. La collezione annovera oggetti relativi al lavoro agricolo e alla produzione di materiale laterizio, strumenti musicali, attrezzi riguardanti i mestieri artigianali, oggetti della vita domestica e arredi delle case contadine tradizionali. Ad impreziosire il percorso, il visitatore troverà le grafiche raffiguranti i mestieri antichi del compianto pittore di Pomarico Gennaro Scandiffio.

*** Luogo normalmente chiuso al pubblico. Museo aperto su appuntamento

09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni della Scuola Media Secondaria Don Pietrangelo Spera di Pomarico



DELEGAZIONE FAI DI POTENZA

Capo Delegazione Mara Romaniello

POTENZA

Università della Basilicata: il fascino del sapere al servizio del territorio

La sede principale del polo tecnico-scientifico dell’Università degli Studi della Basilicata è a Potenza, nel Campus universitario di Macchia Romana, in un’area di recente espansione urbanistica. Il 23 novembre 1980, una scossa di magnitudo 6,9 e del decimo grado della scala Mercalli devasta i territori della Campania e della Basilicata, provocando quasi tremila vittime. In seguito a questo triste evento lo Stato interviene per una ricostruzione non soltanto fisica, ma anche culturale delle aree interessate dal sisma. L’Università degli Studi della Basilicata nasce proprio sulle macerie del terremoto dell’Irpinia, con l’approvazione della legge 219 del 1981 che configura l’istituzione dell’Ateneo e l’avvio delle sue attività a partire dall’anno accademico 1982-1983. Il Campus di Macchia Romana presenta aspetti costruttivi di grande rilevanza tecnica. Si articola in tre lotti: il primo comprende i laboratori pesanti di Ingegneria e le serre di Agraria, il secondo è dedicato alle attività di Ingegneria e di Agraria, il terzo è destinato alle Scienze matematiche fisiche e naturali. L’edificio che ospita i laboratori pesanti è caratterizzato da un piastrone che poggia su isolatori in neoprene armato per prove dinamiche su strutture in CLS acciaio, uno dei pochi presenti in Europa. L’Università di Basilicata apre le sue porte ai visitatori, in particolare quelle del Laboratorio di Tecnologia del legno e di Strutture antisismiche che, per dotazione, impiantistica e apparecchiature innovative, svolgono un ruolo di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca. Le visite saranno condotte dai Docenti universitari e dai loro collaboratori, che illustreranno il funzionamento dei laboratori e le attività svolte. Nel pomeriggio di sabato 14 ottobre alle ore 17.00 si terrà un incontro nell’Aula Magna del Campus, in cui si ripercorreranno le tappe di fondazione dell’Ateneo, con gli interventi della Presidente Regionale FAI Rosalba Demetrio, del Prof. Cosimo Damiano Fonseca, fondatore e Primo Rettore, dell’attuale Rettore Prof. Ignazio Marcello Mancini, del Prof. Filiberto Lembo, progettista del Campus di Macchia Romana, del Dott. Gennaro Cosentino, Capo Redattore della testata Tgr Basilicata.

GRUPPO FAI dell’ALTA VAL D’AGRI

(Capo Gruppo Egle Messuti)

MARSICOVETERE

MOLITERNO

GRUPPO FAI DEL LAGONEGRESE

(Capo Gruppo Giuseppina Troccoli)

RIVELLO